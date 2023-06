J’ai gagné un voyage d’une vie pour le prix Sun sur le Titanic – maintenant je prie pour que l’équipage manquant soit retrouvé vivant

Le lecteur de SUN, Peter Bailey, a remporté le prix de sa vie : rejoindre le journaliste Martin Phillips lors d’un voyage submersible vers le Titanic.

Peter, maintenant âgé de 59 ans, de Matlock, Derbys, prie pour que l’équipage du sous-marin touristique disparu, le Titan, soit retrouvé sain et sauf.

Le lecteur Sun Peter Bailey, 59 ans, de Matlock, Derbys, a fait un voyage submersible sur le Titanic Crédit : fourni

Il a été rejoint par notre écrivain Martin Phillips Crédit: News Group Newspapers Ltd

Plus tôt ce soir, il a dit : « Ça ne vaut pas la peine d’y penser. Je me souviens très bien de mon voyage avec Martin.

«Nous étions conscients des dangers, que le sous-marin pouvait imploser et se vaporiser, ou que nous pourrions être piégés.

« Dans notre cas, il y avait un moyen d’éjecter une partie du sous-marin et de flotter à la surface, mais je ne pense pas que ce soit le cas avec ce sous-marin.

« J’espère juste que dans ce cas, il peut y avoir un bon résultat.

«Ma femme Wendy était en larmes quand je suis allé et en larmes quand je suis revenu. Je ressens pour ces familles pauvres qui attendent toujours des nouvelles.

Peter a remporté le voyage sur le Titanic lors d’une compétition Sun 2001.

Il a déclaré: « Le sous-marin était minuscule, pas plus gros que l’intérieur d’une Mini.

« Au bout d’un moment, la mer est passée du bleu au turquoise, puis elle est devenue noire.

« J’ai eu une fraction de seconde de peur au début, mais ensuite c’est parti.

« Quand nous sommes arrivés au fond, nous nous sommes levés à travers la proue du Titanic.

« C’était incroyable, juste incroyable de la voir assise là.

« Nous avons regardé dans la cabine du capitaine et dans le trou vide où se trouvait le grand escalier.

« Et puis on s’est garé sur le fond marin sous une de ses hélices.

« J’ai levé les yeux et j’ai pensé que c’était la chose la plus incroyable que j’aie jamais vue.

« Mais nous étions également conscients de toutes ces personnes qui avaient été perdues, de toutes ces âmes autour de l’épave. C’était très triste. »

Le voyage de Peter vers le Titanic a duré sept heures et demie, dont quatre heures à explorer le site de l’épave et des débris.

L’ancien ingénieur a laissé sa femme Wendy et ses jeunes fils James, sept ans, et Daniel, de retour à Matlock lorsqu’il a fait le voyage à deux milles et demi sous la surface de l’Atlantique.

Dans les jours qui ont précédé la possession d’un téléphone portable, la famille n’avait aucun moyen de savoir comment s’était déroulé le voyage ou s’il était revenu sain et sauf.

Malheureusement, James est décédé d’un cancer en avril, à seulement 28 ans.

Peter a déclaré: « Les deux garçons étaient fiers de ce que j’ai fait et je suis très fier de l’avoir fait.

« Vous avez une vie, vous devez en profiter au maximum, et je le sais plus que jamais.

« Je pense qu’il y a plus de gens qui sont allés sur la Lune que de personnes qui ont plongé sur le Titanic. »