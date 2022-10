J’ai installé des barbelés pour empêcher les promeneurs de ruiner ma pelouse, mais c’est moi qui ai des ennuis car le conseil dit que c’est un espace public

Un propriétaire foncier qui a installé des barbelés pour empêcher les gens de marcher sur sa pelouse s’est attiré des ennuis après que le conseil a déclaré qu’il s’agissait d’un espace public.

Frances Payne, 56 ans, a été frappée d’une ordonnance de comportement criminel plus tôt cette année après qu’une dispute a éclaté lorsqu’elle a accusé des promeneurs de s’être égarés sur ses terres.

Frances Payne, 56 ans, a installé des barbelés pour empêcher les promeneurs de ruiner sa pelouse 1 crédit

Elle a bloqué le chemin avec du fil de rasoir, des chaînes et des avis “à éviter” 1 crédit

Elle a bloqué le chemin avec des barbelés, des chaînes et des avis de “interdiction d’entrer” et a même lancé une branche sur deux femmes qui ont tenté de franchir la porte à Evesham, dans le Worcestershire.

Mais Payne, qui fait face à de nouvelles accusations de violation d’une ordonnance sur le comportement criminel, insiste sur le fait qu’elle n’a rien fait de mal et qu’elle est soumise au terrorisme psychologique par les autorités qui se rangent du côté de ses agresseurs.

La femme de 56 ans vit seule dans la maison de son enfance, Hampton Mill, et affirme avoir souffert de dépression et de peur à cause de la campagne sur les réseaux sociaux menée contre elle.

Mme Payne dit qu’elle ne comprend pas pourquoi la police ignore ses plaintes d’intimidation et de dommages criminels tout en “faisant défiler Facebook” à la recherche de preuves à utiliser contre elle.

Sa misère a commencé lors du premier verrouillage de Covid lorsque tout le pays a été informé qu’il n’était autorisé qu’une seule promenade par jour en guise de soulagement.

À ce moment-là, elle avait des locataires vivant dans la ferme qui se trouve au bout d’une voie avec un sentier public qui descend le long de l’allée et passe devant la propriété.

Mais elle a dit qu’ils ne pouvaient pas faire face à jusqu’à 2 000 personnes par jour en utilisant le chemin, puis en se répandant dans le jardin et même en entrant dans la maison à l’improviste.

Elle a déclaré: “Beaucoup de ceux qui empruntaient le sentier n’avaient aucune idée de leurs obligations lorsqu’ils se promenaient dans la campagne.

“Ils ne se sont pas tenus au chemin et ont traité la propriété et ses dépendances comme les leurs.

“Les locataires n’ont pas pu faire face et sont partis alors j’ai réemménagé et alors que beaucoup de gens utilisent le trottoir correctement, d’autres descendent en brandissant leur téléphone portable et cherchent une réaction de ma part qu’ils peuvent mettre sur Facebook.”

Mme Payne affirme qu’avec l’autorisation du conseil local, elle a temporairement fermé le sentier pour effectuer des réparations sur la surface de la route, puis l’a verrouillé à nouveau après que sa porte a été vandalisée, laissant son troupeau de moutons capable de s’échapper.

Elle a déclaré: “Quand j’ai fermé le chemin, avec la permission que je m’empresse d’ajouter, certains habitants se sont tournés vers les médias sociaux et m’intimider est devenu une forme de divertissement pour eux.

“Ils m’ont traité de toutes sortes de noms, ont dit que ce n’était pas mon terrain et quand il a rouvert et que je leur ai demandé de rester sur le sentier, j’ai reçu beaucoup d’abus.

“Quand il a été rouvert, j’étais une cible et les gens arrivaient en brandissant leur téléphone portable à la recherche de trucs à mettre sur les réseaux sociaux.”

Cela a abouti à ce qu’elle soit traînée devant les tribunaux, accusée d’avoir bloqué l’emprise et d’avoir permis à son chien, un croisé Mastiff-Boxer appelé Goose, de tuer un chat.

Mme Payne a été condamnée à payer la facture vétérinaire de 3 800 £ encourue par l’incident ainsi que 100 £ en compensation à deux randonneurs qui ont affirmé qu’elle les avait abusés.

Elle a en outre été condamnée à payer 1 000 £ de frais de poursuite et une suramende compensatoire de 22 £.

“Je ne l’accepte pas”, a-t-elle déclaré. “En fait, je suis intervenu pour sauver le chat qui avait attaqué mon chien et quand j’ai quitté les lieux, le chat allait bien.

“Je n’ai pas eu un procès équitable parce que j’avais Covid et ils m’ont jugé en mon absence. Je n’ai pas eu la chance de me défendre.”

Payne vit seul à Hampton Mill, Evesham, Worcestershire 1 crédit

Elle a également été accusée d’avoir laissé son chien Goose tuer un chat 1 crédit

Depuis la condamnation et l’imposition d’une ordonnance de cinq ans sur le comportement criminel en février de cette année, Mme Payne a tenté de contester le verdict par un contrôle judiciaire et a été refusée.

L’Ordre l’empêche d’être “abusive ou agressive” envers quiconque utilise le sentier, mais Mme Payne dit que cela ne fait que donner à ses bourreaux un objectif ouvert sur lequel tirer.

Elle a ajouté: “Les gens descendent en hiver avec des vélos qui roulent sur le sol, ils viennent avec des lentilles télescopiques pour regarder dans ma maison.

“J’ai demandé à une femme d’emmener ses deux petits enfants dans une porcherie totalement dangereuse et d’y laisser toute leur litière.

“D’autres risquent la vie de leurs enfants au bord de l’eau et si je réagis, ils envoient leurs maris ici pour me menacer et le mettre sur Facebook. Ensuite, la police s’en mêle.

“J’ai été averti pour avoir permis à mon chien de déféquer sur mon propre terrain, j’ai été averti que le chien était sans laisse sur mon propre terrain. Je ne peux pas gagner.”

Mme Payne a déclaré que le sentier avait passé devant le moulin sans incident pendant des décennies, mais que deux nouveaux lotissements avaient été construits ces dernières années et que cela avait tout changé.

“Ma mère et mon père ont acheté cet endroit à cause de sa beauté et malgré le sentier mais il n’y a jamais eu de confrontation. Les gens se sont comportés avec respect.

“C’est un paradis pour la nature. J’ai des ensembles de blaireaux, il y a des visons, des loutres, des martins-pêcheurs et des hérons, mais les gens s’en fichent. J’ai trouvé des gens en train de pousser les ensembles de blaireaux et si je les dis, ils me filment.”

“On a craché sur ma voiture, on m’a traité de tous les noms. Quand je porte plainte à la police, ils ne font rien.” Frances Payne, 56 ans

Elle a poursuivi: “De nos jours, certaines personnes n’ont aucune idée de ce qu’elles sont autorisées à faire à la campagne.

“Ils ne collent pas au trottoir, ils vont partout et mes clôtures ont été vandalisées à plusieurs reprises sans se soucier de leur fonction de garder mes moutons en sécurité.

Payne est lésée que lorsqu’elle se plaint à la police, rien n’est fait malgré les abus présumés qu’elle a subis.

Elle a poursuivi: “Ma voiture a été crachée dessus, on m’a appelée de tous les noms sous le soleil.

“Quand je porte plainte à la police, ils ne font rien mais quand quelqu’un se plaint de moi, ils agissent. Je suis une femme qui vit seule et une cible très facile.

“Je pense qu’ils ont dépensé plus d’un million de livres de l’argent des contribuables pour me persécuter et je ne pense pas qu’ils seront satisfaits tant que je ne serai pas envoyé en prison.”

Mme Payne, qui a une fille adulte, avait pensé transformer sa maison en pub mais ajoute : “Certains habitants se sont si mal comportés que je ne pouvais plus le faire”.

Elle a ajouté: “Ils veulent me chasser mais c’est ma maison et je l’aime et je ne les laisserai pas gagner.”

Les dernières accusations portées contre elle – violation du CBO ; utilisant des mots menaçants, abusifs, insultants, et un comportement provoquant une alarme ou une détresse de harcèlement et trois accusations d’agression par coups, seront entendues devant des magistrats à Kidderminster le 7 novembre.