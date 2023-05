J’ai gagné BGT et c’est ce qui se passe vraiment dans les coulisses des concerts – les producteurs tirent toutes les ficelles

Le gagnant de Britain’s Got Talent, Paul Potts, a révélé que les producteurs tiraient toutes les ficelles pendant les émissions en direct.

La légende, qui a remporté le spectacle en 2007, a dénoncé les patrons pour avoir choisi la mauvaise chanson pour Gamal John, qui a maintenant perdu une place en finale.

AP : Presse associée

Paul Pott a révélé ce que c’est que d’être sur BGT[/caption] Rex

S’exprimant via Sky Bingo, il nous a dit : « Si Gamal John a reçu la bonne chanson, il est finaliste toute la journée. Je ne comprends pas pourquoi on lui a donné septembre comme chanson – ça n’aurait pas simplement été sa décision, ça ne l’a jamais été.

Paul a poursuivi en révélant exactement comment cela fonctionne dans les coulisses, en disant: «Les actes ont des discussions avec les producteurs, et ils vous guideront [picking a song and the type of performance] parce que souvent vous n’êtes pas armé pour prendre cette décision.

« Les producteurs doivent construire la forme de l’émission – c’est une émission de divertissement ainsi qu’une compétition. Vous n’obtiendrez peut-être pas toujours ce que vous voulez, et à cette occasion, ce n’était pas la bonne chanson pour Gamal.

Et tandis qu’Amy Lou chante au prochain tour, Paul pense qu’elle a encore besoin de travail.

Il a déclaré: « Amy Lou a une bonne voix, mais elle doit montrer quelque chose d’unique. L’arrangement lui a fait des faveurs car il n’y avait pas d’accumulation musicale.

« C’est une chanson difficile, et s’ils veulent l’encourager en tant qu’artiste, ils doivent l’aider à montrer la lumière et l’ombre – je ne pense pas qu’ils lui aient donné assez de temps dans la chanson pour montrer une autre facette de sa voix. »

Musa Motha a également décroché une place au tour suivant après sa danse inspirante, qui l’a vu couronné vainqueur du spectacle.

Polycopié

Paul a remporté le spectacle en 2007[/caption]