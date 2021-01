Le milieu de terrain de Chelsea, Christian Pulisic, a déclaré qu’il pensait avoir « grandi le plus en tant que joueur » lors du « Project Restart » de Premier League la saison dernière en raison d’une absence de fans.

Le football anglais a repris en juin après le premier verrouillage national du pays en raison du COVID-19, Pulisic devenant l’un des joueurs les plus en forme de la ligue, enregistrant cinq buts et deux passes décisives en 11 matches.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

L’international USMNT a été gêné par des blessures depuis son arrivée du Borussia Dortmund pour 58 millions de livres sterling à l’été 2019, mais a identifié la dernière partie de la saison dernière comme la plus importante pour son développement.

2 Liés

«Cela a évidemment changé beaucoup de choses», a-t-il déclaré dans une interview avec GQ. « Ce n’est pas aussi agréable de jouer sans fans. [But] d’une certaine manière je l’aime, parce que je n’aime pas vraiment l’attention et tout ça.

« Et c’est aussi là que j’ai probablement le plus grandi en tant que joueur. »

Pulisic a déclaré qu’il avait trouvé la vie en lock-out difficile, le Royaume-Uni subissant de nouvelles restrictions sévères, qui devraient rester en place jusqu’en mars.

«Cela a été difficile», a-t-il déclaré. «Je n’ai pas vu ma famille depuis longtemps. Je ne sors pas vraiment en dehors du terrain d’entraînement. C’est vraiment tout ce que je fais.

« Quelque chose avec lequel je me suis beaucoup rapproché cette année est ma croyance en Dieu, surtout en étant seule ici. J’ai l’impression d’avoir toujours quelqu’un avec moi.

« Je ne sais pas comment je ferais quoi que ce soit sans ce sentiment qu’Il veille sur moi et il y a une raison pour laquelle je suis ici. »

Cette saison, Pulisic a reçu le maillot n ° 10 – précédemment détenu par Eden Hazard – et bien qu’un problème aux ischio-jambiers subi lors de la défaite en finale de la FA Cup en août contre Arsenal ait réduit sa progression, le limitant à seulement 10 départs toutes compétitions confondues, le Un joueur de 22 ans a ajouté: «Lorsque vous entrez dans un nouveau club, un nouvel entraîneur, vous devez toujours faire vos preuves.

« Et je pense qu’avec le temps, j’ai juste continué à le montrer et à le montrer, et finalement je pense qu’ils ont réalisé, tu sais – ce gamin peut jouer. »