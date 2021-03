En tant que personne qui aime dormir, je cherche le bon côté de perdre une heure ce week-end à cause de l’heure d’été.

Le sommeil pendant la pandémie a été difficile pour beaucoup de gens. Pour moi, cela signifiait plus de difficulté à s’endormir, et une fois que je le faisais enfin, des rêves de stress plus vifs. Amusant, non? C’est pourquoi j’aime en avoir le plus possible, quand je le peux.

Donc, ma tactique pour ce week-end est assez simple: me coucher tôt! J’ai trouvé que me détendre la nuit avec un livre est un excellent moyen pour moi de donner à mon esprit une pause du stress de la journée (et donne à mes yeux une pause bien méritée des écrans).

Mais, je comprends aussi tout à fait le côté positif de ce rituel annuel, à savoir obtenir plus de lumière du jour à la fin de la journée lorsque le temps se réchauffe.

Un peu plus sur moi: je m’appelle Sara Moniuszko et je suis notre journaliste Lifestyle and Wellness. Je remplace Kelly Lawler cette semaine. J’ai récemment déménagé de Virginie à New York, et l’un de mes rituels post-travail préférés a été de me promener et d’explorer mon nouveau quartier. Personnellement, j’ai hâte d’avoir plus de lumière le soir pour pouvoir profiter d’être dehors plus tard dans la soirée.

Peut-être ressentez-vous exactement le contraire et redoutez-vous d’ajuster les horloges – beaucoup de gens le font, selon mon collègue Doyle Rice. Mais adorez-le ou détestez-le, changer nos horloges en heure d’été arrive à Dimanche à 2 heures du matin.

Pour en savoir plus sur l’heure d’été et la controverse autour de cette pratique, Cliquez ici.

Y a-t-il une date de fin en vue?

Après avoir entendu pendant des mois comment les «jours les plus sombres» étaient devant nous dans la bataille contre le COVID-19, j’ai eu de l’espoir d’entendre Le président Joe Biden adopte un ton plus optimiste lors de son premier discours aux heures de grande écoute en tant que président jeudi. Il a offert une lueur d’espoir que les Américains pourraient voir un semblant de normalité d’ici le Jour de l’Indépendance, écrivent mes collègues Joey Garrison et Courtney Subramanian.

Bien sûr, je n’arrêterai pas encore de prendre des précautions, mais il est utile de savoir que des progrès sont réalisés.

Biden a ordonné aux États de rendre tous les adultes américains éligibles pour recevoir les vaccins COVID-19 au plus tard le 1er mai. Il a également promis que si les Américains « font notre part » dans les semaines à venir, les amis et les familles pourront se réunir en petits groupes en temps pour les célébrations du 4 juillet.

En savoir plus sur l’adresse de Biden ici.

Une ode aux boutons muets

Au cours de l’année écoulée, de nombreux Américains ont vécu et travaillé à distance, naviguant sur les appels Zoom et les canaux Slack pour faire notre travail, gérer la vie scolaire de nos enfants et rester virtuellement en contact avec leurs amis.

Et comme l’écrit mon collègue Brett Molina, nous ne sommes qu’en 2021, mais nous avons peut-être déjà la phrase de la décennie: « Je pensais que j’étais muet. » Ou peut-être que c’est « Désolé, j’étais en mode muet » ou « Vous êtes toujours muet ».

Il y a peut-être eu pas plus grand symbole de la vie virtuelle dans la pandémie que le bouton muet.

Pensez au nombre de conversations que vous avez dû redémarrer parce que cette redoutable barre oblique rouge sur l’icône du microphone a été activée, ou, peut-être pire, à la réunion de travail où un « micro chaud » a conduit à un échange inconfortable sur la mise en sourdine.

Revivez les meilleurs (et les pires) moments du bouton muet en lisant l’histoire complète de Brett ici.

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez Théodore.

Théodore, Toi pour faire court (ou Théodore Fitzgerald quand il a des ennuis), c’est mon chat qui, comme moi, AIME dormir! Donc, en l’honneur de l’heure d’été ce week-end, voici une jolie photo de lui en train de capturer des Z. Et oui, c’est un garçon très maigre. Et oui, j’adore que son nez corresponde à cette couverture!