La vice-présidente élue Kamala Harris a été accusée d’avoir plagié une histoire de Martin Luther King après que des détecteurs sur Internet aient repéré d’étranges similitudes entre des anecdotes «personnelles» racontées par le leader des droits civiques et le futur vice-président.

Le plagiat apparent a été remarqué lundi, les internautes soulignant que lors d’une interview avec le magazine Elle à l’automne, Harris a raconté une histoire presque identique à un souvenir partagé par le Dr King il y a 56 ans lors d’une séance avec Playboy. .

lol Kamala Harris a littéralement plagié MARTIN LUTHER KING JR. pic.twitter.com/msZ4pYQloM – cabral (@axcomrade) 4 janvier 2021

En s’entretenant avec Elle en octobre, Harris a raconté ce qu’elle prétendait être un récit personnel de sa jeunesse, expliquant que lors de la première marche pour les droits civiques à laquelle elle a assisté lorsqu’elle était jeune enfant, elle avait été séparée de ses parents après être tombée de sa poussette.

« Ma mère raconte comment je fais des histoires, » Harris a déclaré au magazine. «Et elle est comme ‘Bébé, qu’est-ce que tu veux? De quoi avez-vous besoin?’ Et je l’ai juste regardée et j’ai dit: ‘Fweedom.’ »

«J’ai un rêve» * – Patte de singe de McConnell ☭ (@breadlinebrunch) 4 janvier 2021

Cependant, les observateurs ont remarqué que l’histoire présentait des similitudes indéniables avec une anecdote racontée par King lors d’une interview Playboy en 1965 – à savoir la mauvaise prononciation attachante du mot par une jeune fille. « liberté » lors d’un rassemblement des droits civiques.

« Je n’oublierai jamais un moment à Birmingham où un policier blanc a abordé une petite fille noire, sept ou huit ans, qui marchait dans une manifestation avec sa mère, » King a dit à Alex Haley de Playboy.

‘Qu’est-ce que tu veux?’ le policier lui a demandé d’un ton bourru, et la petite fille l’a regardé droit dans les yeux et a répondu: «Fee-dom. Elle ne pouvait même pas le prononcer, mais elle le savait. C’était beau!

Un rédacteur en chef de Mclean’s, Andray Domise, a été parmi les premiers à souligner la ressemblance sur Twitter, accumulant rapidement des milliers d’actions tout en se moquant du vice-président élu.

Donc il s’avère que Kamala Harris l’a soulevée "Fweedom" histoire d’une interview Playboy de 1965 avec Martin Luther King, par Alex Haley. Merci beaucoup à @AngesFreddie pour repérer la similitudehttps: //t.co/zDONW4Ueqs pic.twitter.com/yQuWZHYEMz – Q. Anthony (ɔpɛ asem) (@andraydomise) 4 janvier 2021

De plus, il s’avère que Harris n’a pas limité l’histoire à son entretien avec Elle, racontant la même anecdote imprimée à plusieurs autres occasions, y compris dans deux livres différents.

Kamala Harris a également utilisé le "Fweedom" histoire dans son livre 2019 "Les vérités que nous détenons."https://t.co/YXwDAty7R2 pic.twitter.com/xptQfbdcNZ – Cameron Cawthorne (@Cam_Cawthorne) 5 janvier 2021

Certains tweeters de haut niveau, comme l’acteur à tendance conservatrice Nick Searcy, ont fustigé le futur vice-président, qualifiant son appropriation anecdotique apparente de «Honte à l’héritage du Dr King», tandis que le musicien de métal Phil Labonte a dit que Harris est « Tout aussi plein de merde que Trump. »

J’ai fait une pièce de théâtre en tournée sur Martin Luther King dans les années 80 et 90, et cette histoire de «Fee-dom» était dans la pièce. @KamalaHarris est un idiot qui ne connaît même pas l’histoire des droits civiques. elle prononce des mots écrits pour elle par d’autres gauchistes ignorants. Ils déshonorent l’héritage du Dr King. https://t.co/rKUzrDr0My – SUPER-SPREADER Dr Nick Searcy, INT’L FILM & TV STAR (@yesnicksearcy) 4 janvier 2021

Je me suis perdu lors d’une visite d’usine quand j’avais 2 ans, et quand mes parents m’ont trouvé en train de négocier avec le chef d’étage, je leur ai dit que j’étais "saisir les moyens de production" – Chris Rosenthal (@Topher_Rose) 4 janvier 2021

«À quel point, à quel point vénal, à quel point faut-il manquer d’intégrité pour voler une histoire à MLK, à tout le monde?» a demandé un autre internaute.

D’autres ont fait des comparaisons avec les collègues pôles démocrates de Harris, l’un notant que son colistier Joe Biden, maintenant président élu, a également été critiqué pour de multiples allégations de plagiat au fil des décennies, suggérant les deux « Est allé à l’école plagiaire ensemble. »

Peut-être qu’elle et Joe sont allés à l’école plagiaire ensemble? Https: //t.co/xMZczfdW3i – BL4DERU77ER (@ BL4DERU77ER) 5 janvier 2021

La candidate à la présidentielle ratée de 2016, Hillary Clinton, n’a pas non plus été épargnée par les moqueries, un autre commentateur se souvenant d’une histoire qu’elle avait racontée à propos de la NASA en 2019 – alléguant que l’agence spatiale avait répondu à une lettre qu’elle avait écrite dans son enfance et lui avait dit qu’ils « Je n’emmenais pas de filles » – jugé douteux par les critiques.

Hillary partie 2 pic.twitter.com/ls19ovcIFV – Larry Lovestein (@larrygetslost) 5 janvier 2021

"Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec cette femme"-Kamala Harris#MsPlagiarizer – Jaybefaunt🌹🌻🏳️‍🌈♋ (@Jaybefaunt) 5 janvier 2021

Alors que beaucoup ont rôti Harris pour le plagiat apparent, certains ont tenté de réconcilier son histoire avec celle de King, suggérant, en plaisantant, que Harris était le même. « petite fille » le leader des droits civiques référencé en 1964.

«En fait, Martin Luther King l’a inventé. Il savait qu’elle arrivait à un moment donné et que cela lui arriverait. Et elle le savait aussi. Facile, » a plaisanté un autre internaute.

Q … et si la petite fille de l’histoire de mlk … * était * Kamala – Nick (@nick_____t) 4 janvier 2021

Je suis à peu près sûre qu’elle dit que soit a) C’était elle, soit b) sa mère a lu Playboy. – Et maintenant? Guerre de classe. (@Playerinthgame) 5 janvier 2021

Cependant, un observateur averti a rétorqué que la théorie «ne correspond pas exactement», étant donné l’âge de Harris et l’année où King a raconté son anecdote.

L’interview de Playboy en 1965, alors que Kamala aurait eu 1 … ne correspond pas exactement, pour tous ceux qui disent qu’elle devrait prétendre que c’était son haha – Kari 💕 (@quarantinekari_) 5 janvier 2021

