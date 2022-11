J’ai gagné I’m A Celeb et j’ai été sauvage à cause de mon “visage de pizza” – mais il y a un plus gros problème que les trolls, dit Georgia Toffolo

PENDANT plus d’une décennie, elle avait essayé de cacher sa mauvaise peau en utilisant des potions, des crèmes et même des médicaments sur ordonnance.

Mais apparaître sur I’m A Celebrity a mis fin à tout cela – le secret de Georgia ‘Toff’ Toffolo selon lequel elle avait de l’acné sévère était dévoilé.

Getty

Georgia ‘Toff’ Toffolo utilisait tout sous le soleil pour cacher son acné[/caption] Rex

Elle dit: «Pour la première fois, les téléspectateurs pouvaient voir ma vraie peau et les médias sociaux étaient sauvages.

“Les gens écrivent des choses vraiment venimeuses -” visage de pizza “,” gros cratères sur le côté de votre visage “. Je me souviens m’être regardé dans le miroir et avoir pensé que tout ce qu’ils disaient était vrai.

Comme des millions de personnes atteintes, l’ancienne star de Made In Chelsea a fait confiance à l’industrie de la beauté pour trouver des remèdes sûrs et efficaces.

Mais tout en réalisant un documentaire – In Search of Perfect Skin, diffusé ce soir sur ITV2 – pour trouver un remède à son état, Georgia, 28 ans, a découvert que certaines parties de l’industrie des soins de la peau de 13 milliards de livres sterling par an ressemblaient à “le Far West”.

Au cours de son enquête, Georgia a créé une nouvelle crème appelée By Toff et l’a envoyée pour approbation à une société privée, qui évalue les allégations concernant les produits de soin de la peau.

Sa nouvelle “crème miracle” a été délibérément conçue pour qu’elle ne profite à personne ayant des taches ou une mauvaise peau.

Mais la Géorgie a été stupéfaite lorsqu’une agence qui étaie les affirmations des fabricants de soins de la peau a conclu que sa crème fonctionnait.

Elle dit: “J’ai été vraiment choquée car je suis un défenseur de l’industrie des soins de la peau, mais beaucoup d’entre nous sont incroyablement confiants.”

La fausse crème de soin, créée par la chimiste cosmétique Anthonia Ademuyiwa, contenait du palmitate de rétinol et de l’huile de rose musquée, qui sont utilisées dans les crèmes pour la peau, mais elles étaient en si petite quantité qu’elles n’aideraient en aucune façon la mauvaise peau.

Georgia ajoute : « Je voulais m’assurer que la crème ne blesserait le visage de personne, mais en même temps, elle ne profiterait à personne. Il n’y avait aucune chance que cette crème aide les boutons.

Elle s’est approchée d’une agence qui justifie les affirmations de l’industrie des soins de la peau et leur a dit comment elle l’avait testé sur elle-même et avait “vu d’excellents résultats”.

L’agence a suggéré d’effectuer des tests sur un panel de seulement 10 personnes, qui utiliseraient sa crème pendant cinq jours pendant que la société effectuait trois tests.

Ils prenaient des photos « avant et après », ainsi que des relevés de température des taches du panneau au début et à la fin pour mesurer la « rougeur » des boutons.

Enfin, le groupe test remplissait une enquête sur la façon dont le produit les faisait se sentir.

Des résultats choquants

Georgia déclare : « Les résultats ont été, très franchement, choquants. Selon l’enquête, notre produit a été un énorme succès.

“Encore plus étrange – ma crème a également passé ses tests de laboratoire. Le rapport indiquait que des différences dans les photos avant et après, ainsi qu’une baisse des relevés de température, signifiaient que mon produit fonctionnait !

“Le rapport indique que l’essai a été un succès retentissant et que le produit a fonctionné sans réserve alors qu’en réalité il n’y a aucune preuve à l’appui.

“Nous devons tous faire confiance à l’industrie cosmétique, mais il y a des éléments, en particulier avec les marques indépendantes, qui ressemblent au Far West. C’est effrayant et je veux vraiment que les gens le sachent.

Je pourrais vendre ma crème comme si c’était un produit miracle – même si je sais que ça ne marche pas. Qu’y a-t-il d’autre qui fait exactement la même chose ?

Géorgie Toffolo

«Ils peuvent utiliser des sociétés de justification des allégations, comme je l’ai fait dans le documentaire, où les tests ne sont pas fiables.

« Les règles sont tellement susceptibles d’être malléables. Ce ne sont que des lignes directrices et elles ne sont pas très précises.

« Je pourrais vendre ma crème comme si c’était un produit miracle – même si je sais que ça ne marche pas. Qu’y a-t-il d’autre qui fait exactement la même chose ? »

La chimiste Anthonia a déclaré à Toff : “Beaucoup d’entreprises font de grandes déclarations audacieuses, mais la recherche ne le confirme pas vraiment.

“Une grande partie a tendance à provenir des petites marques, ce qui peut donner de faux espoirs au consommateur.”

La société de justification des allégations a déclaré que leur “conclusion qu’il y avait un effet positif était justifiée”, que le test de “10 sujets était suffisant” et que les différences dans les photos étaient une “évaluation subjective”.

Les sujets qui percevaient que « le produit avait amélioré leur peau » pouvaient être le résultat d’un « effet placebo ».

Mesures drastiques pour lutter contre l’acné

Georgia souffre d’acné depuis l’âge de 13 ans.

Elle dit : « Quand vous avez de l’acné, vous essayez n’importe quoi pour l’éliminer – même risquer votre santé.

“L’acné n’est pas une maladie dont on peut simplement se débarrasser en utilisant une crème. En tant qu’enfant, j’étais obsédé par le fait que si j’achetais ce produit, ce serait un miracle… Vous ne vous débarrasserez jamais de l’acné en utilisant une crème. C’est un fait.

“Quand je grandissais, je pensais sincèrement que si je mettais du dentifrice sur mes boutons, je me réveillerais le lendemain matin et ils auraient disparu.

« C’est ce que les gens disaient, et le dentifrice est bourré d’acides. Cela ne fera pas disparaître les taches, mais les aggravera.

La Géorgie s’inquiète du fait que les adolescents d’aujourd’hui se tournent vers les médias sociaux – en particulier TikTok ou Instagram – pour obtenir des conseils sur la façon de lutter contre les boutons et l’acné.

J’adore les réseaux sociaux mais ils ont un côté sombre. J’espère juste que lorsque les gens verront des hacks TikTok, ils se rendront compte qu’ils doivent être évités à tout prix

Géorgie Toffolo

Dans le documentaire Georgia rencontre un groupe de jeunes femmes qui souffrent d’acné.

L’une d’elles, Maia, a révélé qu’elle avait même essayé un diluant à peinture pour soigner son problème de peau.

Elle raconte : « Je pensais que ça desséchait la peau. Je l’ai mis tout autour de mon visage et en moins d’une heure une ambulance a dû être appelée parce que je ne pouvais plus respirer.

Georgia déclare : « Lorsque vous souffrez autant que moi, cela vous fait vraiment penser à la profondeur que les gens iront pour se débarrasser de l’acné.

“Cette jeune fille qui a essayé un diluant à peinture et a dû appeler une ambulance montre comment les gens pouvaient se retrouver avec des cicatrices à vie pour avoir utilisé des trucs comme ça.

“J’adore les réseaux sociaux, mais ils ont un côté sombre. J’espère juste que lorsque les gens verront des hacks TikTok, ils se rendront compte qu’ils doivent être évités à tout prix.

“Je ne pouvais pas me regarder dans le miroir”

Rex

Georgia admet que sa confiance est devenue si faible qu’elle a pensé à changer de carrière.

Elle dit: “Je ne pouvais pas supporter de me regarder dans le miroir, sans parler d’aller à la télévision.”

À l’époque, Georgia utilisait du Roaccutane, un médicament d’ordonnance controversé qui a été lié à la dépression et même aux suicides, ce qui a aidé à éliminer son acné.

Dans le programme, elle envisage de reprendre le médicament.

Au cours de ses recherches, Georgia a rencontré Helen Wright, dont la fille Annabel, 15 ans, s’est suicidée en prenant du Roaccutane en 2019.

Une enquête a conclu que sa mort n’était pas directement liée au médicament contre l’acné et les options de traitement ont été pleinement discutées, mais sa famille n’est pas d’accord.

La Géorgie dit: «Selon Helen, on leur a dit que Roaccutane pouvait provoquer une dépression ou une humeur maussade, mais on ne leur a jamais parlé de psychose.

« Helen dit que sa fille ne montrait aucun signe de dépression et qu’elle était de très bonne humeur avant sa mort.

“Ce qui m’a vraiment bouleversé, c’est quand j’ai vu des photos d’Annabel avant qu’elle ne commence le Roaccutane. Sa peau semblait très claire.

“Selon Helen, Annabel prenait des antibiotiques qui avaient fonctionné pour elle, mais elle a été mise sous Roaccutane.

« Roaccutane m’a aidé personnellement, mais cela ne signifie pas qu’il convient à tout le monde. Il doit être prescrit avec une telle prudence.

“Maintenant, ma peau n’est plus aussi mauvaise qu’elle l’était et je suis très reconnaissante de pouvoir continuer mon travail et d’être suffisamment confiante pour le faire.

“Mais mon idéal est de ne plus jamais m’approcher de cette drogue.”

Georgia Toffolo: In Search of Perfect Skin est sur ITV2 le mercredi 30 novembre à 21h.