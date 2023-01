J’ai gagné l’apprentie et les femmes d’affaires peuvent être sexy, j’adore être glamour avec des talons hauts et des vêtements, dit Harpreet Kaur

L’apprentie gagnante Harpreet Kaur a admis que les femmes ne devraient pas avoir peur d’être sexy en affaires.

L’entrepreneur, qui a remporté l’année dernière un investissement de 250 000 £ qui a changé sa vie pour son entreprise de salon de desserts, Oh So Yum, a déclaré que les femmes pouvaient être injustement critiquées pour avoir l’air glamour sur le lieu de travail.

L'apprentie gagnante Harpreet Kaur a déclaré que les femmes peuvent être sexy en affaires

S’adressant exclusivement à The Sun, Harpreet a déclaré qu’elle était fière de son apparence et préférait souvent une paire de talons et une robe droite colorée au travail.

Lorsqu’on lui a demandé si les femmes pouvaient être prises au sérieux sur le lieu de travail si elles avaient l’air glamour et sexy, Harpreet a répondu : “100 %, parfois j’aime porter une robe et des talons.”

La femme d’affaires prospère a déclaré qu’il était essentiel de faire bonne impression, mais a admis que les femmes ne devraient pas avoir à atténuer leur tenue si elles se sentent mal à l’aise.

Elle a poursuivi: “Honnêtement, je pense qu’il s’agit de ce que vous ressentez à l’intérieur à la fin de la journée et de la façon dont vous vous présentez, peu importe ce que vous portez.

«Je dirais de bien s’habiller et d’avoir un bon impact.

«Mais vous devez ressentir ce en quoi vous vous sentez bien et en confiance.

“Si c’est des talons hauts et une belle robe, alors super, je me sens bien là-dedans.

“Si c’est porter quelque chose de plus confortable, c’est génial, mais il s’agit de se sentir bien à l’intérieur et de connaître sa valeur et de connaître sa valeur.

“Cela se traduira par n’importe qui, peu importe ce que vous portez.

“Présentez la meilleure version de vous-même, mais si vous savez que vous n’êtes pas à l’aise dans quelque chose, cela passera par d’autres personnes et ce respect se perd alors un peu.”

Plus tôt ce mois-ci, Harpreet a dévoilé certains des secrets les mieux gardés de l’émission BBC One.

Le propriétaire du magasin de desserts – qui avait toujours l’air impeccable les jours de travail – a révélé qu’il avait moins d’une demi-heure pour se rendre présentable avant d’affronter Lord Alan Sugar à l’aube.

“Honnêtement, je ne sais pas comment nous avons fait, j’aimerais pouvoir me préparer aussi rapidement maintenant”, a déclaré le propriétaire du magasin de desserts.

« Je pense que lorsque vous êtes obligé de faire quelque chose, vous pouvez y arriver.

“Nous avions l’habitude d’utiliser des tas de petites astuces, comme aligner vos pinceaux de maquillage, présélectionner vos tenues pour les trois/quatre jours.

“Véritablement, nous venons d’avoir ces 20 minutes à 4 heures du matin, et avec le recul, nous avons réussi à les rassembler.

« Je ne pense pas que je pourrais le faire maintenant. Mais tous ces facteurs supplémentaires – les caméras, les talons hauts toute la journée, devoir se préparer en 20 minutes – toute cette intensité pour moi n’était que du bruit, je l’ai simplement annulée.

“Mais ma concentration laser était sur la tâche, quand il est temps de se détendre la nuit, vous réalisez à quel point vous êtes épuisé et en fait, vos pieds vous font vraiment mal.”

La star de la BBC a également parlé de sa relation florissante avec sa co-star Akshay Thakra.

“Moi et Akshay avons commencé à sortir ensemble après le tournage et après la diffusion de l’émission à la télévision”, a-t-elle déclaré.

“C’est fou car cela prouve que tout peut vraiment arriver, j’étais vraiment concentré dans la maison sur le but final donc je n’ai rien vu à part ça. Mais nous nous en sortons très bien. »

Allant de force en force, elle a poursuivi : « Il m’a même donné quelques idées et il m’a vraiment soutenu.

“J’ai une relation avec quelqu’un qui a vécu la même expérience que moi et qui a aussi un esprit très business, on rebondit l’un sur l’autre – je pense qu’on forme un bon duo.”

La femme d'affaires a déclaré qu'elle adorait porter des talons et une robe au travail