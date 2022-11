J’ai hâte que la WWE revienne en Inde : la superstar de la WWE Bayley

Il n’est pas surprenant que Bayley ait beaucoup de premières attachées à elle dans une illustre carrière de lutteuse professionnelle et elle se prépare maintenant pour une autre première – affronter l’une des interprètes les plus remarquables de la WWE à Bianca Belair pour le championnat féminin RAW Riyad, Arabie saoudite Arabia – dans un Last Women Standing Match.

Et il semble approprié pour la toute première triple championne féminine de la couronne et gagnante du Grand Chelem de l’histoire de la WWE et la première femme à défendre un titre de la WWE en Arabie saoudite (2020) que quelqu’un du calibre de Belair puisse partager la grande scène avec un vétéran de 15 ans. de l’industrie.

Avant son match de championnat WWE Crown Jewel avec Belair, News18 Sports a rencontré Bayley pour discuter de cette incroyable querelle avec Belair, de son long voyage de retour après une longue mise à pied pour blessure et un peu de NXT.

Extraits

Vous avez fait partie du premier match de championnat féminin disputé en Arabie Saoudite, qu’est-ce que ça fait de retourner en Arabie Saoudite après trois ans ?

Quand j’y suis allé en février 2020, ce fut une expérience formidable. Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre et je savais que j’étais un peu nerveuse parce que c’était nouveau et c’était un si grand spectacle et comme vous l’avez dit, faire partie du tout premier championnat féminin défendu là-bas c’était, vous Je n’ai pas pris ça à la légère, c’était un immense honneur. Donc, toutes les chances que j’obtiens…. revenir en arrière et ressentir l’énergie de ces fans et découvrir toute la culture et tout ce qui s’y rapportait était vraiment très spécial. Je sais que je ne peux pas manquer Crown Jewel, j’étais triste d’avoir raté les deux dernières fois, donc je suis très excité d’y retourner cette fois

C’est une carte empilée et quel est le match que vous attendez le plus et pourquoi ?

Je pense que j’attends avec impatience Roman Reigns et Logan Paul parce que j’ai vu Logan Paul s’entraîner au centre de performance que vous connaissez dans le passé, et il semble vraiment disposé à apprendre ce qu’il doit faire. Et quelqu’un doit faire tomber Roman Reigns, vous savez, donc ça pourrait être une grosse surprise, et je pense qu’il va surprendre beaucoup de gens.

Vous étiez absent pendant plus d’un an – avant de revenir à SummerSlam. À quel point est-il difficile de faire un retour après une si longue mise à pied – vous aviez tout l’élan avec vous avant que la blessure ne se produise – et c’est essentiellement repartir à zéro ?

Ouais, c’était difficile; mais c’était vraiment humiliant et ce n’était pas comme je m’y attendais – le processus de blessure était comme ça. c’était très humiliant comme je l’ai dit, mais je savais que quand je suis revenu, je voulais revenir un peu différent et c’est vous savez pourquoi j’ai eu Io (Sky) et Dakota (Kai) avec moi juste pour évoluer moi-même, évoluer la division et montrer combien je pourrais donner de plus et pas seulement donner ce que j’offre, mais combien ces femmes ont à offrir à la division dans l’ensemble de l’entreprise. Donc je pense que c’était un peu bizarre au début, mais je commence enfin à retrouver ma place et à prendre ma place au sommet.

Dites-m’en plus sur Damage Control – comment cela s’est-il passé, quelles ont été les discussions dans les coulisses concernant la mise en place de vous trois – Dakota a bien sûr re-signé avec la WWE – quelle était l’idée de base derrière tout cela – avez-vous eu des contributions d’un stand créatif indiquer?

Eh bien, sans dévoiler tous mes secrets, c’est quelque chose que j’avais hâte de faire depuis longtemps et je n’ai jamais su si cela allait réellement arriver. Mais, vous savez, je suis ami avec Dakota depuis des années avant qu’elle n’arrive à la WWE et Io est juste, vous savez, elle parle d’elle-même, son travail sur le ring parle d’elle-même et je savais que c’étaient deux filles que je voulais voir réussir et le fait que Dakota ait pu être re-signé par l’entreprise pour cela n’était qu’un rêve devenu réalité.

Je n’arrive toujours pas à croire que nous faisons tous ça ensemble mais, oui, c’était définitivement quelque chose que je voulais faire et dont ils étaient très désireux de faire partie et j’avais en quelque sorte juste cette vision parce que je vois qu’il y a beaucoup de choses

En quoi le fait d’être dans une faction fonctionne-t-il pour vous, cela aide-t-il au développement du personnage ?

Je pense qu’ils font juste ressortir différentes facettes de moi et c’est avec différentes personnes que j’interagis. La seule autre personne avec qui j’ai fait partie d’une équipe d’étiquettes ou avec qui j’ai détenu les titres d’équipe d’étiquettes était Sasha, donc le simple fait de pouvoir interagir avec différents personnages de différentes personnalités et de les regarder sur le ring m’apprend également et m’aide à apprendre différents styles comme Io vient du Japon, évidemment Dakota vient de Nouvelle-Zélande et ils apportent avec eux un style différent de ce que j’ai appris dans le passé et ils ont voyagé partout, lutté au Japon et au Mexique et tout ça, donc ils apportent juste quelque chose plus à la table et j’apprends beaucoup d’eux.

Vous et Bianca Belair durent depuis longtemps, même avant la blessure, et il semble approprié que vous poursuiviez le titre avec Belair même maintenant. Vos pensées sur elle? Semblable à vous, elle a fait tourner les têtes à NXT et la transition vers la liste principale a été si bien accueillie – quelques intrigues captivantes également pour elle… vos réflexions sur sa progression ?

Ouais, vous savez, elle est l’une des personnes qui, je pense, a eu un ajustement si facile et ce n’est pas seulement parce qu’elle est athlétique et peut facilement ramasser des choses sur le ring, mais elle s’est vraiment consacrée à cela et je pense que c’est vraiment ce que c’est prend quand vous devenez une superstar de la WWE parce que c’est une chose d’être capable d’apprendre ce que nous faisons sur le ring et d’apprendre les mouvements et de se présenter et d’aller aux spectacles, mais c’est une autre chose de le faire de manière cohérente et au niveau qu’elle a fait cela depuis des années maintenant. Être dans ces événements principaux correspond au type de pression qui s’exerce sur quelqu’un, en particulier à son niveau, je pense qu’elle ne fait cela que depuis quatre ans au maximum, mais elle se met constamment dans cette position et y réussit.

Elle veut apprendre tu sais. elle ressent ça, tu peux dire quand tu es sur le ring avec quelqu’un. Je fais ça depuis 15 ans. vous pouvez dire quand vous êtes sur le ring avec quelqu’un s’il le ressent vraiment si ses émotions sont là, si son énergie est là ou s’il fait juste un spectacle. Quand je suis sur le ring avec Bianca Belair, je ressens cela et c’est ce qui me donne envie de m’améliorer et de la battre à chaque fois.

À quel point est-il difficile ou facile pour vous d’être sur le ring avec certains comme Belair – super athlétique, du point de vue de la performance là-haut – et vous avez eu tellement de matchs qui sont de l’or pur du point de vue de la narration – quand une querelle comme ça, un brûleur lent, comment parvenez-vous à garder le public engagé ?

Personnellement, travailler avec elle, je pense que ça marche très bien parce que nous sommes tellement opposés qu’elle a des croyances tellement différentes que moi en ce moment. Et elle est l’une des préférées des fans ; Je suis j’ai été là comme tout ce qu’elle vit avec les fans j’y suis déjà allé, j’ai déjà vécu ça, j’ai été champion, j’ai embrassé les enfants, j’ai fait toutes les apparitions, J’ai tu sais mis un sourire sur mon visage, j’ai fait tout ça donc j’attends juste qu’elle passe de l’autre côté et réalise en quelque sorte que d’accord parfois tu dois être un peu égoïste avec ça, mais il est facile de raconter des histoires avec elle parce que je la connais mieux qu’elle ne le pense, et elle est juste cette petite puce ennuyeuse sur mon épaule

Je ne peux que vous poser des questions sur NXT – vous avez tellement contribué à faire de la marque noir et or le grand succès qu’elle est devenue. Beaucoup de choses ont changé cependant, mais elles regorgent toujours d’un talent incroyable. Vos réflexions sur la liste des femmes là-bas – et tout ce qui se démarque pour vous?

J’adore NXT. Je pense que cela grandit à chaque spectacle et j’y ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de talent et je les ai regardés s’entraîner tous les jours quand j’étais là pour une cure de désintoxication. Il y a tellement de gens talentueux là-bas et juste beaucoup d’entre eux c’est juste une expérience vous savez et nous n’avons pas été devant des foules pendant longtemps à cause de la pandémie, donc juste pour qu’ils sortent et soient devant les gens c’est va juste prendre de la répétition, mais il y a tellement de lutteurs dévoués là-bas.

Et pour les femmes, je vois juste de si bonnes choses là-bas – Corey Jade et Roxanne Perez ont environ 20, 21 ans; Zoe Stark est incroyable et je n’ai jamais vu quelqu’un vraiment bouger comme elle, et Indy Hartwell – c’est l’une de mes personnes préférées là-bas. C’est quelqu’un que je vois qui se connecte vraiment avec la foule et les fans et ils l’aiment, donc je pense que chaque fois qu’elle arrive à RAW ou Smackdown, elle va vraiment passer un si bon moment et il y a beaucoup de filles là-bas que je peux voir grandes choses pour.

Un message pour les fans indiens et quand reverrons-nous la WWE en Inde ?

Personnellement, je ne peux pas attendre que la WWE revienne en Inde. Je sais que ça fait très longtemps et je vois toujours leurs publications sur les réseaux sociaux, je vois toujours leur soutien et leurs tweets et toutes les choses sur lesquelles nous sommes tagués sur Instagram comme ça juste pour que vous sachiez que je vois ça et j’apprécie le soutien de vos gars et j’ai hâte de venir jouer pour vous un jour.

