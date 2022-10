J'ai interdit à Lexi de porter un haut sexy... Je le porterai moi-même à la place, dit Amanda Holden

ELLE est célèbre pour avoir provoqué un blizzard de plaintes de l’Ofcom avec les robes audacieuses qu’elle porte sur Britain’s Got Talent et elle adore mettre les fans en émoi avec ses photos révélatrices sur Instagram.

Mais Amanda Holden dit qu’elle trace la ligne aux tenues étriquées lorsqu’elles appartiennent à sa fille de 16 ans, Lexi.

Amanda Holden a déclaré: “Je n’appellerais même pas ça un haut de bikini… mais ce n’était certainement pas pour ma fille!”[/caption]

Amanda et sa fille Lexi lors d’une soirée en 2021[/caption]

Dans une interview exclusive avec The Sun, la juge BGT de 51 ans raconte comment elle a confisqué les vêtements les plus scandaleux de la garde-robe de Lexi – mais qu’elle prévoit de tout porter elle-même.

Amanda dit avec son rire rauque : « Il y a ce paillettes. . . Je n’appellerais même pas ça un haut de bikini. Ma fille a 16 ans !

“J’ai dit:” Non, tu ne portes pas ça au Reading Festival, mais maman peut l’avoir “.

«Alors maman l’a, et attend un moment pour le porter.

“Cela couvre à peu près les éléments que vous vous attendez à ce qu’il couvre, mais ce n’était certainement pas pour ma fille. Dans deux ans, elle pourra le récupérer.

Pour la plupart des adolescents, faire piquer vos articles de mode rebelles par votre mère – qui les porte ensuite – serait un cauchemar.

Pourtant, Amanda insiste sur le fait que Lexi et sa fille cadette Hollie, dix ans, aiment ses tenues scandaleuses, tout comme son mari, le producteur de disques Chris Hughes, 49 ans.

Elle dit : « Mon mari est toujours très encourageant et dit : ‘Sortez vos jambes’.





« Et Lexi est vraiment douée pour le style. Elle a un bon œil, alors elle assemble souvent des tenues pour moi ou dit : « Ne porte pas ça, mets ça ».

“Ils ont grandi avec ça, donc je ne pense pas qu’ils regardent mon âge en particulier. Elle ne m’a jamais dit de me changer. Pas que j’écouterais.

Couvrir ses mamelons n’est pas quelque chose dont Amanda se soucie généralement non plus.

Elle est habituée à ce qu’Internet s’effondre lorsqu’elle va sans soutien-gorge dans les tenues moulantes qu’elle privilégie pour ses déplacements vers les bureaux de Heart Radio à Londres – où elle co-anime le Breakfast Show avec Jamie Theakston.

Amanda réplique : “Jennifer Aniston a le même problème. Nous sommes très sensibles aux conditions météorologiques ! Mais je suis juste comme, ‘Surmontez-le’.

“Cela ne semble pas avoir d’importance quand vous voyez les mamelons des garçons, donc je ne comprends pas pourquoi c’est important quand vous pouvez voir ceux des filles. C’est tout le monde qui en fait tout un plat.

“Mais je n’ai aucun problème avec ça. Ils ont leur propre gestion et ils sont assurés. . ”

Et il n’y a pas que les mamelons sensibles qu’elle a en commun avec Jennifer, 53 ans.

Amanda – dont les longues mèches blondes lui ont valu l’an dernier le rôle d’ambassadrice de la marque pour les salons Charles Worthington à Londres – révèle que la star de Friends est une source d’inspiration pour elle, aux côtés de sa compatriote Jennifer Lopez, âgée de 53 ans, alors qu’elle lance sa nouvelle gamme de maquillage avec Révolution Pro.

Elle dit : « C’est tellement génial qu’à 50 ans, j’ai soudainement une collaboration coiffure et maintenant une collaboration maquillage.

«À l’époque, ce genre de chose arrivait à des gens dans la vingtaine et la trentaine. Donc, pour que cela m’arrive maintenant, c’est tellement fantastique et cela montre à quel point des mesures brillantes sont prises pour montrer qu’avoir 50 ans n’est plus rien.

“Je regarde J-Lo et Jennifer Aniston et je pense : ‘Ils sont plus âgés que moi et ils s’éclatent’.

“Avoir 50 ans, ce n’est rien”

“Donc, si je peux réaliser un tout petit peu de ce qu’ils font, c’est génial.”

Le maquillage est une partie très importante de la vie d’Amanda, d’autant plus qu’elle insiste sur le fait qu’elle ne s’en est jamais vue sans, même en courant.

Elle dit : « J’irais promener le chien en survêtement et dresseur, évidemment, mais j’aurai toujours un fouet, sans aucun doute.

« Je dors dedans. C’est rare que tu m’attrapes sans eux. Je dis toujours que je ne suis jamais sciemment sous-estimé.

Amanda – qui doit bientôt filmer une émission top secrète de Sky TV qu’elle décrit comme «très ironique, un peu controversée mais très moi!» – s’est également inscrit pour participer au Three Peaks Challenge pour Make Some Noise de Global la semaine prochaine.

Il s’agit d’escalader les trois plus hautes montagnes d’Écosse, d’Angleterre et du Pays de Galles – Ben Nevis, Scafell Pike et Snowdon.

Elle nous dit : « Tout le monde dit : ‘Qu’est-ce que vous emballez ? Chaussettes blister et tout ça?’. Je suis allé, ‘Non, mon brillant à lèvres et de la colle à cils pour quand j’arriverai au sommet de Ben Nevis’.

Mais Amanda dit que sa dépendance au maquillage n’a rien à voir avec la vanité ou la pression de la regarder sous son meilleur jour.

Je n’appellerais même pas ça un haut de bikini… il couvre à peu près les éléments auxquels on s’attendrait, mais ce n’était définitivement pas pour ma fille !

Amanda Holden

Elle explique : « En tant que femme, j’ai de la dignité et j’ai un gène d’auto-préservation que ma grand-mère avait et que ma mère a.

“Ma mère et ma grand-mère étaient toutes les deux des mères qui travaillaient, et je me souviens toujours d’elles assemblées avec du rouge à lèvres, faisant le thé en famille, toujours dans leur tenue élégante du travail.

« C’est comme ça que j’ai grandi. Donc j’aime ça, j’aime me garder la meilleure apparence possible.

Et il semble que les filles d’Amanda suivent les traces de la famille en ce qui concerne leur amour du glamour.

“Ma petite fille est toujours dans mes tiroirs de maquillage”

dit Amandine. « Elle adore cette nouvelle collaboration car elle a des quantités infinies. Elle n’arrête pas de dire : “Puis-je porter du rouge à lèvres à l’école ?”. Et je me dis : ‘Non, tu ne peux même pas le faire le week-end’.

«Mais elle est partout. Elle aime ça. Elle aime l’éclat.

“Elle porte parfois un peu de brillant à lèvres transparent le week-end, et elle se sent comme une grande fille.”

Je promenais le chien en survêtement et avec un entraîneur, mais j’avais toujours un fouet, sans aucun doute. C’est rare que tu m’attrapes sans eux.

Amanda Holden

Elle ajoute: «Lexi a commencé à porter un peu d’eye-liner ou de mascara vers 13 ans, ce qui correspond à la même période que moi.

« Pour l’école, il faut être conscient, à leur école, certainement. Mais un week-end, elle est maintenant en pleine face, mais pas dure.

«Elle fait un très joli travail avec son maquillage. C’est très naturel. Elle est très naturellement jolie.

Le look de Lexi est ce qui a attiré l’attention de Storm, l’agence de mannequins qui a contribué à faire de Kate Moss un nom international.

Lexi a signé un contrat avec l’entreprise cette année, après que des dépisteurs de talents l’aient repérée partout sur les réseaux sociaux d’Amanda.

Ceux qui sont au courant estiment qu’elle devrait gagner 1 million de livres sterling au cours de sa première année.

Amanda – qui fait également équipe avec son ami Alan Carr pour la série en huit épisodes de la BBC The Italian Job, dans laquelle ils rénovent une maison qu’ils ont achetée en Italie pour «un euro» – explique: «Ce que Storm fait maintenant, c’est travailler sur ses livres .

‘La mettre là-bas’

«Ils rassemblent beaucoup de photos pour choisir des clichés afin qu’ils puissent commencer à penser à la mettre là-bas, peut-être l’année prochaine.

«C’est en discussion parce qu’elle a brisé ses GCSE et qu’elle est actuellement en sixième, donc elle est aussi brillante.

“Je veux qu’elle fasse tout. Je suis une maman stricte.

Bien que certains mannequins se retrouvent du côté obscur de l’industrie, Amanda ne s’inquiète pas trop pour Lexi.

Elle explique : « Elle a grandi avec ça, parce que mon mari Chris était dans l’industrie de la musique, travaillait comme producteur et directeur de disques et est toujours là.

« Elle a donc entendu les appels téléphoniques et les hauts et les bas de ce que peuvent être les journaux, la publicité et la télévision. Elle garde son propre conseil, elle est très forte, elle ne souffre pas des imbéciles et elle est assez sarcastique, comme son père.

Elle ajoute : « Je pense que l’industrie du mannequinat a changé. Tous ceux à qui j’ai parlé chez Storm ont été fantastiques. C’est un monde différent maintenant.

«Nous sommes tous sur des e-mails et des appels ensemble, donc tout le monde discute constamment.

C’est un monde complètement différent de celui dans lequel elle aurait pu entrer il y a seulement cinq ans, donc je suis excité pour elle et elle est super excitée de voir ce qui va se passer.

Et imaginez les vêtements qu’elle pourra alors transmettre à sa maman.

Le Revolution PRO x Amanda Holden Edit est disponible sur RevolutionBeauty.com.

Lexi a signé un contrat avec l’agence Storm cette année après que des dépisteurs de talents l’aient repérée partout sur les réseaux sociaux d’Amanda[/caption]