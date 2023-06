J’ai gagné un jackpot de loterie de 21 millions de livres sterling et j’ai immédiatement quitté mon emploi – j’ai dépensé de l’argent pour un passe-temps TRÈS lucratif

UN HOMME a remporté un jackpot de loterie de 21 millions de livres sterling, a immédiatement pris sa retraite et a investi l’argent dans un passe-temps lucratif que seuls certains peuvent rêver de faire.

Cliff Little, du nord du Queensland, a réalisé son rêve de posséder un cheval de course et cela pourrait même être son ticket pour gagner des millions supplémentaires.

Cliff Little n’a pas perdu de temps depuis sa victoire à la loterie et a investi son énergie et son argent dans les courses de chevaux Crédit : Neuf

Mais d’abord, il a acheté la voiture de ses rêves – une Toyota Supra rouge Crédit : 9 nouvelles

Son cheval préféré lui a déjà rapporté 483 000 £ Crédit : Neuf

L’Australien a remporté le méga jackpot il y a quatre ans et n’arrivait pas à y croire.

« Quand je les ai vus (les chiffres) apparaître, 1, 2, 3, 12, 30, j’ai dit ‘oh ! Je récupère plus que mon argent' », a-t-il déclaré à 9News.

« Ils ont téléphoné et j’ai dit ‘qui diable êtes-vous?’ Il venait du loto et j’ai dit « Ouais, d’accord. Il l’a confirmé et j’ai dit : « Oh, je ne peux pas me rendormir ».

L’ancien travailleur handicapé a démissionné de son travail le lendemain et a rapidement commencé à débourser ses gains.

Il a acheté des maisons pour ses enfants, puis a investi son argent dans une voiture de sport de rêve – une Toyota Supra rouge.

Ensuite, le gagnant de la loterie a mis ses yeux – et son argent – sur les courses de chevaux.

Il possède maintenant plusieurs pur-sang gagnants, mais sa fierté et sa joie sont Cifrado.

Le cheval préféré lui aurait coûté 172 000 £, mais il est déjà rentabilisé deux fois.

Le poulain de deux ans aurait ramené à la maison la somme stupéfiante de 483 000 £.

Cifrado devrait bientôt participer au prestigieux JJ Atkins Plate d’un million de dollars à Eagle Farm, et a de bonnes chances de terminer premier, ce qui assurerait à son propriétaire 536 000 £.

Cliff a admis que gagner à la loterie ne se rapproche pas du sentiment de gagner une course de chevaux.

« Les gens pourraient se moquer de cela, mais l’argent est formidable – mais ce n’est qu’une importance secondaire quand vous voyez les tasses », a-t-il déclaré à 9News.

« Le loto est un jeu de hasard, gagner un groupe un avec l’entraîneur entraînant un cheval, préparer un jockey, c’est l’excitation. »

L’homme chanceux est tellement passionné par le sport qu’il a même investi dans des jockeys locaux.

Il a fait don de 10 700 £ au Cairns Turf Club et au Cairns Jockey Club, a rapporté News.com.au.

« J’espère que cela pourra créer plus d’intérêt pour les courses, car des prix supplémentaires apportent de bons chevaux et constituent également une attraction supplémentaire pour les amateurs de courses », a déclaré Little.

« Tout ce que nous pouvons faire pour promouvoir les courses locales est bon. »

Ailleurs, l’histoire d’un gagnant de la loterie Euromillions qui a remporté 6,5 millions de livres sterling a fini par devenir une tragédie.

Le Britannique Ryan Magee a fini par se séparer de sa femme, écrasant sa ferrarri et vendant sa maison.

Pendant ce temps, une femme a raconté comment son mari s’était moqué d’elle pour avoir joué à la loterie du code postal, lui disant que c’était un gaspillage d’argent.

Rachel Fearns lui a prouvé le contraire lorsque la mère de quatre enfants à temps plein a remporté la somme stupéfiante de 756 000 £ seulement six mois plus tard.