J’ai hérité de milliards de ma famille super riche – je n’en veux même pas et je vais tout donner

Une JEUNE femme, qui devrait hériter de dizaines de millions, a déclaré qu’elle ne voulait pas garder la fortune mais préférerait en donner jusqu’à 95 % à des œuvres caritatives.

Marlene Engelhorn, 29 ans, est une héritière partielle de la fortune de 4,2 milliards de dollars de la célèbre famille allemande Engelhorn après le décès de sa grand-mère.

Marlene Engelhorn va donner son héritage

Marlene a déclaré qu’elle ne voulait pas conserver son héritage, affirmant que découvrir que sa grand-mère avait décidé de lui léguer cette fortune ne la rendait pas heureuse, mais plutôt l’agaçait.

“Je ne devrais pas décider quoi faire de l’argent de ma famille, pour lequel je n’ai pas travaillé”, a déclaré Marlene à Vice News. « La gestion de ce patrimoine prend beaucoup de temps. Ce n’est pas mon projet de vie.

Connaissant son héritage depuis deux ans, Marlene a déclaré qu’elle avait eu le temps de réfléchir à la meilleure option pour elle et qu’elle avait décidé de donner l’argent à une association caritative.

Son raisonnement ? Le fait qu’elle n’a pas travaillé pour cet argent.

“Ce n’est pas une question de volonté, mais d’équité”, a déclaré Marlene. « Je n’ai rien fait pour recevoir cet héritage. C’était de la pure chance dans la loterie des naissances et une pure coïncidence.

Lors d’un événement Millionaires for Humanity en août à Amsterdam, aux Pays-Bas, Marlene a déclaré au public: «Je suis le produit d’une société inégale […] Parce que sinon, je ne pourrais pas naître dans des millions. Juste né. Rien d’autre.”

La jeune femme, qui vit à Vienne, en Autriche, a appelé à un changement structurel dans la façon dont les ultrariches sont imposés et a cofondé un groupe appelé Tax Me Now.

Le groupe a fait campagne pour que les gouvernements prennent une part beaucoup plus importante de la richesse héritée, arguant que ces fortunes non méritées devraient être allouées démocratiquement par l’État.

Marlene a déclaré qu’elle croyait qu’une redistribution plus équitable de la richesse et des impôts plus élevés sur les super-riches pourraient aider à rééquilibrer la société.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblerait son avenir après avoir renoncé à 90 à 95 % de sa fortune, l’étudiante a répondu : « Je ne le sais pas encore. Mais je veux travailler dur. Comme tout le monde.

Marlene est la petite-fille de Traudl Engelhorn-Vechiatto, 94 ans, membre de la famille industrielle allemande dont le patriarche, Friedrich Engelhorn, a fondé BASF, le plus grand producteur de produits chimiques au monde, en 1865.

Alors que BASF s’est vendu pour 11 milliards de dollars en 1997, la grand-mère de Marlene a reçu 2,45 milliards de dollars. La fortune est passée à 4,2 milliards de dollars, au moment de sa mort, plus tôt cette année.