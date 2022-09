J’ai grandi dans un domaine du conseil gallois, mais je gagne maintenant 300 000 £ par mois et je vis dans un manoir de 2 millions de £ grâce à mon agitation secondaire classée X

UNE MODÈLE qui a grandi dans un logement social a révélé qu’elle gagnait maintenant 300 000 £ par mois en partageant des clichés torrides sur Only Fans.

Sophie Dee, 38 ans, a troqué un petit village du Pays de Galles contre Las Vegas où elle vit dans un manoir de 2 millions de livres sterling, l’une de ses trois maisons de luxe.

Crédit : Jam Press/@bonnielocketxox

Crédit : Jam Press/@bonnielocketxox

Crédit : Jam Press/@bonnielocketxox

Sophie compte maintenant plus de 12 millions d’abonnés, conduit une Porsche de 120 000 £ et a récemment dépensé 55 000 £ en chirurgie plastique.

Mais le style de vie extravagant du mannequin et le succès de Only Fans sont loin de son éducation dans le sud du Pays de Galles dans un village qui faisait « un kilomètre de long – et tout le monde connaît les affaires de tout le monde ».

“Nous avons pratiquement survécu grâce à l’aide sociale tout au long de mon enfance. Ma famille vivait dans un lotissement municipal délabré”, a-t-elle déclaré.

“Nous n’avions jamais de produits de marque à la maison – même une bouteille de Coca Cola était une friandise réservée à Noël – et nous devions mettre des pièces à l’arrière de la télévision lorsque nous voulions la regarder.

“Je suis allé à l’école dans les vêtements de mon frère et tout le monde savait que nous étions pauvres.

Elle a été incluse dans la toute première liste des 50 meilleurs créateurs de contenu gérée par le magazine économique Forbes.

Sophie a commencé sa carrière dans le “côté hardcore” de l’industrie pour adultes après avoir déménagé aux États-Unis après qu’un photographe lui ait expliqué qu’elle pouvait gagner beaucoup plus d’argent à l’étranger.

Mais son père “détestait” l’idée que “sa petite fille” se déshabille pour de l’argent.

Alors que les gens du village se moquaient constamment d’elle maintenant, le mannequin dit qu’ils sont tous “venus en rampant pour la féliciter” ces dernières années.

“Toute la famille – mon père, ma belle-mère et mon frère – détestait quand j’ai commencé.

“Aucun père ne veut cela pour sa fille, mais papa a eu l’idée depuis et comprend que c’est un vrai travail.

“Avant que je quitte le Royaume-Uni, les gens de notre village me dévisageaient et m’insultaient.

“Je suis retourné au Pays de Galles récemment et les gens que je connaissais font exactement la même chose qu’il y a 10 ans, mais avec quelques enfants de plus. En attendant, je suis millionnaire.

“Je ne sais pas s’ils suivent mes OnlyFans, bien que je ne les dépasse pas, mais beaucoup d’entre eux m’ont contacté pour me féliciter, ce qui est hilarant.”

Sophie, vit actuellement avec son petit ami, Tyler, 36 ans, et leurs six chats et trois chiens et fait régulièrement venir sa famille en avion et couvre tous les frais.

Mais malgré sa richesse, elle dit “vous êtes plus susceptible de me voir arborer un look de Shein que Prada”.

“Je n’aime pas dépenser le prix fort pour des articles de mode de luxe, je pense que c’est quelque chose qui m’est resté depuis l’enfance. Quand je les achète, c’est généralement d’occasion.”

“Je fais aussi attention à mon argent, je mets beaucoup d’argent dans des actions, des obligations, ma pension, la crypto et dans des entreprises.

“Quand tu grandis pauvre, il y a un sentiment qui te colle à la peau.”