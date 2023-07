J’ai imaginé une mort gracieuse pour mon père. Ce n’est pas ce qui s’est passé

Il s’agit d’une chronique à la première personne de Gordon Petersen, qui vit à Okotoks, en Alberta. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ.

J’ai imaginé la mort parfaite de mon père.

Papa est dans son vieux fauteuil à bascule en chêne préféré, entouré de toute sa famille. Nous rions et pleurons, et il fait toujours des blagues idiotes, comme d’habitude. Mais ses os sont fragiles et sa démence s’aggrave. Il en a assez.

Je m’assois avec lui une minute, trouve le courage de dire les mots que je n’ai jamais réussi à dire auparavant : « Papa, tu as toujours été mon super-héros, si confiant et intrépide. Merci pour ton amour désintéressé. »

Il me regarde dans les yeux et sourit. Nous nous étreignons une dernière fois, et il dit au médecin à côté de lui avec l’intraveineuse prête : « Oui, il est temps de passer à autre chose. »

C’est comme ça que ça aurait pu être.

Mais ce n’était pas le cas.

Nous avons évité les conversations difficiles.

Henning Petersen, mon père de 94 ans, est décédé en mars et ce fut une mort lente, cruelle et prolongée.

Papa était un génie, un bricoleur qui n’engageait jamais de réparateurs. Il a travaillé comme mécanicien d’ascenseur pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses cinq enfants à Edmonton. Il a appris toute sa vie, défiant ses petits-enfants aux dames, apprenant l’espagnol dans la cinquantaine et construisant une cabane de retraite à la main. J’y ai fait une visite surprise un Noël, et il était bouche bée, en larmes.

La famille signifiait tout pour papa.

Gordon Petersen, à droite, avec sa mère Doris et son père Henning en 1995. (Soumis par Gordon Petersen)

Lorsqu’il a glissé lentement dans la démence, il était terriblement conscient de lui-même. Nous avions des conversations qui se répétaient toutes les 20 minutes et papa pouvait sentir que quelque chose n’allait pas. Il demandait s’il se répétait. Puis il se détournait embarrassé ou secouait le poing et s’exclamait « Sheesh! » Au fil du temps, il a simplement posé moins de questions.

Puis un jour, il a soudainement cessé de manger et de boire. Ses blagues pleines d’esprit et idiotes avaient disparu, et sa tête était basse, évitant toute interaction.

Je me suis souvent assis avec lui mais je me sentais tellement perdu. J’aimais tellement cet homme calme et stable, mais je ne savais pas comment l’aider.

Une infirmière traitante nous a dit qu’il ne ressentait probablement ni faim, ni soif, ni douleur. Mais seul papa le savait avec certitude. Je m’inquiétais et jurais dans ma barbe à chaque fois que les sédatifs s’estompaient et qu’il devenait agité.

J’étais assis dans sa chaise berçante à côté de son lit une semaine après qu’il ait cessé de manger. Il s’assit soudain et tendit vers moi ses longs bras fins et tremblants.

Il balança ses jambes osseuses sur le bord du lit.

Henning Petersen, à droite, est devenu calme et renfermé lorsqu’il a cessé de manger et de boire. Son fils Gordon, à gauche, est représenté ici assis avec son père sur son lit de maison de retraite. (Soumis par Gordon Petersen)

Son regard creux était effrayant et pourtant j’aspirais à une étincelle de connexion. Je me suis penché en avant. Il a attrapé mes épaules avec un étau. Pas de mots, juste un regard nostalgique, presque désespéré, dans ses yeux bleu ciel.

Voulait-il plutôt passer ses derniers instants dans sa chaise berçante ?

J’ai essayé de soulever papa de son petit lit et de pivoter avec lui.

Les disques et les muscles de mon bas du dos ont crié et nous nous sommes effondrés lentement en tas sur le sol, sa joue moite à côté de la mienne. Je l’ai pris dans mes bras et j’ai attrapé le petit cordon rouge pour appeler le personnel de la maison de retraite.

J’ai relevé sa couche lâche et j’ai couvert ses jambes frêles et sa peau marbrée avec sa fine robe de lin. Merde, je voulais juste qu’il ait un peu de dignité et de paix !

Il a fallu plus de trois semaines à papa pour mourir. Je repense à cette époque avec chagrin, regret et culpabilité.

Je ne peux pas imaginer que c’était ce que papa voulait – pour lui ou pour nous. J’aurais dû pousser plus fort pour parler de ses souhaits et de la possibilité d’une AMM (aide médicale à mourir) avant qu’il ne soit trop tard, mais papa et moi n’avons jamais eu de facilité à parler de ce genre de sujets personnels.

Je voulais juste qu’il ait un peu de dignité et de paix ! -Gordon Petersen

Je n’étais pas là pour lui pendant les dernières heures de son déclin. Ma sœur et son amie proche l’étaient et elle le décrit comme déchirant. Il a développé des « râles mortels », comme on les appelle, des halètements râpeux irréguliers avec de longs intervalles, son corps émacié tremblant de manière incontrôlable sous l’effort. Cela continuait, sans pitié, alors que ma sœur lui tenait la main et lui parlait.

Puis, finalement, son cœur s’est arrêté. Ma sœur et son amie se sont effondrées, reconnaissantes que ce soit fini. Papa est mort en regardant le plafond et ma sœur a trouvé la force de tendre la main et de fermer ces yeux viking bleu glacier.

Je sais que ces trois dernières semaines de sa vie ont inclus des sourires et des moments de connexion. Et alors que je m’asseyais à côté de son lit, j’ai pu dire à haute voix à quel point j’étais reconnaissante pour tout ce qu’il a fait pour moi et notre famille.

Mais m’a-t-il entendu ? Je ne sais pas.

Gordon Petersen a conservé le vieux fauteuil à bascule en chêne qui appartenait à son père. (Soumis par Gordon Petersen)

Ce qui s’est passé était horrible. En parler aide, et je voulais écrire cet article parce que je pense qu’il y a beaucoup d’autres personnes qui souffrent de ce genre de douleur.

Mon père aurait-il jamais accepté quelque chose de différent ? Je ne sais pas. Peut être pas.

Ce que je sais, c’est que je ne mettrai jamais ma famille dans ce genre d’épreuve. J’ai déjà eu des conversations sur l’AMM avec ma femme et mes enfants, mais la lutte de mon père a rendu cela personnel et tragique. Il était trop tard pour en parler quand il est tombé gravement malade.

Nous avons organisé une célébration de la vie de papa après avoir enterré ses cendres. Maintenant, je m’accroche aux échos de son rire de toutes les bonnes années, aux images de son visage souriant et aux histoires sincères de la façon dont il a touché tant de vies.

Le fauteuil à bascule vide de papa est venu à la maison avec moi. Je pense qu’avec le temps, je vais passer à autre chose et laisser tomber, mais mon fils dit qu’il veut le garder. Pour se souvenir des bons moments.

