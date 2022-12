J’ai gagné Strictly et il y a un triste secret à propos du trophée Glitterball, déclare Kara Tointon d’EastEnders

La gagnante de STRICTLY Come Dancing, Kara Tointon, a révélé que le trophée Glitterball est en carton et « s’effondre ».

L’actrice de 39 ans a remporté le prix convoité en 2010 aux côtés d’Artem Chigvintsev, et a choqué les fans de Strictly en faisant la lumière sur la “vérité” derrière sa victoire.

Getty

L’actrice a levé le voile sur ses Strictly secrets[/caption]

S’exprimant sur le podcast Celebrity Catch Up: Life After That Thing I Did, Kara a déclaré: «Il est maintenant chauve. C’est une balle en carton grise et chauve.

“J’ai envie de dire à la BBC : ‘J’ai besoin d’un peu d’entretien là-dessus s’il vous plaît ! Si vous pouvez passer par ici et recommencer ensemble ».

“Il devrait venir avec une garantie à vie.”

Discutant de ce que c’était dans l’émission, elle a ajouté: “Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai gagné l’émission.

« C’est ma victoire dans la vie et je la prends à deux mains.

“Vous faites quelque chose qui est complètement hors de votre zone de confort dans tous les sens, mais une expérience de vie vraiment unique que je repense avec tant de tendresse.”

Kara a fini par sortir avec son partenaire de danse Artem après s’être rencontré dans l’émission et ils sont sortis ensemble jusqu’en 2014.

Elle est ensuite sortie avec Marius Jensen avec qui elle a eu deux enfants.

Le couple s’est séparé discrètement plus tôt cette année, avec une source racontant au Sun à l’époque : “Kara et Marius se sont séparés tranquillement il y a environ dix mois.

“Il n’y a eu aucun acte répréhensible de part et d’autre, et ils se soucient toujours l’un de l’autre.

“Mais ils ont décidé qu’il n’y avait pas d’avenir pour eux en tant que couple.

“Ils restent amis et sont tous deux très attachés à la coparentalité de leurs deux enfants.”

PA : Association de la presse, BBBC

Elle est sortie avec son partenaire professionnel après être apparue dans l’émission[/caption]