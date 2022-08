J’ai gardé ses trophées bien emballés dans un sari à moitié déchiré, déclare la mère de la médaillée d’or du CWG, Achinta Sheuli

La mère d’Achinta Sheuli a gardé ses trophées et médailles enveloppés dans un sari à moitié déchiré sous le seul lit de leur résidence de deux pièces à Deulpur, dans le district de Howrah, à environ 20 km de Kolkata.

Lundi matin, elle les a disposés sur un petit tabouret quand Achinta Sheuli est rentrée chez elle après avoir remporté l’or dans l’épreuve d’haltérophilie des 73 kg aux Jeux du Commonwealth récemment conclus à Birmingham.

Une Purnima Sheuli apparemment heureuse a demandé à son fils cadet d’acheter une armoire pour exposer les médailles et les trophées qu’il a remportés jusqu’à présent.

« Je savais que des journalistes et des photographes viendraient chez nous quand Achinta reviendrait. Alors, j’ai gardé les médailles et les trophées sur un tabouret pour qu’ils puissent comprendre à quel point Achinta est talentueux. Je n’ai jamais rêvé qu’il remporterait l’or pour le pays, a déclaré Purnima Sheuli à PTI.

Elle se souvient à quel point il lui a été difficile d’élever ses fils – Alok et Achinta – après la mort de son mari Jagat Sheuli. Il est mort d’une insolation en 2013.

“Aujourd’hui, je crois que Dieu a commencé à déverser des bénédictions sur nous. Le nombre de personnes qui se sont rassemblées devant notre maison montre que les temps ont changé. Personne ne pourra se rendre compte à quel point il a été difficile pour moi d’élever mes deux fils.

Je ne pouvais même pas leur fournir leurs repas tous les jours. Il y avait des jours où ils s’endormaient sans manger. Je ne sais pas comment m’exprimer et quoi dire », a-t-elle déclaré.

Achinta et son frère aîné Alok, également haltérophile, devaient charger et décharger des marchandises en plus de faire du travail de zari sur des saris dans une unité de fabrication locale, a-t-elle rappelé.

« Je n’avais pas d’autre choix que d’envoyer mes fils travailler. Sinon, il nous aurait été difficile de survivre », a-t-elle déclaré en se rappelant comment Alok et Achinta ont continué à faire de l’haltérophilie contre toute attente.

Se souvenir de la pauvreté abjecte et de la difficultés pendant son enfance, l’haltérophile de 20 ans a attribué le mérite de sa réussite à sa mère et entraîneur Astam Das.

“C’est super de rentrer à la maison après avoir fait du bon travail. Tout ce que j’ai accompli aujourd’hui, c’est grâce à ma mère et à mon entraîneur Astam Das. Les deux ont joué un rôle important dans ma vie et ce que je suis maintenant est dû à ces deux personnes », a déclaré Achinta Sheuli à PTI depuis New Delhi.

L’haltérophile est parti pour la capitale nationale pour assister à une réunion là-bas dans le tôt le mercredi.

Le jeune sportif qui se réjouit d’avoir vu tant de monde attendre devant sa résidence pour l’accueillir à son retour lundi soir, estime cependant que seule une aide financière du gouvernement l’aiderait la famille surmonte ses difficultés.

« La vie n’a jamais été aussi facile pour moi et ma famille. Nous avons dû littéralement gagner chaque pain que nous avons mangé après la mort de mon père. Maintenant, bien que nous deux frères ayons commencé à gagner de l’argent, je pense que ce n’est pas suffisant pour aider à résoudre notre situation financière… si seulement le gouvernement peut gentiment examiner notre problème et nous aider », a-t-il déclaré à PTI depuis New Delhi.

< p>Son entraîneur Astam Das, lorsqu’il a été contacté, a attribué tout le crédit à Achinta pour avoir apporté des lauriers au pays.

Le courage d’Achinta et sa devise “ne jamais abandonner” l’ont aidé à remporter l’or dans le CWG, Das a dit.

“Il est comme mon fils. Il est différent des autres que j’ai formés. Je ne l’ai jamais vu abandonner facilement et c’est ce qui l’a aidé à atteindre son objectif malgré tous les obstacles. Je crois que cette victoire au CWG l’amènera plus loin dans la vie », a déclaré l’entraîneur.

