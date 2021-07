« J’ai honte »: la star de la gymnastique ROC Nikita Nagornyy S’excuse pour la médaille de bronze aux Jeux de Tokyo

Nagornyy, 24 ans, faisait partie de l’équipe ROC qui a remporté une médaille d’or historique dans l’épreuve artistique par équipe plus tôt cette semaine, mais n’a pas pu répéter cet exploit lors de la compétition individuelle au concours multiple au Ariake Gymnastics Center mercredi.

La star de Rostov a réussi un total de 88,031 points, le plaçant derrière le Japonais Daiki Hashimoto et le Chinois Xiao Ruoteng, qui ont terminé avec des scores de 88,465 et 88,065 points respectivement.

Malgré sa première médaille olympique individuelle, Nagornyy est resté déçu.

« Je m’excuse, j’ai très honte. Espérons plus loin – [there will be] Suite, » le gymnaste a été cité par TASS comme disant.

« Je tenais à remercier tout le monde pour leur soutien, félicitations au jeune favori, qui a pris la première place », a ajouté Nagornyy, faisant l’éloge du médaillé d’or japonais de 19 ans Hashimoto.

«Je l’enracinais, je l’admets. Je suis monté au bar, j’ai dit [to him] que tout s’arrangera. Il est jeune et prometteur, il a fait ses preuves avant.

« Malheureusement, je n’ai pas pu faire de mon mieux à 100%, pourquoi c’est arrivé, je vais essayer de comprendre dans ma tête. »

Nagornyy a semblé parfois frustré par lui-même lors de la compétition de mercredi, surtout après les barres horizontales.

« J’étais vraiment en colère contre moi-même. J’ai réalisé que ma chance était jetée dans les toilettes », Nagornyy expliquera plus tard.

Narognyy va maintenant tenter de se regrouper avant les trois finales individuelles hommes auxquelles il participera plus tard aux Jeux.