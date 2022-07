J’ai gardé le silence sur ma maladie mentale, craignant comment les autres me verraient

Cet article à la première personne est l’expérience d’Helen Morrison, une avocate à la retraite de Victoria. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Dans les querelles avec mes frères et sœurs, nous lançions avec désinvolture des insultes comme « tu es fou » ou « tu es un psychopathe ». Aucun d’entre nous ne savait vraiment quoi que ce soit sur la maladie mentale, mais nous avions l’idée que les gens mis dans des “poubelles folles” étaient des inadaptés et des parias.

À ma grande horreur, j’ai fini par être l’une de ces personnes “folles”. J’ai été interné dans un service psychiatrique deux fois dans la trentaine. J’ai d’abord reçu un diagnostic erroné de psychose post-partum après la naissance de ma fille. Je ne savais même pas ce qu’était une crise psychotique avant d’en avoir une — j’avais l’impression de rêver tout en étant éveillé. Mais la pensée magique n’est que trop réelle.

Cinq ans plus tard, le diagnostic était un trouble bipolaire et, pour moi, bouleversant. C’était une chose d’avoir une expérience humiliante ponctuelle, mais c’en était une autre d’avoir une maladie mentale chronique à vie. Ma première réaction a été la perplexité et l’incrédulité parce que mon image de moi ne me permettait pas de comprendre comment je pouvais avoir une maladie mentale. J’étais une professionnelle instruite et compétente et la mère d’une adorable petite fille. Je ne faisais pas partie de ces “fous” !

J’ai intériorisé mes préjugés et mon ignorance, et mon estime de moi a chuté. J’ai littéralement baissé la tête de honte. Et la culpabilité et la honte ont été renforcées lorsque j’ai été averti de ne pas en parler par mon psychiatre. Cela limiterait ma carrière s’il devenait largement connu de mes collègues de travail. Et si mon ex-mari l’apprenait, je pourrais perdre la garde de notre fille de cinq ans. Les deux étaient des perspectives effrayantes.

Pendant longtemps, je n’ai partagé mon diagnostic que sur la base du besoin de savoir et j’ai envié les personnes qui avaient des maladies physiques et qui pouvaient être plus ouvertes sur leurs expériences. J’ai vu comment ils ont reçu beaucoup de sympathie, sont allés dans des groupes de soutien et ont prié pour eux à l’église. Je n’ai même pas parlé de ma maladie mentale avec ma famille car j’avais le sentiment que je serais surtout considérée comme une gêne et un fardeau. Et, de toute façon, j’étais mal à l’aise d’en parler même avec des gens qui étaient au courant de mon diagnostic, car j’avais hâte de m’intégrer et d’être considéré comme « normal ».

J’ai essayé de garder la plupart de mes amis et collègues dans l’ignorance de peur d’être jugé ou incompris. J’ai supposé, à tort ou à raison, que je serais étiqueté et que je perdrais leur respect s’ils savaient seulement. Je ne voulais pas risquer d’être méprisé ou, au mieux, d’être une étrange curiosité.

Helen Morrison tient sa fille à Montréal en 1986. (Soumis par Helen Morrison)

Ma fille, bien sûr, a vu mes luttes de près et a maintenant une immense compassion pour les personnes vivant avec une maladie mentale. Je regrette à quel point ma maladie l’a affectée en grandissant. Je me souviens qu’elle disait à un jeune âge, “Maman, je n’aime pas quand tu es triste.” Mais nous avons tous les deux appris que les hauts et les bas étaient temporaires et que la stabilité reviendrait progressivement.

Même après avoir trouvé des moyens de gérer ma maladie dans ma vie personnelle, la stigmatisation entourant la maladie mentale a eu un impact négatif sur ma vie professionnelle. Lorsque j’ai déménagé d’Ottawa dans ma province natale, je voulais être autorisé à exercer en Colombie-Britannique. Malheureusement, je n’avais pas entamé ce processus avant mon diagnostic et le formulaire de demande exigeait que je le divulgue. J’étais à peu près certain que, compte tenu de la formulation de la question, on présumait que le fait d’avoir une maladie mentale me rendait médicalement inapte.

L’admission serait une longue bataille difficile pour quelqu’un comme moi et je n’étais pas prêt à me battre. Heureusement, en 2009, un stagiaire souffrant de dépression a contesté le Barreau et le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a trouvé la question discriminé à l’égard des candidats handicapés mentaux .

Par conséquent, le Barreau a reformulé la question pour se concentrer sur la probabilité qu’une condition existante nuise à la capacité de fonctionner comme avocat ou stagiaire. Une révision louable et cela aurait fait toute la différence parce que j’ai toujours eu de bons soins psychiatriques et, je crois, suffisamment de perspicacité et d’autogestion pour répondre à cette norme. Mais, malheureusement, ce navire avait navigué.

J’ai parlé pour la première fois de mon trouble bipolaire lors d’une retraite chrétienne en Angleterre en 2003. Comme je savais que je ne reverrais plus jamais ces personnes, j’ai pris le risque lors d’une discussion en petit groupe. Leurs réponses aimables et réfléchies m’ont pris par surprise. Notre chef de groupe a noté les commentaires et me les a donnés.

Helen Morrison garde ce morceau de papier avec les encouragements de son groupe de soutien à portée de main. (Hélène Morrison)

Ce morceau de papier est devenu l’un de mes biens les plus précieux et ces mots rassurants m’ont permis de traverser des jours sombres. Plus tard, je me suis identifiée dans un groupe de journalisation spirituelle pour femmes et j’ai parlé de mes problèmes de santé mentale en cours. Encore une fois, le groupe n’était rien d’autre que l’acceptation, la gentillesse et le soutien.

Ces deux expériences m’ont encouragé à aider à lancer un groupe de soutien confessionnel pour les personnes vivant avec une maladie mentale dans mon église. Nous pouvions venir partager où que nous soyons et être priés pour nous et rassurés que nous étions aimés et acceptés tels que nous sommes. Cela a conduit à une invitation à parler de ma maladie mentale lors d’un service religieux. C’était assez surréaliste de dire mon secret devant un micro à un large public. J’étais extrêmement nerveux à l’idée de tout dévoiler. Mais une fois que j’ai commencé, j’ai vraiment aimé partager mon histoire. J’avais à cœur depuis si longtemps d’éduquer les autres sur ce que c’est que d’avoir une crise psychotique et de vivre avec une maladie mentale.

En dehors de l’espace relativement sûr de ma communauté confessionnelle, je ne suis toujours pas complètement sorti du placard. Je sais que de plus en plus de gens parlent de leur anxiété, de leur dépression et de leur bien-être mental en général. Mais je n’entends toujours pas beaucoup de compréhension ou de compassion pour ceux d’entre nous qui nagent dans le fond de la piscine. Je crains le risque d’atteinte à la réputation et d’être automatiquement considéré comme instable par les voisins et connaissances. Ou être étiqueté comme “fou” ou “psycho” derrière mon dos.

Ces mots dérisoires, utilisés il y a des années par préjugés et par ignorance, déclenchent ma honte intériorisée et me font taire. Mais je veux que les gens sachent qu’être diagnostiqué avec une maladie mentale n’a pas besoin d’être bouleversant. Une chimie cérébrale défectueuse devrait être considérée comme une autre condition médicale chronique.

Je suis enfin prêt à sortir et à marcher dans la lumière. C’est ainsi que meurt la honte.