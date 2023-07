J’ai gagné un jackpot de loterie de 1 million de dollars mais il ne me restait que 300 dollars à mon nom – tout était dû à une erreur stupide

Un gagnant de LOTERIE en Floride s’est retrouvé avec seulement 300 $ à son nom après une erreur coûteuse avec 1 million de dollars en prix.

Kathryn Faver, 58 ans, a eu de la chance sur le dernier des trois billets à gratter qu’elle a achetés en septembre 2022.

La gagnante de la loterie de Floride, Kathyn Faver, 58 ans, s’est retrouvée avec 300 $ après une victoire de 1 million de dollars à la fin de 2022 Crédit : loterie de Floride

En emménageant dans sa nouvelle maison de 400 000 $, la propriété a pris feu et la gagnante de la loterie n’avait pas d’assurance Crédit : Google Maps

Le résident de Santa Rosa Beach a joué le billet à gratter 500X THE CASH de Cumberland Farms à Destin, à environ 100 miles à l’est de Mobile, Alabama, sur la pointe nord-ouest de la Floride, selon le Destin Log.

Faver a apporté son billet aux responsables de la loterie de Floride et a décidé de la distribution d’une somme forfaitaire de 820 000 $ après impôts.

Quelques mois plus tard, le 30 décembre, Faver a payé 400 000 $ en espèces pour une maison et a commencé à emménager le jour même.

La femme de Floride n’avait pas encore d’assurance habitation sur la propriété, mais a quand même placé toutes ses boîtes et ses effets personnels à l’intérieur de la résidence.

Après qu’elle soit partie chercher son chien chez sa mère, la police a contacté Faver pour l’informer que sa chance était épuisée.

La nouvelle maison avait pris feu et brûlé presque complètement jusqu’au sol.

« Je n’ai même pas pu y passer la nuit, pas même 10 minutes », a déclaré le gagnant dévasté de la loterie à la publication.

« Je cherchais une maison et cela m’a pris une éternité. J’en ai finalement trouvé un et je l’ai fermé vendredi [December 30]. »

Elle a ajouté: « Ils avaient plusieurs offres dessus, mais parce que j’avais de l’argent, ils ont accepté mon offre. »

Faver a déclaré à la publication que Destin était l’endroit idéal car il se trouvait entre Fort Walton Beach et Sandestin.

Sa mère réside à Sandestin et son nouveau petit-fils à Fort Walton Beach.

La mère de Faver souffre également de dégénérescence maculaire, nécessitant qu’elle soit présente et disponible pour aider aux visites chez le médecin.

« Je dois l’emmener chez le médecin et partout où elle doit aller », a noté le gagnant de la loterie.

Elle a expliqué que la raison pour laquelle elle n’avait pas d’assurance habitation était due à une brève maladie quelques semaines avant l’achat de la maison.

« C’est personnellement ma stupidité, » dit-elle.

En ce qui concerne la façon dont l’incendie a commencé, Faver a allégué que les déménageurs avaient laissé des boîtes sur le poêle en verre, qui s’était en quelque sorte allumé.

Elle a affirmé que l’entreprise de déménagement lui avait dit qu’elle « n’acceptait pas la responsabilité » en raison d’une politique interdisant à ses employés de mettre des objets sur les comptoirs de n’importe quelle maison.

Le chef du bataillon des pompiers de Destin, Justin Blixton, a déclaré au Destin Log qu’ils avaient pu déterminer que le feu avait commencé dans la cuisine.

La cuisine a finalement été détruite ainsi que des parties du salon.

La plupart des affaires de Faver étaient indemnes, mais cela a laissé le gagnant de la loterie dans une position compliquée de toute façon.

« J’ai fondamentalement peut-être 300 $ à mon nom en ce moment … parce que j’y ai tout mis », a-t-elle déclaré à la publication.

« Je ne sais pas dans quelle direction aller. Je suis complètement ignorant.

Faver n’a vraiment ramené à la maison que 500 000 $ sur le gain de 1 million de dollars après impôts, mettant 400 000 $ dans la maison, faisant don de 10 000 $ à une église où l’un de ses fils est pasteur et a utilisé le reste pour payer les factures.

Elle a également affirmé avoir donné de l’argent aux membres de la communauté qui travaillent dur.

« J’essayais juste d’apporter un peu de paix et de joie à Noël. J’essayais juste de faire quelque chose de bien », a-t-elle expliqué.

Alors qu’elle essaie de comprendre ses prochaines étapes, on ne sait pas si un autre billet de loterie est dans les cartes, car elle s’est demandé si ce qui lui était arrivé était la conséquence de la victoire.

« Je ne sais pas… Est-ce la malédiction de la loterie ? » elle a demandé.

