J’ai honte que la BBC refuse de qualifier le Hamas de terroriste, elle est partiale, déclare l’ancien archevêque de Cantorbéry Lord Carey

Un ANCIEN archevêque de Cantorbéry a « honte » de la BBC suite à sa couverture des attaques du Hamas.

Lord Carey de Clifton s’est joint à la controverse grandissante en affirmant que le diffuseur national n’était « pas adapté à son objectif ».

Lord Carey de Clifton dit qu’il a « honte » de la BBC suite à sa couverture des attaques du Hamas Crédit : Getty

La BBC a été critiquée pour avoir refusé de qualifier le Hamas de « terroriste » dans ses reportages. Crédit : AFP

La société a été critiquée pour avoir refusé de qualifier le Hamas de « terroriste » dans sa couverture médiatique continue.

L’homme d’Église a déclaré : « J’ai honte de la BBC.

« Il ne s’agit pas d’une radiodiffusion indépendante et impartiale.

« C’est partial et partisan.

« Si la chaîne nationale ne peut pas voir et saisir la différence entre le meurtre et la légitime défense, entre les actes bestiaux contre les bébés et la guerre légitime, alors elle n’est pas adaptée à son objectif.

« Dans leurs reportages sur cette tragédie, ils ne représentent pas notre nation. »

Cela intervient après que le correspondant chevronné de la BBC, John Simpson, a déclaré que la BBC ne pouvait pas « prendre parti » en décrivant le Hamas comme un groupe terroriste, même s’il est légalement défini comme tel au Royaume-Uni.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que les patrons de la BBC devraient « dénoncer les faits pour ce qu’ils sont ».

Pendant ce temps, la BBC est confrontée à la fureur d’une querelle sur l’impartialité après que des journalistes aient semblé justifier le meurtre de civils israéliens.

Il « enquête de toute urgence » sur les activités sur les réseaux sociaux des journalistes arabes de BBC News qui ont approuvé les commentaires décrivant le Hamas comme des combattants de la liberté.