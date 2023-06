J’ai interviewé Phillip Schofield… à moins qu’il ne soit le plus grand acteur sur terre, il est complètement brisé

AUJOURD’HUI, Phillip Schofield a trop peur pour marcher dans la rue principale. Demain, il en sera peut-être capable.

Incontestablement, en 24 heures étonnantes, l’interview incroyablement crue et autoflagellante de la star avec The Sun a largement modifié la perception du public.

Clemmie Moodie, avec Phillip Schofield, dit que la chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux doit cesser Crédit : Louis Wood

À moins qu’il ne soit le plus grand acteur à avoir jamais honoré la planète Terre, Phillip est complètement brisé Crédit : Louis Wood

La conversation ne porte plus tant sur le bien ou le mal – Phillip ne cache pas le fait qu’il a agi de manière totalement inappropriée, blessant gravement les gens dans le processus – il s’agit d’un être humain.

Un être humain faillible, endommagé, perdu, âgé de 61 ans, cherchant désespérément l’expiation.

En ce moment, il sent qu’il a tout perdu. Outre la famille, la télévision était tout pour lui.

Il ne mange pas, il ne dort pas et il se soigne avec Southern Comfort.

À moins qu’il ne soit le plus grand acteur à avoir jamais honoré la planète Terre, Phillip est complètement brisé.

Il tremble physiquement quand il parle. Parfois, je devais me pencher en avant pour l’entendre, tant il parlait doucement. Il est plus d’os que de chair et avait l’air mort derrière les yeux – une carcasse d’être.

Parfois, il ne pouvait pas établir de contact visuel. La honte est réelle – très, très réelle. À l’heure actuelle, personne ne déteste plus Phillip Schofield que Phillip Schofield.

Mais en parlant si franchement – ​​c’est un homme qui n’a rien à perdre mais aussi, surtout, rien à gagner – il a rappelé aux gens que la personne au centre de cette tempête n’est que cela : une personne.

La chasse aux sorcières sur les réseaux sociaux doit cesser. Et lentement, enfin, il semble être.

Comme Piers Morgan l’a dit hier, la persécution – à moins qu’un crime n’ait été commis – doit cesser.

Maintenant – comme ceux sur les réseaux sociaux adorent le prêcher – il est peut-être temps de #bekind.