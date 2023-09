J’ai installé une clôture d’intimité entre moi et ma voisine cauchemardesque « Karen »… alors elle a piraté mes branches et a impliqué les flics.

Une « Karen » enragée a appelé la police après son ras-le-bol voisin installez un écran d’intimité pour l’empêcher de regarder dans les jardins des autres.

Une confrontation a été filmée après que la femme aurait jeté des clous dans la cour voisine, coupé des branches et tenté de démolir la nouvelle clôture.

La « Karen » n’était pas contente que son voisin installe une clôture privée Crédit : TikTok/@dogeboymagic

La clôture a été démolie par le voisin en colère Crédit : TikTok/@dogeboymagic

On peut voir un policier parler aux deux voisins tandis qu’un chien aboie constamment après le policier tout au long du clip TikTok de quatre minutes.

La femme, appelée Karen selon la vidéo, était apparemment furieuse après avoir découvert la nouvelle clôture installée par son voisin.

Le policier remet en question les plaintes en disant : « Ce n’est pas ce que vous vouliez. »

La dame du cauchemar répond : « Non, je ne voulais rien.

« Elle l’a fait toute seule et a endommagé ma clôture.

« Personne ne lui a demandé de faire ça. »

Les liens de la clôture de la femme ont été coupés pour installer le bloc, ce qui a amené la voisine en colère à appeler son propriétaire pour réparer la clôture.

Les policiers demandent alors à qui appartient la clôture et la dame tenace révèle que ce n’est pas le cas, car elle ne fait que louer.

Le propriétaire a donné son autorisation, selon la publication TikTok.

L’agent dit que si ce n’est pas sa propriété, elle ne devrait pas être aussi ennuyée et demande sarcastiquement quel est le problème.

À mi-chemin du clip, nous entendons la femme qui filme.

Karen l’interrompt rapidement avant que le policier ne l’arrête.

« Arrête OK, je t’ai laissé parler et elle n’a pas dit un mot alors que je lui ai dit de se taire quand tu parlais, maintenant tu fais de même.

« Je t’ai donné une bonne chance de dire ton point de vue maintenant, elle obtient la même chose sans être interrompue. »

La querelle aurait commencé lorsque la dame qui filmait avait emménagé et que son chien aboyait après le chien d’à côté.

Cela a amené Karen à appeler la police.

Karen aurait également regardé par les fenêtres le matin après qu’un écran de confidentialité original ait été levé quelques jours plus tôt.

L’écran d’origine a ensuite été surélevé pour « éviter les problèmes », contrariant une fois de plus le voisin.

Après que la police ait été appelée à deux reprises, une fois par femme, une deuxième clôture, plus haute, a été érigée pour tenter de résoudre le problème.

Karen aurait alors commencé à couper les branches pour pouvoir voir autour de la clôture vers l’arrière de son jardin.

La vidéo se termine avec le policier laissant la femme attacher correctement sa clôture en disant : « Vas-y et fais-le pour qu’on puisse sortir d’ici. »

Le clip a été visionné 1,8 million de fois et plus de 170 000 likes, la plupart des commentaires étant du côté de la femme qui filme et appréciant l’attitude du policier envers Karen.

L’un d’eux a dit : « Tellement, elle est en colère de ne plus pouvoir te surveiller et causer des problèmes ?? »

Un autre a applaudi le policier en disant : « lmfao, il est épuisé par cette conversation ».

D’autres ont également repris certains commentaires sarcastiques du policier lorsqu’il parlait à la femme bouleversée.

« Donc, ce n’est pas votre propriété » et « Quel est votre problème aujourd’hui » ont été commentés par plusieurs utilisateurs, suivis de trois ou quatre émojis rieurs alors qu’ils aimaient regarder une « Karen » se faire arrêter.

Ce n’est pas la première fois que Karens cause des problèmes, notamment à cause d’un fier père qui construit un ensemble de jeu pour ses enfants.

La petite femme s’est disputée pendant 30 minutes sur le bruit du processus de construction.

Les Karen ne sont pas toujours des femmes, comme l’a découvert TikToker Gigi plus tôt cette année.

Un homme de son quartier n’arrêtait pas de souffler ses feuilles dans le jardin de sa famille et faisait même signe au créateur de contenu.

Le voisin a accusé la Karen d’avoir coupé des branches et regardé par ses fenêtres. Crédit : TikTok/@dogeboymagic