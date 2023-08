« J’ai joué beaucoup de tie-breaks », déclare Praggnanandhaa après le deuxième match nul contre Magnus Carlsen en finale de la Coupe du monde FIDE

Le directeur général indien Praggnanandhaa et le maître norvégien Magnus Carlsen ont joué mercredi un match nul en 30 coups au deuxième tour de la finale de la Coupe du monde FIDE 2023.

Il s’agissait du deuxième match nul consécutif dans le match de championnat après la parité entre les joueurs au premier tour mardi.

Avant le bris d’égalité de jeudi pour décider du vainqueur du titre, Prag et Carlsen ont partagé leurs réflexions avant la phase cruciale de l’affrontement pour le championnat.

« Demain, je veux juste venir avec un esprit neuf. Je vais essayer de me reposer aujourd’hui ; c’est très important parce que j’ai joué beaucoup de tie-breaks ici », a déclaré Prag après le deuxième tirage.

« Je sais que cela peut prendre beaucoup de matchs ou aussi des matchs courts, donc je dois être prêt à tout », a ajouté l’adolescent.

« Je ne pensais pas vraiment qu’il tenterait une nulle rapide aujourd’hui, mais j’ai réalisé qu’en optant pour cette ligne, il voulait faire une nulle ; Cela me convenait également. Je me sens également épuisé, comme je l’ai dit lors des entretiens précédents. Maintenant, je peux tout donner demain et me détendre après ça », a déclaré Prag lors de l’interaction d’après-match.

Le directeur général norvégien Carlsen a déclaré qu’il se méfiait des compétences de l’Indien de 18 ans et a reconnu le fait que l’adolescent pourrait avoir un avantage compte tenu du fait qu’il a triomphé à plusieurs reprises dans des situations similaires au cours du tournoi en cours.

« Praggnanandhaa a déjà joué beaucoup de tie-breaks contre des joueurs très forts. Je sais qu’il est très fort. Si j’ai un peu d’énergie, si je passe une bonne journée, j’aurai évidemment de bonnes chances. »

Carlsen, qui a révélé qu’il souffrait d’une intoxication alimentaire, a remercié les médecins et les infirmières qui l’ont aidé à surmonter sa maladie pendant le tournoi.

Il a également révélé les raisons pour lesquelles il jouait mercredi pour un match nul avec des pièces blanches.

« Je suis très reconnaissant envers les organisateurs, la FIDE et les médecins et infirmières, qui m’ont bien soigné. Aujourd’hui, je me sens un peu mieux mais je n’ai toujours pas l’impression d’avoir l’énergie nécessaire pour un combat complet, alors j’ai pensé : prenons encore un jour de repos. J’espère que j’aurai plus de force demain », a déclaré le numéro 1 mondial.