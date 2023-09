J’ai gagné des millions en vendant mon art, une pièce coûtant 70 000 £, mais j’ai tout perdu… Je me suis retrouvé fauché et sans abri.

Un HOMME qui a gagné des millions en vendant son art s’est retrouvé fauché et sans abri après avoir tout perdu.

Kevin Sharkey, 62 ans, a commencé à peindre à l’âge de 12 ans après avoir été placé à nouveau dans le système de soins, mais dit qu’il n’appréciait pas son art au début.

Kevin Sharkey a perdu sa fortune et est devenu sans abri à un moment de sa vie

L’une des œuvres célèbres de Kevin intitulée Moolah

Aujourd’hui l’un des artistes irlandais les plus réussis, le chemin de Kevin vers le sommet n’a pas toujours été facile.

Kevin a exercé de nombreux métiers différents lorsqu’il était plus jeune, allant de cuisinier à celui de femme de ménage, en passant par celui de présentateur de télévision et même celui d’écrire de la musique.

Le millionnaire n’a commencé à peindre professionnellement qu’à l’âge de 38 ans et a fait fortune grâce à la vente d’œuvres d’art.

Mais il a admis qu’il avait tout dépensé et s’était retrouvé endetté et sans abri.

S’adressant au Telegraph, il a déclaré : « Écoutez, j’ai gagné quatre millions et demi.

« J’en ai dépensé cinq et je me suis retrouvé fauché et sans abri. Je me souviens d’être assis dans un refuge pour sans-abri et de me demander comment j’avais fini ici ?

Mais par un autre coup du sort, Kevin a réussi à récupérer sa fortune grâce à un travail acharné et à l’expérience qu’il a acquise lors de cet amer réveil.

Il a ajouté : « Je n’ai pas arrêté de travailler depuis ce jour pour être sûr que cela ne se reproduise plus.

« Donc, je sais ce que c’est de ne pas pouvoir s’offrir une tasse de café ou d’avoir des trous dans ses chaussures. »

Après s’être reconstruit financièrement, Kevin a vendu des milliers de tableaux supplémentaires.

Kevin a même vendu une œuvre pour la somme modique de 82 000 € (70 254 £).

Il a déclaré: « Le tableau s’appelait C’est le diable lui-même, c’est ce que ma mère disait quand j’entrais dans la pièce quand j’étais enfant. »

Les œuvres de Kevin ont été vendues à Bob Geldof, Kate Moss et Courtney Love.

Un sage Kevin a ajouté : « J’étais un dépensier, mais l’expérience d’être sans abri a radicalement changé cela.

« Je pensais qu’il était temps de grandir un peu et de mettre ses priorités dans le bon ordre.

« Je suis un meilleur épargnant maintenant que je ne l’ai jamais été. »

Bien que son art soit de loin son activité la plus lucrative, Kevin a également gagné beaucoup d’argent grâce à un certain nombre d’autres idées.

Il a déclaré : « Lorsque les CD sont sortis pour la première fois, j’ai esquissé une idée de support pour les stocker.

« Je l’ai amené chez un ingénieur et ils m’ont facturé 15 ou 20 000 $ pour fabriquer un prototype, mais j’ai vendu ce prototype pour 750 000 €. »

Kevin a également travaillé comme auteur-compositeur, collaborant avec des stars telles que les Boomtown Rats et Boney M.

Et le talentueux artiste a même fait une apparition dans la comédie classique culte Father Ted.

Mais il a aussi eu de mauvais investissements qui l’ont laissé dans le rouge.

Kevin se souvient de son premier déménagement à Londres et de ses amis qui vivaient à Westbourne Grove, à côté du carnaval de Notting Hill.

L’artiste a investi toutes ses économies dans des t-shirts du Carnaval et espérait faire un malheur avant que les flics ne bloquent la route à peine une demi-heure avant le début du festival.

Il a ajouté en plaisantant: « Je pense que je leur ai vendu environ six t-shirts et qu’il m’en restait environ 5 000. Je les utilise toujours comme chiffons. »

Kevin vit à Dublin avec ses chiens – Spookie et Biddy – et une pie nommée Linda, et possède une galerie dans la ville.

Kevin dit que peindre lui procure toujours autant de joie, à lui et aux autres, et qu’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite.

Le célèbre artiste a déclaré qu’il aimait tellement peindre qu’il « espérait mourir avec un pinceau à la main ».