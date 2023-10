Le père d’un enfant d’un an qui, selon les autorités, a été tué par sa mère et son petit ami s’est prononcé contre son ex, affirmant qu’il ne lui pardonnerait jamais la mort de son enfant.

Thomas Rios a publié sur la page Facebook de Samantha Garver, qui a été inculpée de meurtre dimanche dans la communauté non constituée en société de Sugarloaf, dans le comté de San Bernardino. Elle est accusée de l’avoir tuée, elle et le fils de Rios, Henry Wheatley Brown. Le petit ami de Garver, Sergio Mena, a également été arrêté lors du meurtre, selon le département du shérif du comté.

« Comment as-tu pu faire une chose pareille pour devenir Fils, c’est au-delà du Mal » Rios a écrit. « Non seulement tu as blessé… Henry, tu es resté là comme ce salaud [Mena] je l’ai tué… Je ne te pardonnerai JAMAIS CELA, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour éloigner Henry de moi en disant que j’étais en tant que… parent… mais seulement des mensonges pour garder tes sales secrets d’abus. vous avez volé la vie de votre fils et volé à son frère et à ses sœurs une vie avec lui également… vous êtes sans valeur et maléfique et j’ai honte d’avoir jamais aimé un monstre comme vous.

Mena et Garver ont été arrêtés dimanche après que les pompiers de Big Bear se sont rendus dans une maison de Sugarloaf et ont trouvé Henry « souffrant de graves brûlures au corps », a déclaré le département du shérif du comté de San Bernardino.

Garver et Rios s’étaient battus dans le passé et elle avait accusé Rios d’être un parent absent.

« Vous ne faites rien pour cet enfant, que ce soit physiquement, financièrement ou émotionnellement », a écrit Garver lors d’une dispute que les deux ont eue sur Facebook en 2022. « Vous ne pouvez pas ignorer les nuits blanches, apaiser les fièvres, changer les couches. , et des crises de colère, puis revendiquez l’enfant comme le vôtre. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Henry et vous partagez peut-être de l’ADN, mais il est LOIN de votre fils.

Dimanche, Garver – qui, d’après les publications sur Facebook, semble avoir d’autres enfants – a également fait l’objet d’un mandat ouvert pour maltraitance d’enfants datant de 2014.

Elle a plaidé coupable il y a dix ans de délit de cruauté volontaire envers un enfant, selon les archives judiciaires. Elle ne s’est pas présentée à sa peine de 100 jours de prison et n’a pas fourni la preuve de son inscription à un programme de traitement d’un an contre la maltraitance des enfants, selon les archives judiciaires.

Mena et Garver sont détenus sans caution et doivent comparaître devant le tribunal mercredi pour l’affaire d’homicide.