J’ai grandi dans un parc à roulottes – et je ne changerais rien

Cet article à la première personne est l’expérience d’Erin Mick qui a grandi dans une communauté de parc à roulottes à Picture Butte, en Alberta. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

En 1998, ma mère a commandé notre maison. Nous sommes allés chez Triple E pour choisir la disposition, le nombre d’armoires et de fenêtres, les couleurs et tout le reste. Je suis tombé amoureux de certains vases en forme de chat des années 90 exposés au bureau, vous pouvez donc imaginer ma joie de cinq ans quand ceux-ci nous ont été offerts avec la maison.

Cette maison mobile était située dans la ferme porcine de ma famille près d’Innisfail, en Alberta, jusqu’à ce que l’industrie porcine s’effondre au tournant du millénaire, forçant ma famille, ainsi que bien d’autres, à recommencer.

Je ne savais rien de tout cela, sauf que nous devions aller ailleurs, et j’étais ravi de découvrir que nous pouvions emporter notre maison bien-aimée avec nous.

« Comment y arrivera-t-il ? » J’ai demandé.

“Ils vont le conduire à l’arrière d’un GROS camion !” dit ma mère.

Ailleurs s’est avéré être un parc à roulottes tranquille dans un petit endroit du sud de l’Alberta appelé Picture Butte, où se trouvent encore aujourd’hui nos vases pour chat faits sur mesure et toute la maison blanche et verte.

Erin Mick, 7 ans, photographiée dans sa maison qui comprenait les vases de chat bien-aimés. (Erin Mick)

Vingt-deux ans plus tard, nous vendons cette maison bien-aimée parce que ma grand-mère a récemment emménagé avec ma mère et qu’elles ont toutes les deux besoin de plus d’espace. Dans cette accalmie particulière entre la vente et la date de déménagement imminente de ma famille, je me retrouve à réfléchir à la vie que ma mère a construite pour nous ici – et à ce que signifie dire au revoir à une enfance dans un parc à roulottes.

Le parc de maisons mobiles Maple Estates est le genre d’endroit qui donne l’impression d’être une petite ville : endormie, avec de larges rues, beaucoup de retraités et de nombreuses jeunes familles avec enfants. Ma jeunesse heureuse ici était soulignée par la musique de la prairie : grillons, chant des coyotes, vents de quinnat, douce pluie d’été ou parfois, lors de rares et fraîches nuits d’hiver, le son distinct de rien du tout.

J’adore notre maison. Comment ne pourais-je pas? J’ai mangé du pop-corn sur la cuisinière et regardé des cassettes VHS louées ici. Apprécié des milliers de repas copieux sous ce toit. J’ai joué à ma Game Boy pendant des heures dans le salon ensoleillé. J’ai enfilé mes collants de ballet chaque semaine devant ma vanité vintage. J’ai sangloté à cause des béguins des préadolescents ici. J’ai appris à lire ici. Tout appris ici.

Vous pouvez donc imaginer ma confusion quand, à l’adolescence, j’ai aussi commencé à en apprendre davantage sur les parcs à roulottes – ou, plus précisément, j’ai appris ce que les gens qui n’y vivent pas en pensent.

J’ai commencé à remarquer comment ils sont représentés dans les films et comment les autres ont réagi lorsqu’ils ont découvert où j’habitais. Même après avoir appris cette leçon jeune, j’ai été choqué quand ma mère a récemment divulgué que certains de mes camarades de classe s’étaient vu interdire d’assister à des fêtes d’anniversaire chez moi – interdits du parc à roulottes.

Erin Mick a grandi dans une maison mobile construite sur mesure. (Erin Mick)

J’ai de nouveau été choqué lorsque, il y a quelques semaines, notre agent immobilier a reçu un appel téléphonique d’une personne en colère qui contestait notre inscription. Ils l’ont qualifié de trompeur, nous ont accusés de mentir parce qu’il n’y a “pas de maison mobile sur mesure”. Ils ont remis en question les frais d’eau et d’égout (les services publics dans les maisons mobiles sont incroyablement abordables) et ont en outre déclaré que nous devrions “être plus francs” sur la finition du sous-sol. (Il n’y a bien sûr pas de sous-sol du tout).

Encore un autre choc est venu quelques semaines plus tard lors d’une inspection prévue par les éventuels acheteurs, lorsque l’inspecteur a signalé que la maison avait plomberie en polybutylène (“poly-B”) . Le poly-B est une forme instable de plastique qui a été éliminée progressivement au début des années 2000 et qui, si elle est toujours présente dans une maison, sera souvent l’exempter de la couverture d’assurance ou entraîner des complications pour l’obtenir . Il n’y a pas une telle plomberie dans notre maison. Aucun. Il s’avère que l’inspecteur a simplement fait une hypothèse non vérifiée. Ce faisant, il a mis la vente de notre maison et les moyens de subsistance de ma famille en danger. Heureusement, notre plombier est intervenu en notre nom pour faire rétracter le faux rapport.

La mauvaise inspection, le mauvais coup de téléphone… ces choses s’inscrivent si comiquement dans un ensemble de comportements que j’ai vu toute ma vie avoir grandi dans un logement stéréotypé. Et les conséquences de ces stéréotypes ne sont pas seulement émotionnelles, mais aussi matérielles et financières. Lors de la vente de notre maison, j’ai appris que la possession d’un mobil-home sur un terrain en fermage ou en location se gère plutôt comme celle d’un véhicule, sans acte authentique ni titre de propriété. Cela signifie que les maisons mobiles sont comme des véhicules, qui sont généralement considérés comme se dépréciant plutôt que de s’apprécier comme la plupart des autres maisons individuelles.

Il est facile d’imaginer comment cela pourrait être pertinent pour la crise du logement en cours, mais il suffit de dire qu’entre la dépréciation de notre maison, un marché gonflé et la popularité actuelle du “retournement” de la maison à des fins lucratives, la concurrence pour les choix restants a été féroce. Ajoutez des exigences à une recherche de logement comme celle que nous avons, comme une disposition appropriée pour les besoins d’accessibilité de ma grand-mère, et les options déjà maigres se réduisent considérablement.

Une vue du quartier de maisons mobiles d’Erin Mick à Picture Butte, en Alberta. (Erin Mick)

Nous avons cette maison parce que c’était celle qui répondait à nos besoins. Nous avons gardé cette maison parce que nous l’aimions et qu’elle nous protégeait. Nous vendons cette maison car notre situation personnelle a rendu notre séjour presque impossible. Nous vendons cette maison et en trouvons une autre à grands frais émotionnels et matériels.

Dans le passé, chaque fois que j’ai entendu quelqu’un décrire n’importe quel type de quartier comme “louche” ou “mauvais”, j’ai frémi, mais j’ai généralement avalé mes mots. Je le regrette. Ce que j’aurais toujours dû dire, c’est qu’un tel jugement est fondamentalement classiste, généralement incorrect et profondément blessant pour tous ceux qui y vivent. Et il vaut la peine de dire que ma mère et moi sommes blancs, valides et formellement éduqués, donc je ne peux pas imaginer l’injustice qui pleut sur d’autres à différents carrefours de discrimination qui vivent également dans des formes de logement marginalisées.

Je ne suis pas contrarié à cause d’un appel en colère, ou d’un inspecteur irresponsable, ou de parents mal informés il y a deux décennies. Je suis bouleversé à cause de tout le temps que j’ai perdu dans ma jeunesse à croire la leçon que de telles choses m’ont apprise : que ma maison est une poubelle et doit être traitée comme telle.

Cette leçon était un mensonge.

Je préfère vivre ici que dans un quartier complètement dépourvu de personnalité. Je préférerais vivre ici que dans une rue où les voisins se tirent dessus sur des millimètres d’herbe ou appellent la police chaque fois qu’un chien aboie. Je préfère vivre ici que dans un endroit où tout le monde suppose que, comme eux, je méprise les quartiers comme celui-ci. Je préfère vivre ici que la plupart des endroits.

Erin Mick, à droite, et sa mère, Janeal, lors d’un voyage en Angleterre. (Erin Mick)

J’ai relu mon annonce avant qu’elle ne soit retirée et j’ai été surprise, même après l’avoir écrite moi-même, de la chaleur que j’y ai trouvée. Qu’une telle démonstration d’amour ait suscité une telle réaction de colère de la part d’un étranger continue de me déconcerter. Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’en écrivant sur une caravane et un parc à caravanes avec ce niveau de soin, j’ai transgressé la même frontière à laquelle j’ai succombé de manière variable et contre laquelle j’ai pesté à différents moments de ma vie – la frontière qui déclare que je ne devrait jamais avoir honte d’être venu d’ici.

Mais je ne suis pas. Et les gens qui s’occupent de ma famille ne croient pas que je devrais l’être. Je suis frappé d’un immense sentiment de gratitude quand je pense à toutes les mains qui se sont tendues au cours de ces derniers mois pour aider à emballer des cartons, à faire des tournées de repas, à prendre des voitures pour les vidanges d’huile, à décrocher le téléphone pour s’enregistrer, à jouer au Scrabble avec ma grand-mère, pour faire du café. Ce sont les choses dont je vais essayer de me souvenir, de les tenir serrées contre ma poitrine pendant que nous avançons.

Erin Mick, première en ligne, monte à bord de l’autobus scolaire avec d’autres enfants de son quartier lors de sa première journée de 5e année. (Soumis par Erin Mick)

Donc, tout compte fait, cela a été ma lettre d’amour ouverte à une enfance dans un parc à roulottes. Pour votre considération.

Et s’il vous plaît, si votre enfant veut aller à une fête d’anniversaire dans une maison comme la mienne, laissez-le faire.

Avez-vous une expérience similaire à cette colonne First Person? Nous voulons de vos nouvelles. Écrivez-nous à firstperson@cbc.ca.