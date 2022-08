“J’ai hâte de commencer et d’aider Puneri Paltan à remporter son premier titre de la Ligue Pro Kabaddi”: Fazel Atrachali

La vente aux enchères vivo de la saison 9 de la Pro Kabaddi League a été remplie de drames bourrés d’action et le record du joueur le plus cher a été battu non pas une mais deux fois le jour de l’ouverture. Des stars telles que «Sultan» Fazel Atrachali, «High-flyer» Pawan Kumar Sehrawat et Vikash Kandola sont toutes passées sous le marteau, les équipes offrant d’énormes sommes d’argent afin de les signer dans leurs franchises. Avec les 3 joueurs maintenant dans le club exclusif de 1 crore, les réactions des joueurs et de leurs entraîneurs s’exprimant exclusivement sur l’émission de Star Sports ‘VIVO Pro Kabaddi Season 9 Player Auction – Top Buys’ nous donnent un aperçu de ce que nous pouvons attendre de ces stars dans le 9e édition du PKL.

Puneri Paltan a fait face à une forte concurrence de Dabang Delhi KC et de Telugu Titians dans la course pour signer «Sultan» Fazel Atrachali dans leur équipe. Surnommé le joueur étranger le plus titré du tournoi, Fazel a signé avec Puneri Paltan pour un énorme 1,38 crore et était très heureux de faire partie de sa nouvelle franchise. « Je suis très heureux de faire partie de l’équipe de Puneri Paltan. L’équipe est très bonne avec de jeunes joueurs talentueux. J’ai hâte de commencer et d’aider l’équipe à remporter son premier titre PKL », a-t-il déclaré.

BC Ramesh, entraîneur de Puneri Paltan, a également expliqué pourquoi la franchise était très désireuse de signer le Sultan : « La principale différence dans notre équipe est Fazel Atrachali. Nous avons déjà dans notre défense Sanket Sawant, Abhinesh Nadrajan et Sombir. Fazel est un excellent ajout à notre équipe. Nous avons besoin de joueurs expérimentés dans l’équipe et Fazel est un joueur très expérimenté. Il joue très bien en défense et il peut gérer l’équipe dans la façon de jouer dans des situations de pression. Il peut guider les jeunes de l’équipe quant au moment d’attaquer et à la défense dans différentes situations pendant le match. Il a cette connaissance avec lui. Nous avions besoin d’un capitaine dans notre équipe, que ce soit Fazel ou Nabi ; nous avions besoin de l’un d’eux et nous avons les deux. J’en suis très heureux.

Pendant ce temps, le “haut voleur” Pawan Kumar Sehrawat était la star de la vente aux enchères, les Thalaivas tamouls dépensant un Rs stupéfiant. 2,26 crores, un nouveau record PKL. La franchise a d’abord vu la forte concurrence des Haryana Steelers, qui ont lancé les enchères à Rs. 1 crore et plus tard par U Mumba.

Randhir Singh Sehrawat, entraîneur des Bengaluru Bulls, a déclaré que son raider vedette Pawan lui manquerait et lui a souhaité bonne chance pour la saison à venir. « Pawan va beaucoup me manquer. Faites de votre mieux et jouez sincèrement pour l’équipe qui vous a acheté et faites bien. Je savais que Pawan irait pour Rs. 2,20-2,30 crores, donc si je voulais Pawan, je perdrais aussi Vikash. C’est la raison pour laquelle j’ai opté pour Vikash en premier parce que j’étais sûr à 100% que Pawan opterait pour Rs. 2,20 à 2,30 crores », a-t-il déclaré.

Pawan, qui a forgé une relation solide avec Randhir Singh Sehrawat, a expliqué qu’il doit tout son succès à son entraîneur qui a fait de lui une star aujourd’hui. «Mon entraîneur me manquerait le plus parce qu’il m’a amené à ce niveau auquel je suis en ce moment. Il m’a pris du bas à un Rs. 2,20 plus-crore joueur, donc le crédit revient à mon entraîneur. J’avais rejoint mon coach lors de la PKL Saison 3 pour Rs. 4 lakh et passant à Rs. 2 crore-plus cette saison, tout le crédit revient à mon entraîneur. Comme l’a mentionné l’entraîneur, Kandola est entré dans l’équipe avant moi, mais je suis très sûr que si Kandola n’avait pas rejoint l’équipe auparavant, l’entraîneur essaierait sûrement de me signer pour les Bengaluru Bulls. Je suis sûr que même si nous ne discutons pas de ces choses, je lui fais confiance et il enchérira à 100% pour moi. Ils doivent former une équipe et s’ils n’avaient pas acheté Kandola et s’ils ne m’avaient pas eu aussi, ce serait une très grosse perte pour eux, mais je voudrais remercier mon entraîneur de me soutenir encore aujourd’hui et je espérons que cela continue », a-t-il déclaré.

Pawan a également parlé de sa relation avec les Bengaluru Bulls et de la façon dont il a hâte de commencer la saison avec les Tamil Thalaivas. “Les Bengaluru Bulls étaient comme une famille pour moi. Chaque décision a été prise avec les contributions de l’entraîneur, de moi-même et de la direction des Bengaluru Bulls. Étant comme un membre de la famille pour eux et partant maintenant jouer pour une autre équipe, le chef de famille en serait sûrement contrarié. Donc, c’est pour ça que ça énerve l’entraîneur et ça m’énerve aussi. Je voulais continuer à jouer pour les Bengaluru Bulls, mais cela fait partie du jeu. Je souhaite le meilleur aux Bengaluru Bulls et je tiens à remercier l’équipe Tamil Thalaivas de m’avoir donné cette opportunité de les représenter et d’avoir fait de moi le joueur le plus cher du PKL. J’ai hâte de jouer pour eux. Aujourd’hui est un très grand jour pour moi car je suis le joueur le plus cher du PKL. À partir d’aujourd’hui et les jours à venir vont être très importants pour moi car la responsabilité m’est confiée par les Tamil Thailavas et je dois fournir bien plus que cela avec l’équipe, donc le travail d’équipe est important. Quel que soit le raider qui performe bien, il jouera, si quelqu’un est bon en défense, il jouera, donc nous planifierons en conséquence avec l’entraîneur et planifierons l’équipe en conséquence. C’est une nouvelle saison et l’équipe va essayer de livrer sa meilleure performance. Je pense que les décisions de l’entraîneur et de la direction seront bonnes et je suis sûr que l’équipe sera plus performante qu’avant, mettant en scène un grand combat.

Vikash Kandola, qui est allé pour Rs. 1,7 crore aux Bengaluru Bulls, est devenu le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du PKL. Bengaluru Bulls a vu la concurrence de UP Yoddha et Tamil Thalivas, mais les champions de PKL 2018 étaient catégoriques pour signer Vikash Kandola.

Vikash était également très heureux de faire partie de la nouvelle franchise et de travailler sous Randhir Singh. Il a déclaré: «C’était mon rêve de jouer pour les Bengaluru Bulls sous la direction de l’entraîneur Randhir Singh. Je l’avais rencontré en jouant les nationaux. Même lorsque j’ai rencontré l’entraîneur auparavant, je lui ai toujours dit que je voulais jouer aux Bengaluru Bulls sous ses ordres, alors il avait dit que cette fois, il essaierait sûrement de me faire participer et il l’a fait. L’entraîneur a fait sa part du travail, maintenant c’est à mon tour de livrer. Je ferai de mon mieux et puisque Pawan est hors de l’équipe et que je suis son remplaçant, je vais faire de mon mieux pour occuper la place de Pawan.

