J’ai gagné The Traiters – maintenant je vais animer ma propre émission de télévision

La GAGNANTE des traîtres Meryl Williams a révélé son intention de présenter son propre talk-show après avoir gagné.

Le joueur de 26 ans a remporté la première série du nouveau hit de la BBC dirigé par Claudia Winkleman.

Bbc

Meryl a annoncé des plans pour son propre talk-show[/caption] Bbc

Meryl avec ses collègues finalistes du hit de la BBC[/caption]

Elle a réussi à atteindre la finale et à remporter sa part de l’épopée de 101 050 £ aux côtés des autres gagnants Aaron Evans et Hannah Byczkowski après avoir éliminé avec succès les deux traîtres restants – Wilfred Webster et Kieran Tompsett.

Maintenant, Meryl a parlé de son intention de percer dans le monde de la télévision avec son propre talk-show.

S’adressant au Sun et à d’autres médias, Meryl a déclaré : “Depuis que j’ai quatre ou cinq ans, j’ai toujours voulu mon propre talk-show intitulé Menuets avec Meryl.

“Au ‘Golden Time’ à l’école, j’avais l’habitude d’être le présentateur de télévision, puis j’avais quelqu’un sur la météo, puis quelqu’un sur les nouvelles et quelqu’un sur la circulation.

“Si je peux être payé beaucoup d’argent pour parler – j’adorerais ça!”

Meryl a ajouté : “Ce serait donc mon rêve, mais c’est évidemment un très haut niveau, mais je voudrais vraiment essayer !”

La star en herbe a également déclaré qu’elle “dirait oui à tout” qui se présentait à elle et a admis qu’elle prévoyait de capitaliser sur sa nouvelle renommée et sa nouvelle exposition du mieux qu’elle pouvait faire.

Elle a révélé que sa part des gains lui permettrait de tenter de percer dans l’industrie, en disant: “[The money] va certainement me donner quelques options maintenant et utiliser ce temps et cette exposition pour définitivement surfer sur la vague et essayer d’obtenir autre chose après.

Ailleurs, elle a confirmé qu’il n’y avait pas de rancune entre elle et ses collègues membres de la distribution après le spectacle malgré les situations houleuses.

Meryl a déclaré: «Je vois tout le monde de la même manière. Clairement avec la façon dont je l’ai joué jusqu’à la toute fin je pensais que Will était un fidèle donc mon avis n’a pas changé.

“À la fin de la journée, nous jouions tous à un jeu et nous avons tous joué un très, très bon match et je les aime tous en dehors du jeu ainsi qu’à l’intérieur du jeu.”

Elle a en outre divulgué: “Depuis le spectacle, nous nous sommes tous rencontrés et nous sommes tous exactement pareils et c’est comme remonter dans le temps et quand je suis avec eux, je me dis:” Oh mon dieu, je suis de retour au château ” ”.

L’émission télévisée s’est achevée sur une fin tendue après une finale mordante où les fans ont qualifié Kieran de “héros” après avoir laissé entendre à ses camarades joueurs qu’il y avait toujours un traître dans le jeu avec son “cadeau d’adieu”.

L’admission de Kieran a permis aux trois derniers d’identifier correctement que Wilfred était en fait un traître et, en tant que tel, ils ont pu gagner le jackpot final.

Les cinq finalistes sont maintenant tous prêts à retrouver l’animatrice Claudia dans son émission BBC Radio 2 demain matin pour discuter des hauts et des bas du nouveau mastodonte de la télévision.

Bbc

Meryl a l’intention de « surfer sur la vague » après le spectacle[/caption] Bbc

Elle espère être une présentatrice télé de premier plan[/caption]

La saison 1 des traîtres est disponible pour rattraper son retard sur BBC iPlayer et vous pouvez entendre les cinq finalistes avec Claudia sur BBC Radio 2 demain à partir de 10h.