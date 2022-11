J’ai gagné le “droit d’être ennuyeux” après avoir été licencié pour ne pas aller boire un verre – j’ai maintenant des milliers de dollars en compensation

UN HOMME a gagné le droit d’être ennuyeux après avoir été viré pour ne pas aller boire un verre.

Connu uniquement sous le nom de Mr T, l’ex-directeur a gagné des milliers de dollars en compensation après avoir été licencié par ses employeurs français pour ne pas avoir participé à l’environnement de bureau “amusant”.

Un homme a obtenu le droit légal d’être ennuyeux au travail, a révélé une affaire judiciaire en France Crédit : Getty

L’entreprise de conseil Cubik Partners a licencié Monsieur T pour « insuffisance professionnelle » car il refusait de participer à des activités de « team building » avec des collègues.

Un tribunal de Paris a statué en faveur de M. T ce mois-ci après avoir poursuivi son ancien employeur en justice.

Des documents judiciaires ont révélé que le travailleur avait été invité à participer à des activités sociales en dehors des heures d’ouverture, y compris des “boissons le week-end”.

La défense de M. T a déclaré qu’il s’agissait de la culture alcoolisée de l’entreprise “fréquemment à un alcoolisme excessif encouragé par des collègues qui mettaient à disposition de très grandes quantités d’alcool, et à des pratiques poussées par des collègues impliquant la promiscuité, l’intimidation et l’incitation à divers excès”.

L’ouvrier lésé – entré en 2011 et devenu administrateur en 2014 avant d’être licencié un an plus tard – s’est dit en droit de refuser d’y participer.

Une lettre de ses employeurs évoquait “son désaccord avec les méthodes de gestion de l’entreprise et la critique de leurs décisions”.

Cubik Partners a également affirmé qu’il n’avait pas écouté les employés et qu’il était devenu difficile de travailler avec lui.

Le tribunal de cessation a jugé que M. T “ne pouvait pas être blâmé pour son manque d’intégration dans l’environnement de divertissement” qui, selon eux, incluait “une consommation excessive d’alcool le week-end”.

Cubik Partner a été contraint de payer M. T à hauteur de 2 574 £.

L’année dernière, une femme qui a été licenciée pour avoir traité son patron de “w *****” a poursuivi son ex-employeur en justice et a gagné.

La recruteuse senior australienne a déclaré qu’elle avait été injustement licenciée et a poursuivi son employeur, Celotti Workforce.

Selon News.com.au, la femme de 56 ans aurait appelé son patron le mot grossier sous son souffle, ce qui a fini par la voir se faire virer de son poste.

Elle a été suspendue puis licenciée après que le personnel se soit plaint d’avoir utilisé un langage obscène et fait des commentaires négatifs sur d’autres employés subalternes.

Elle a fait appel à la Commission du travail équitable pour demander sa réintégration et a déclaré qu’il s’agissait d’un cas de licenciement abusif.

Bien que la Commission n’ait pas jugé bon qu’elle retourne dans l’entreprise – où elle travaillait depuis plus de deux ans -, elle a reçu une indemnisation de 3 200 £.