J’ai gagné Love Island – voici pourquoi tant de couples gagnants ne durent pas à l’extérieur et que vous devez faire si vous vous séparez

QUAND les gagnants de Love Island l’année dernière, Liam Reardon et Millie Court ont annoncé leur séparation cette semaine, cela a tout ramené pour Jess Hayes.

Le joueur de 29 ans a remporté la première série de l’émission à succès ITV2 en 2015 avec Max Morley – mais ils l’ont arrêté peu de temps après.

Tous les droits sont réservés. © Max Lacome, maxlacome.com

Jessica Hayes a remporté la première série de Love Island en 2015[/caption]

Instagram/ milligracecourt

Millie Court et Liam Reardon, vainqueurs de Love Island l’année dernière, se sont séparés[/caption]

“Oh mon dieu, je me souviens avoir dû écrire une déclaration avec Max quand nous avons rompu”, rit-elle.

“C’est fou. C’est ridicule, n’est-ce pas ?

Maintenant, dans une interview exclusive avec The Sun, Jess révèle pourquoi elle pense que Millie et Liam sont devenus les derniers d’une longue lignée de gagnants de Love Island à se séparer une fois le spectacle terminé.

Ce n’est que 40 jours après avoir remporté Love Island que Jess et Max se sont séparés, après avoir été aperçus en train de se disputer une semaine après avoir atterri au Royaume-Uni.

EN SAVOIR PLUS SUR L’ÎLE D’AMOUR CASA ABHOR J’ai été “disparu” par Love Island, mais je n’étais pas préparé à ce qui s’est passé ensuite PLAN GRAMME La liste riche d’Insta Love Island 2022 révélée comme une paire surprenante profite du boom des suiveurs

Max, maintenant âgé de 29 ans, était même lié de manière romantique à la star de Towie, Jess Wright, au cours des semaines qui ont suivi la finale de Love Island.

“C’était tellement difficile”, se souvient Jess. « J’ai l’impression que tu es si jeune quand tu y vas. Et, je ne vais pas mentir, les garçons veulent juste être des garçons.

« Je ne dis pas que les filles sont différentes, mais les garçons veulent sortir et faire leur truc.

“Ils iront dans des tas d’AP [public appearances]tournées de boîtes de nuit, et aller avec les autres garçons pendant que les filles se jettent sur eux.

TVI

Jess et Max Morley se sont séparés peu après le spectacle[/caption]





“Cela vous donne une grande anxiété, et la confiance n’était pas là pour moi.”

Jess pense que c’est peut-être ce qui a causé la chute de Millie et Liam cette semaine – surtout après qu’elle lui ait pardonné de l’avoir trompée avec Lillie Haynes à Casa Amor.

“J’aimerais penser que certains garçons sont un peu plus matures maintenant”, ajoute-t-elle.

“Mais cela jouera certainement un rôle.”

Ses commentaires font écho à ceux d’Adam Collard lors d’une conversation avec Paige Thorne cette semaine, dans laquelle il a suggéré que son partenaire Jacques O’Neill pourrait succomber à la tentation à l’extérieur de la villa.

Adam – qui a fait un retour explosif à la villa – a fait une tournée de 80 nuits dans les boîtes de nuit lorsqu’il a quitté Love Island en 2018.

Pression du ventilateur

Le soleil

Cara Delahoyde et Nathan Massey ont remporté la deuxième série et sont toujours ensemble[/caption]

De nombreux couples de Love Island sont toujours ensemble, comme Molly-Mae Hague et Tommy Fury, et certains sont même mariés avec des enfants, comme Olivia et Alex Bowen.

Mais les deux seuls couples gagnants encore ensemble sont Cara De La Hoyde et Nathan Massey de la deuxième série et Finley Tapp et Paige Turley de l’hiver 2020.

Jess dit qu’elle pense qu’une grande raison à cela est la pression des fans que le couple gagnant doit ressentir.

Elle dit: «La pression de tenir tout le monde au courant de votre relation doit être si difficile, ce sentiment que vous devez mettre à jour les médias sociaux.

“C’est tellement de pression tout le temps – surtout que vous avez l’impression que parce que vous avez gagné, vous devez prouver aux gens qu’ils ont voté pour les bonnes personnes et que vous êtes ensemble.”

C’est juste tellement de pression tout le temps – surtout que vous vous sentez comme parce que vous avez gagné, vous devez prouver aux gens qu’ils ont voté pour les bonnes personnes et que vous êtes ensemble

Jess Hayes

Pour Jess, une partie de son problème avec Max était de vivre loin l’un de l’autre, avec elle à Londres et lui à Leeds.

Elle dit: «Quand vous êtes sur Love Island, vous êtes dans cette bulle et vous pensez que vous êtes faits l’un pour l’autre, puis vous sortez et réalisez que vous ne l’êtes pas.

“Les horaires sont juste fous et ça ne marche pas à cause de la distance.”

Gestion de l’ingérence

Jess dit que la direction post-Love Island de Max a également joué un rôle dans la raison pour laquelle cela n’a pas fonctionné pour eux.

Elle affirme : « La direction de Max à l’époque était très insistante et ils voulaient qu’il agisse seul.

“Et puis je me souviens qu’il avait cette petite relation avec Charlotte Crosby.”

Jess a maintenant un fils de trois ans, Presley, et s’est heureusement installée avec un nouvel homme.

Un regret

TVI

Jess dit qu’elle aurait aimé ne pas avoir partagé le prix avec Max[/caption]

L’étourdissante n’a qu’un seul regret à propos de son séjour sur Love Island – ne pas avoir volé le prix de 50 000 £ à Max.

“Je ne le regarderais jamais maintenant parce que c’est tellement grinçant, et je suis une personne différente maintenant”, dit-elle.

“Mais j’ai l’impression que quand je regarde en arrière et que je vois Max entrer comme une bombe, il savait que j’étais populaire et m’a juste choisi comme son ticket gagnant.

“J’ai l’impression d’avoir gagné par moi-même et d’avoir été utilisé par lui.”

En ce qui concerne les insulaires de cette année, elle pense qu’aucun ne va durer en dehors de la villa.

En savoir plus sur le soleil RENVERSER LES HARICOTS Je travaillais chez Primark – ne fais jamais attention à la taille des cintres POLICIER AMUSANT Les touristes de Majorque doivent signer un “engagement de bonne conduite” alors que les flics forment le personnel de l’hôtel

Cependant, elle a le sentiment qu’Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti pourraient gagner le spectacle – et être le tout premier couple où l’on vole l’argent pour soi plutôt que de le partager.

“Nous en avons besoin!” elle rit.

Rex

Érotème