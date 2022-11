J’ai gagné The Apprentice et la partie la plus effrayante de la série n’est PAS Alan Sugar révèle Tim Campbell

APPRENTICE star Tim Campbell a révélé la pire partie du programme à succès.

Avant de rejoindre Lord Sugar et Baronne Karren Brady sur le panel cette année, Tim a en fait participé à la première série et a gagné.

Tim, 45 ans, a déclaré: «La partie la plus effrayante de tout le processus est lorsque vous entrez d’abord dans la pièce et que vous voyez tous les autres contre qui vous êtes en compétition.

“Jusqu’à ce moment-là, vous ne savez pas qui est dans la pièce.”

L’homme d’affaires a ajouté à The Mirror: “Dans The Apprentice, il y a beaucoup de ce premier élément inconnu où vous entrez dans la salle d’attente de la salle de conférence, et vous regardez autour de vous et dites” Oh mon Dieu “, tout le monde est adapté et démarré à neuf. et ils sont tous prêts à vous défier et à rivaliser avec vous.

Tim, qui a reçu un MBE, a ensuite remporté un emploi de 100 000 £ par an aux côtés de Lord Sugar lorsqu’il est devenu l’apprenti de Lord Sugar en 2005.

Il a remplacé Claude Littner dans l’émission cette année, après que l’apprenti intervieweur ait été victime d’un accident près de chez lui.

Claude s'est malheureusement blessé à la jambe en faisant du vélo électrique et a depuis subi neuf interventions chirurgicales.





La star de l’apprenti a révélé que les médecins envisageaient même d’amputer sa jambe, a-t-il expliqué à l’agence de presse PA : “Ma femme et mes fils étaient là aussi et ils ont décidé qu’ils allaient m’amputer la jambe.

“Et puis ils ont eu une autre conversation à ce sujet et ils ont dit:” Écoutez, emmenons-le au théâtre tout de suite ce soir et voyons si nous pouvons sauver sa jambe “.”

“Et je suis allé au théâtre et c’était une très longue opération et ils ne m’ont pas enlevé la jambe.”

Après avoir reçu le prix gagnant en 2005, Tim a réalisé un documentaire d’une heure basé sur son nouveau rôle, qui a été nommé The Apprentice: Tim In The Firing Line, qui a été diffusé en 2006.

