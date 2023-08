J’ai gagné un jackpot de loterie de 176 000 £, mais il m’a été INTERDIT d’en rapporter 50 000 £ à cause de l’étrange «règle des gagnants»

Une maman qui a remporté un jackpot de loterie de 176 000 £ s’est vu interdire d’en rapporter 50 000 £ à la maison – en raison d’une étrange «règle des gagnants».

Ashley Smith, du comté de Mason dans l’État américain du Kentucky, a remporté le prix de 224 000 $ (176 000 £) dans un jeu de loterie en ligne la semaine dernière.

Ashley Smith a remporté un jackpot de loterie de 176 000 £ Crédit : loterie du Kentucky

Elle a déclaré: « J’attendais juste que les enfants s’endorment et j’ai décidé de jouer. »

La maman de deux enfants a crié et a sauté du lit lorsque le jackpot Bank Buster est apparu sur son écran.

Son mari a déclaré: « Je pensais qu’elle faisait semblant. J’ai appelé ma mère et elle n’y croyait pas non plus. »

Toute la famille s’est rendue au siège de la loterie du Kentucky le lendemain matin pour encaisser le prix d’Ashley.

Mais Ashley n’a emporté que 160 409 $ (126 000 £) du jackpot de 224 000 $ à cause d’une règle peu connue.

Les gagnants de la loterie aux États-Unis peuvent soit percevoir leurs gains en une somme forfaitaire massive, soit les diviser en versements de rente non imposables sur 29 ans.

Ashley a choisi de retirer la somme forfaitaire – elle a donc dû payer 63 000 $ d’impôts.

Sa famille prévoit de dépenser la majeure partie du jackpot sur les factures du ménage – et de réparer leur voiture après que le mari d’Ashley ait heurté un cerf.

Un homme dit qu’il est devenu le célibataire le plus éligible au monde après avoir remporté un jackpot de loterie de 8 millions de livres sterling – jusqu’à ce qu’il rencontre sa petite amie flic lors d’un contrôle routier.

Une maman qui pensait avoir été victime d’une arnaque après avoir gagné 60 000 £ à la loterie a révélé la première chose qu’elle a faite après avoir remporté le prix.