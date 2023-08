J’ai gagné le jackpot de 6,5 millions de livres sterling de la loterie nationale… mais maintenant je suis peintre et décorateur après une série de rebondissements tragiques

Un gagnant du JACKPOT surnommé le « Lotto Lag » lorsqu’il a été mis derrière les barreaux travaille maintenant comme peintre et décorateur après une série de revers.

Lee Ryan a été le premier gagnant à sept chiffres de la loterie nationale à être envoyé en prison, après avoir remporté sa manne de 6,5 millions de livres sterling.

Lee Ryan a été surnommé le «Lotto Lag» après une peine de prison pour avoir manipulé des voitures volées Crédit : Peter Jordan – Le Soleil

Il a prodigué ses nouvelles richesses à un manoir, des supercars et un avion avant de perdre sa fortune et de se retrouver à la rue.

Pourtant, il a maintenant parlé de changer sa vie, de travailler comme ouvrier – et d’insister : « Je suis le plus heureux que j’aie jamais été. »

Lee a précédemment décrit les millions qu’il a gagnés en 1996 comme « une malédiction » en raison de l’agitation de sa vie qui a suivi.

Mais il se qualifie désormais de « milliardaire spirituel », rapporte le Mirror, alors qu’il rénove une maison haut de gamme à Chiswick, dans l’ouest de Londres.

Il avait auparavant empoché 6,5 millions de livres sterling au Lotto en mars 1995 – bien qu’à l’époque il attendait son procès pour avoir manipulé des voitures volées.

Lui et sa petite amie de l’époque, Karen Taylor, vivaient avec leurs trois enfants dans une maison du conseil à Leicester.

Plus tard la même année, il a été emprisonné pendant 18 mois, purgeant neuf peines – ce qui lui a valu le surnom de « Lotto Lag ».

Une fois libéré, il est allé travailler en faisant des folies sur un manoir de campagne d’un million de livres sterling et une flotte de voitures de luxe, dont une Bentley, une Ferrari, une Porsche et une BMW.

Chacun avait une plaque d’immatriculation personnalisée – LEE 1, LEE 2, LEE 3 et LEE 4.

Sa nouvelle maison a été équipée d’une piscine, d’un court de tennis, d’un sauna, d’un jacuzzi et d’une salle de jeux – tandis qu’il a également acheté deux superbikes Ducati, un avion à 125 000 £ et un hélicoptère Bell JetRanger à 235 000 £.

Pourtant, lui et Karen se sont séparés en 2003 et il a continué à perdre 2 millions de livres sterling dans des entreprises commerciales et des investissements immobiliers ratés, après avoir déménagé au Kirghizistan en Asie centrale avec sa nouvelle petite amie Jyldyz Djangaracheva.

Il a maintenant révélé qu’il avait passé cinq ans à vivre dans la rue, avec rien d’autre qu’un sac de couchage.

Lee, 63 ans, deux fois divorcé, a expliqué comment il avait riposté – malgré des bouleversements tels que le fait d’avoir dû embaucher un ancien combattant du SAS comme garde du corps à la suite d’un complot présumé visant à kidnapper l’un de ses enfants.

Il a également raconté comment une femme de ménage lui avait volé 40 000 £, un incendiaire avait ciblé sa Ferrari de 145 000 £ et le terrain de 40 acres de son ancien manoir avait vu une caravane de 15 000 £ incendiée.

Et il se souvenait d’avoir comploté un vol à main armée au moment de sa victoire, pour finalement rendre son fusil de chasse dans le cadre d’une amnistie de la police et éviter une éventuelle peine à perpétuité.

Lee, qui vit maintenant à Twickenham dans le sud-ouest de Londres, a insisté dans la nouvelle interview : « En dehors de la mort, vous ne pouvez pas avoir beaucoup plus de fond que d’être sans-abri, alors je me suis testé et tout va bien.

« Parfois, même maintenant, je passe mes nuits dans des tentes juste pour me rappeler que je suis à l’épreuve des bombes, j’ai tout traversé.

« Maintenant, je cherche juste ce terrain d’entente où vous devez toujours vous efforcer d’obtenir ce que vous voulez, plutôt que de simplement vous le donner. »

Il a également décrit son style de vie post-jackpot comme une « expérience folle mais que je n’oublierai jamais », tout en déclarant: « À ce stade, je suis plus heureux que je ne l’ai jamais été de toute ma vie. »

Lee achète toujours des billets de loterie – son plus grand triomphe depuis 1995 étant de 5 413 £ lors d’un tirage EuroMillions – mais a ajouté: « Si je gagne à nouveau, personne n’en entendra parler. »

Le premier tirage de la Loterie Nationale a eu lieu le 19 novembre 1994 lorsque sept gagnants se sont partagé un jackpot de 5 874 778 £.

Le plus gros montant jamais gagné par un seul détenteur de billet était de 42 millions de livres sterling, remporté en 1996.

Gareth Bull, un constructeur de 49 ans, a empoché 41 millions de livres sterling en novembre 2020 et a fini par abattre son bungalow pour faire place à un manoir de luxe avec piscine.

Le plus gros jackpot jamais gagné était de 66 millions de livres sterling en janvier de l’année dernière, partagé entre deux détenteurs de billets chanceux.

Pendant ce temps, Dukinfield près de Manchester a été identifié comme l’endroit le plus chanceux du Royaume-Uni pour jouer à la loterie.

La ville a décroché le prix Millionaire Street en juin, remettant aux résidents 55 555 £ chacun – après que la région ait également pris une part d’une manne de 3 millions de £ Postcode Millions il y a cinq ans.

Les plus grands gagnants de la loterie britannique sont Joe et Jess Thwaite, du Gloucestershire, qui ont remporté 184 millions de livres sterling lors d’un tirage EuroMillions en mai de l’année dernière.

Un précédent gagnant qui a remporté 170 millions de livres sterling est resté anonyme.

Lee dit qu’il a changé sa vie après une longue série de revers post-jackpot Crédit : Peter Jordan – Le Soleil

Il a passé cinq ans à dormir dans la rue avant de s’installer dans le sud-ouest de Londres en tant que décorateur Crédit : collecter

Il a été rencontré par sa femme de l’époque, Karen, à sa sortie de la prison de Stafford en 1996. Crédit : PA : Association de la presse