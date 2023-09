J’ai grandi dans une petite grotte à flanc de falaise. Aujourd’hui, elle vaut 860 000 £ après l’avoir transformée en restaurant offrant une vue imprenable.

Un HOMME qui a grandi dans une ancienne grotte à flanc de falaise en Italie a transformé sa grotte originale en une entreprise prospère.

Gennaro Romano est l’un des nombreux habitants et expatriés de l’île de Ponza qui se réfugient dans des grottes pour échapper à la chaleur méditerranéenne.

Gennaro pense que sa maison troglodyte transformée en restaurant à Ponza, en Italie, pourrait désormais valoir 860 000 £ après d’importantes rénovations. Crédit : Trip Advisor

Le restaurant est un endroit populaire auprès des touristes, en partie grâce à sa vue imprenable sur la mer. Crédit : Trip Advisor

Gennaro Romano est l’un des nombreux habitants de l’île de Ponza qui a grandi dans une maison troglodyte. Crédit : La Marina

Les anciennes maisons, autrefois habitées par des hommes des cavernes, sont taillées dans une pierre épaisse qui les garde fraîches en été et chaudes en hiver.

Gerrano, 54 ans, a transformé son restaurant creusé dans une falaise en un restaurant populaire appelé « La Marina » avec une vue imprenable sur la mer.

La maison transformée en restaurant était autrefois une cantine de pêcheur, gardant les prises quotidiennes au frais et hygiéniques pour les habitants.

Et suite à ses vastes rénovations, il estime désormais que le restaurant vaut 860 000 £.

Une partie de son charme vient de l’accès direct à la plage dont bénéficient les clients, parfait s’ils veulent gagner leurs pâtes en nageant.

C’est également un lieu utile à choisir pour un restaurant, car, grâce à ses températures fraîches, il n’a pas besoin de trop d’électricité ni de climatisation.

L’agent immobilier local Maurizio Musella a déclaré à inews que toutes les maisons de Ponza, qui peuvent sembler typiques de l’extérieur, possèdent des grottes souterraines.

Les grottes cachées remontent à des milliers d’années et certaines, creusées dans les falaises comme celle de Gennaro, offrent une vue panoramique sur la mer.

Il a constaté une augmentation de 40 pour cent de l’activité de vente et de location de maisons uniques, car les touristes les choisissent de plus en plus comme résidence secondaire.

Les maisons troglodytes sont souvent peintes en blanc et même si elles n’ont pas besoin de beaucoup d’électricité ou de climatisation, elles sont équipées de citernes pour recueillir l’eau de pluie pour la plomberie.

Les « meubles » comme les armoires, les lits, les baignoires, les cuisines et les sièges sont sculptés dans la roche et adoucis par des meubles.

« Les murs épais sont peints en blanc à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui permet aux habitations troglodytes de rester fraîches en été et chaudes en hiver », ajoute Maurizio.

« Ce furent les premières maisons du peuple Ponza. Nous vivons ici depuis la nuit des temps. »

Gennaro a peut-être raison avec sa haute estime pour la valeur des restaurants, car ces maisons « case grotta » ont également un prix élevé.

Alors que les plus petites d’environ 50 mètres carrés vous coûteront environ 175 000 £, une maison troglodyte de trois chambres coûte généralement environ un demi-million.

Un couple britannique a visité l’Espagne pour des vacances en 2018 et a loué une maison troglodyte similaire pour le voyage.

Ils ont tellement aimé cette maison originale qu’ils ont fini par fouetter leur maison dans le Suffolk et en acheter une pour y vivre à temps plein.

Et Ponza n’est pas la seule communauté remplie d’anciennes maisons de style grotte.

Kandovan, au nord-ouest de l’Iran, est l’une des plus grandes habitations troglodytes modernes au monde.

Plus de 150 familles vivent heureusement dans le village transformé en roche volcanique.

Ce restaurant original est niché dans une falaise sur la côte de l’île.

Les personnes qui dînent au restaurant ont une vue imprenable sur la plage qui se trouve juste en dessous d’eux.

