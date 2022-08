J’ai gagné le jackpot de 1 000 000 £ juste avant d’obtenir le feu vert du cancer du sein

Un travailleur du NHS a remporté un jackpot de loterie de 1 million de livres sterling peu de temps avant d’obtenir le feu vert du traitement du cancer du sein.

Maxine Lloyd, 50 ans, subissait une radiographie pour s’assurer que la maladie était vaincue lorsqu’elle a reçu un message disant que les gains étaient sur son compte bancaire.

L’employée du NHS, Maxine Lloyd, a remporté un jackpot de loterie de 1 million de livres sterling peu de temps avant d’obtenir le feu vert du traitement du cancer du sein Crédit : PA

Maxine, photographiée avec son partenaire Wayne Tilbury, a déclaré: “Le moment était surréaliste” Crédit : PA

En moins de deux semaines, l’ergothérapeute sonnait une cloche à l’hôpital pour marquer la fin de son traitement.

Maxine, de Kettering, Northants, a déclaré : « Le moment était surréaliste.

“Je suis là, je suis en vie et nous venons d’avoir une petite cerise sur le gâteau.

Maxine et son partenaire Wayne Tilbury, 57 ans, envisagent d’acheter une nouvelle maison.

Elle a déclaré: “Nous avions examiné des maisons et des maisons avant tout cela, et nous en avons trouvé une que nous aimions vraiment à regarder – et elle est étrangement arrivée sur le marché le jour où nous avons gagné.