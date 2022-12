J’ai gagné la bataille pour empêcher que ma clôture ne soit démolie à l’aide d’un piratage – maintenant mes voisins doivent s’en accommoder

Un HOMME dont la clôture était sur le point d’être démolie a remporté la bataille pour la garder après avoir utilisé un piratage.

David Soar a été informé par son conseil local que la nouvelle limite autour de son jardin de devant devrait être supprimée.

On a dit à David que sa nouvelle clôture était une «caractéristique frappante» Crédit : Media Ecosse

Dans le but de le sauver, il l’a peint en vert Crédit : Media Ecosse

Après avoir érigé la clôture brune, David a déclaré que les agents de planification lui avaient dit que c’était une “caractéristique frappante”.

Situé à la limite de sa propriété et de son allée à Midlothian, en Écosse, David souhaitait avoir plus d’intimité et de sécurité.

Afin de sauver la structure, il a décidé de la peindre en vert.

Il a déclaré à EdinburghLive : “[The front garden] est devenu un espace utilisable agréable avec une sécurité accrue, une intimité, une réduction de la pollution et du bruit de la circulation.”

Maintenant camouflé à côté des haies, le propriétaire a lancé un appel demandant aux agents de reconsidérer.

Réclamant qu’aucune objection n’ait été émise par les voisins, les conseillers se sont rendus à la maison pour reconsidérer les panneaux nouvellement peints.

Lors de leur inspection, il a été décidé que la clôture pouvait rester car elle n’était pas “offensante ou intimidante”.

Le conseiller Colin Cassidy a déclaré: “Mon opinion est qu’à la lumière du paysage de rue dans cette rue particulière et dans les rues environnantes, ce n’est ni offensant ni intimidant.

“Pour être honnête, je ne le trouve en aucune façon intrusif dans ce paysage de rue.

“La plupart d’entre nous ont ressenti la même chose, nous pensions que c’était une vraie haie quand nous nous sommes arrêtés là-bas.”

Le conseiller David Virgo a ajouté : “Les mesures qui ont clairement été prises pour atténuer l’impact de la clôture sont parfaitement adéquates.”

Une décision unanime a été prise pour permettre à David de garder sa clôture.

Une femme n’a pas eu autant de chance quand son conseil lui a dit de démolir une toute nouvelle extension.

Sevlin Aslan a construit une buanderie et un mur pour protéger son intimité.

Ils ont payé 15 000 £ pour l’extension en avril 2020, mais juste un mois après sa fin, le conseil du district de Blaby les a informés qu’ils enfreignaient les règles d’urbanisme.