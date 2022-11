J’ai gagné, je suis une célébrité et la partie la plus difficile de la vie dans la jungle n’est pas les insectes ou le manque de nourriture, dit Vicky Pattison

I’M A Celebrity Jungle Queen Vicky Pattison a révélé la partie la plus difficile de la vie dans la jungle – et ce n’est pas ce à quoi vous pourriez vous attendre.

La star de Geordie Shore, 35 ans, a remporté la couronne Down Under en 2015, avec le chanteur de l’Union J George Shelley comme finaliste.

Brian Roberts – Le Soleil

Vicky Pattison, championne de I’m A Celebrity, s’est confiée sur la partie la plus difficile de la vie dans la jungle[/caption]

Récemment, Vicky a parlé de son expérience dans la jungle dans une interview franche avec la rédactrice politique de Sky News, Beth Rigby.

Beth – qui a avoué qu’elle était elle-même une fan de I’m A Celeb – a demandé à Vicky : « La réalité est-elle assez monotone et ennuyeuse la plupart du temps ?

“Vous n’avez pas de téléphones, pas de livres, pas de nourriture, pas d’alcool”, ce à quoi Vicky a plaisanté à propos de ce dernier : “C’est le plus difficile.

“Alors tout le monde pense que c’est comme les insectes et, ne vous méprenez pas, la chaleur est horrible, surtout pour un petit Geordie comme moi.”

Pourtant, la couronne I’m A Celebrity est venue avec ses énormes pièges, et plus tard dans le chat, Vicky s’est ouverte sur la bataille de 30 ans de son père contre l’alcoolisme – et comment sa victoire dans l’émission aurait pu l’envoyer sur le même chemin.

Après avoir discuté du documentaire sincère de la star sur Channel 4, Vicky Pattison: Mon père, l’alcool et moi, elle a avoué qu’il y avait une “période dans ma vie où il y avait de très bonnes chances que j’aie pu finir par être alcoolique, oui.”

Elle a poursuivi : « C’est la chose la plus étrange – quand je suis sortie de la jungle, tout le monde pensait que j’avais le monde à mes pieds.

“Et j’aurais dû être le plus heureux que j’aie jamais été, mais j’étais vraiment dépassé.





“J’avais le syndrome de l’imposteur déchaîné, je ne croyais pas que je méritais tout ce que je recevais.

“Parce que je ne me sentais pas à ma place lors de ces soirées et parce que j’ai rencontré toutes ces grandes célébrités que je ne pensais pas mériter de rencontrer, j’ai bu pour faire face à l’insécurité et à la dépression.

“Cela aurait très facilement pu devenir incontrôlable.”

Plus tard dans le chat, Vicky a dit qu’il y avait eu des périodes où elle avait renoncé à l’alcool pour prouver qu’elle le pouvait.

Pourtant, elle aimerait que cela reste une partie équilibrée de sa vie.

Plus tard dans l’interview émotionnelle, elle a dit qu’elle avait “peur” d’avoir des enfants “cassés” comme elle.

Vicky – qui a admis avoir une « personnalité addictive » – a dit qu’elle avait peur que l’histoire se répète.

Parlant de ses craintes d’avoir des enfants, Vicky a déclaré: «J’avais aussi très peur d’avoir des enfants qui se sentaient en quelque sorte brisés comme moi.

“Mais le documentaire nous a apporté beaucoup de paix et de clarté.”

En mai, Vicky a regardé le premier montage de son documentaire et a expliqué comment cela l’avait laissée “sans voix”.

Inconnu, clair avec bureau photo

Vicky a parlé franchement à la rédactrice politique de Sky News, Beth Rigby, de la bataille de son père contre l’alcool – ainsi que de ses propres luttes[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

Elle a franchement dit qu’il y avait de “bonnes chances” qu’elle soit alcoolique après avoir quitté la jungle en raison de la pression exercée sur elle.[/caption]