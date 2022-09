J’ai gagné un demi-million de livres avec un cheval de course que j’ai acheté sur un coup de tête au pub – je suis novice et je n’arrive pas à croire ma chance

Un HOMME est maintenant plus riche d’un demi-million de livres après avoir acheté un cheval de course sur un coup de tête dans un pub.

Gary Robinson et son équipe ont remporté 545 249 £ après que Galeron soit arrivé premier dans le Goffs Million de sept stades à l’hippodrome de Curragh dans le comté de Kildare, en Irlande.

Gary Robinson, à gauche, a gagné plus de 500 000 £ lorsque son cheval Galeron a remporté le Goffs Million Crédit : Racing TV

Le directeur général d’Aura Gas n’a acheté son premier cheval qu’il y a environ deux ans, après s’être lancé dans le sport pendant les fermetures de Covid.

Alors qu’il fêtait sa chance à Dublin, il a déclaré à The News de Portsmouth : « Nous avons dit que nous voulions quelque chose de mieux qu’une neuvième place et que cela aurait payé le voyage – mais ensuite il a gagné.

«Nous sommes absolument maquillés, nous ne pouvions pas souhaiter mieux.

« Il y a des hauts et des bas en course et en ce moment, nous sommes au plus haut des sommets.

“C’est comme gagner un classique – mais avec encore plus de prix en argent.”

Il a l’intention d’investir une partie de ses gains dans plus de chevaux et de se faire plaisir avec sa femme Leanne.

Gary a acheté Galeron à l’entraîneur Charlie Hills l’année dernière, le nom du cheval venant de Gary, Leanne et sa fille Ronnie.

L’idée d’acheter un cheval de course est venue à Gary alors qu’il soupait une pinte avec Hills à Newbury.

Il a déclaré: «C’était à mi-parcours l’année dernière, j’étais assis à Newbury en train de boire une pinte avec Charlie et nous regardions les chevaux qu’il avait. Il a dit : « J’ai ce cheval qui se qualifie pour le Goffs Million ». Je ne comprenais pas vraiment ce qu’était le Goffs Million à ce moment-là.

Grâce à sa victoire, il a maintenant promis d’emmener Hills et sa femme à Las Vegas.

Gary a déclaré: «Je suis tout nouveau dans la course – je ne fais cela que depuis 18 mois à deux ans.

“J’ai toujours aimé aller aux courses pour la journée, mais c’est pendant Covid, alors que la course était le seul sport qui restait à la télé, j’ai commencé à reconnaître les entraîneurs et les noms et je me suis vraiment lancé.

“Un de mes amis avait quelques chevaux de course, alors j’ai d’abord investi avec lui.”

Gary est un ancien conseiller d’arrondissement de Havant et a représenté Bedhampton pendant un mandat avant de démissionner en mai.

Galeron a été élevé par Gigginstown House Stud et monté à la victoire par Shane Foley.