J’ai gagné la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, puis j’ai failli rejoindre Chelsea, mais ils ont dit que j’étais trop vieux

Alors que Chelsea, qui dépense énormément, est toujours dans la boue, ils pourraient faire pire que de se tourner vers un joueur qu’ils ont snobé pour obtenir des conseils sur la façon de sortir de leur ornière.

Les Blues ont débuté la Premier League avec deux défaites et une seule victoire en quatre matches, après une désastreuse 12e place la saison dernière.

3 Pirlo est l’un des plus grands milieux de terrain à avoir jamais joué au football et il aurait pu être un joueur de Chelsea. Crédit : Getty Images-Getty

Tout cela malgré le fait que le copropriétaire Todd Boehly a dépensé la somme stupéfiante d’un milliard de livres sterling en frais de transfert au cours des trois dernières fenêtres, jusqu’à présent avec peu de remboursement.

En mettant à part une équipe qui a remporté la Ligue des champions peu avant son arrivée et celle de Clearlake Capital, l’équipe sans identité et en constante évolution de Boehly semble perdue sous Mauricio Pochettino, son quatrième entraîneur en un peu plus d’un an.

Cependant, le changement de direction et d’équipe n’est pas nouveau à Stamford Bridge, l’ancien propriétaire devenu oligarque russe lourdement sanctionné, Roman Abramovich, utilisant le même manuel de jeu, mais avec beaucoup plus d’effet.

En 2009, Abramovich est devenu italien, faisant venir Carlo Ancelotti de Milan, avec d’excellents résultats.

L’entraîneur légendaire a remporté une Premier League avec un style exquis en 2010, a ajouté une FA Cup, puis a presque obtenu son joueur de confiance, Andrea Pirlo.

Cependant, cette opportunité lui a été refusée, comme l’a révélé plus tard le grand milieu de terrain de tous les temps.

« J’ai eu la chance de venir avec Ancelotti à Chelsea et avec Manchester City quand je suis allé à la Juventus », a-t-il déclaré. Le courrier quotidien en 2019.

« Chelsea a dit que j’étais très vieille – 30 ans ! Et l’autre fois, j’ai préféré venir à la Juventus.

3 Carlo Ancelotti était un grand fan d’Andrea Pirlo Crédit : AFP-Getty

« Bien sûr, cela aurait été une expérience fantastique, mais je suis heureux d’avoir décidé de rester en Italie. »

Cette stratégie peut sembler vraie pour les fans de Chelsea, puisque selon certaines informations, leur club ne cherche actuellement qu’à recruter des joueurs de moins de 25 ans, ce qui a entraîné un manque alarmant de leadership sur le terrain.

Mais rien ne peut se comparer au snobisme du maître du football italien, Pirlo, qui a débordé de style lors de sa victoire en Coupe du monde et de ses deux titres en Ligue des champions avec Milan.

Depuis sa retraite, le joueur de 44 ans s’essaye à la direction, actuellement avec la Sampdoria de Serie B.

3 Pirlo trouve sa voie en tant que manager Crédit : Getty

Mais il avait à l’époque d’autres conseils à donner à Abramovich, que Boehly pourrait bien suivre en les écoutant.

À propos du patron des Blues récemment limogé, Antonio Conte, Pirlo a déclaré : « Pour moi, c’est le meilleur manager que j’ai eu dans ma carrière.

« À Chelsea, il a fait du bon travail – il a remporté la Premier League et la FA Cup. Peut-être qu’il a eu un problème avec le propriétaire et qu’il est maintenant libre.

« Si vous regardez l’histoire du club au cours des 10 dernières années, ils ont changé trop d’entraîneurs. Le problème n’est pas l’entraîneur, c’est peut-être le club.