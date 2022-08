J’ai gagné à la loterie avec ma copine mais elle m’a quitté et a pris tout l’argent – ne faites pas la même erreur que moi

Comme le dit le dicton du loto, vous devez être dedans pour le gagner.

Ce que Kirk Stevens pensait être en mars de l’année dernière lorsque sa petite amie résidante a remporté le jackpot du tirage Set For Life de la Loterie nationale – 10 000 £ par mois pendant 30 ans, d’une valeur totale de 3,6 millions de £.

La petite amie de Kirk Stevens, Laura Hoyle, a remporté le jackpot du tirage Set For Life de la Loterie nationale 1 crédit

Le couple a créé une entreprise ensemble en tant que chasseurs de fantômes

Après avoir laissé Laura Hoyle vivre avec lui sans loyer, Kirk avait eu l’idée que, à la place, son amant payait 25 £ par semaine au loto. Et l’arrangement a porté ses fruits lorsqu’ils ont trouvé de l’or.

Le couple a fait la une des journaux en posant avec un chèque de loterie écrit à leurs deux noms – et a déclaré qu’ils montaient une entreprise ensemble sous le nom de GHOST HUNTERS.

Mais 18 mois plus tard, Kirk, 39 ans, est sous le choc après que Laura, 40 ans, l’ait largué, emménagé dans une nouvelle maison élégante et l’ait coupé du butin du loto.

Il raconte : « Laura m’avait dit que nous vivrions la vie de Riley si nous gagnions. Maintenant elle est partie. Elle a débranché et a tout pris. Elle veut même nos deux chiens.

L’ingénieur Kirk a rencontré Laura par l’intermédiaire d’un ami en 2018 et elle a rapidement déménagé dans sa maison individuelle de trois chambres de 240 000 £ à Hucknall, Notts.

Il dit : « Elle m’a demandé combien de loyer je voulais mais en ce qui me concerne, c’était ma petite amie. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle paie un loyer, je ne lui ai pas demandé un sou.

BAGUE DE FIANÇAILLES

« Au lieu de cela, elle m’a dit qu’elle nous achèterait des billets de loterie. Elle dépensait environ 25 £ par semaine et m’a dit que si nous gagnions, nous ferions la fête.

« Notre arrangement n’a jamais été plus formel, mais je ne pensais pas avoir besoin de quelque chose de plus. Nous étions un couple, vivant ensemble dans ma maison. De plus, je ne m’attendais pas à gagner.

Laura avait récemment été licenciée d’un poste de direction dans une entreprise de logistique et avait vendu la maison de Wolverhampton qu’elle possédait et dans laquelle elle vivait, pour se coucher avec Kirk.

Il raconte : « Laura n’avait pas de travail mais avait de l’argent grâce à la vente de sa maison. Elle aurait pu me payer un loyer mais je n’en voulais pas. J’étais satisfait de l’arrangement tel qu’il était.

Laura a continué à jouer à la loterie depuis son compte après avoir décroché un nouvel emploi chez la société de livraison Hermes.

Des collègues de travail l’ont ensuite filmée l’année dernière alors qu’il lui était confirmé par téléphone qu’elle avait gagné son prix qui a changé sa vie, en franchise d’impôt.

Kirk dit: «Nos deux noms figuraient sur le chèque avec lequel nous avons posé pour des photos et chaque communiqué de presse de (l’opérateur de la loterie nationale) Camelot parlait de nous deux gagnant le prix, ensemble.

« Laura a immédiatement quitté son emploi et nous avons acheté une Porsche Cayenne. C’était une période vraiment excitante.

«Je suppose que vous pourriez dire que nous partagions à moitié l’argent à ce moment-là. Laura me payait 1 000 £ par mois sur les gains et elle m’a encouragé à poursuivre mes études de maîtrise en génie mécanique. Je ne l’aurais jamais fait, mais Laura a dit qu’elle rembourserait mon prêt étudiant.

“Nous avions des plans pour l’avenir, nous allions acheter des propriétés ensemble et construire un empire.”

Alors que le couple rêvait de cet avenir, l’esprit de Kirk s’est tourné vers le mariage.

Il raconte : « Nous avions tous les deux été mariés auparavant et lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Laura m’a dit que cela ne la dérangeait pas de se renouer.

“Elle a dit qu’elle changerait de nom par acte de notoriété et qu’elle porterait une bague, mais qu’elle n’était pas intéressée par le mariage.

“Les choses ont changé, cependant, et après deux ou trois ans ensemble, j’en arrivais au point où je voulais l’épouser. J’aimais Laura et je voulais passer le reste de ma vie avec elle.

“J’ai même parlé à ses parents et leur ai demandé sa main en mariage. Ils étaient sur la lune, juste ravis, et j’étais vraiment excité.

“J’ai parlé aux amis de Laura, j’ai acheté une bague de fiançailles et j’allais proposer – mais ensuite nous avons traversé une mauvaise passe et j’ai pensé:” Je ne peux pas lui demander maintenant “. Alors je l’ai remis. J’ai même renvoyé la bague.

“Au bout d’un moment, les choses se sont remises sur les rails entre nous, alors j’ai acheté une autre bague. J’allais proposer et, juste à ce moment-là, nous avons touché une autre mauvaise passe.

“Je sentais que Laura était réticente à s’engager et que l’argent faisait partie du problème.”

Kirk était perplexe. Il sentait que Laura se débarrassait de la relation et que la victoire à la loterie était devenue un sujet difficile à aborder avec elle.

Il raconte : « Les gens me demandaient pourquoi je n’avais jamais quitté mon emploi. J’aimais avoir un but, quelque chose pour lequel me lever chaque matin.

“Mais c’était plus que ça. La vérité, c’est que je ne me suis jamais senti assez en sécurité avec Laura pour abandonner mon travail. Je pouvais la sentir s’éloigner de moi – et les choses allaient de mal en pis.

CAMÉRA DE VISION NOCTURNE

Alors qu’ils étaient ensemble, le couple avait commencé à participer à des soirées de chasse aux fantômes, puis avait utilisé une partie de leurs gains pour transformer leur passe-temps en travail.

Kirk déclare : « La chasse aux fantômes était l’idée de Laura. Je ne savais pas à quoi m’attendre lorsqu’elle nous a réservé une chasse aux fantômes après l’avoir vue annoncée sur Facebook. Mais j’étais accro.

“Nous avons commencé avec des caméras de base et publié des vidéos YouTube, et après avoir gagné l’argent, nous avons mis à jour notre kit.

“La Loterie Nationale nous a donné une caméra de vision nocturne et Laura a décidé qu’elle voulait en faire une carrière.

«Je serais au travail toute la semaine pendant qu’elle serait à la maison pour monter des vidéos. Ensuite, nous partirions à la chasse aux fantômes tout le week-end ensemble.

“Chaque fois que je n’étais pas au travail, nous étions à la recherche de fantômes, donc ce n’est pas vrai que je ne voulais pas faire des choses avec Laura en tant que couple.”

Mais en juin de cette année, après que Kirk et Laura aient assisté au mariage d’un ami à Bristol, Laura a mis fin à leur relation.

Kirk dit : « Elle vient de me dire qu’elle ne voulait plus être avec moi. Notre relation s’était détériorée mais je ne m’attendais pas à la rupture.

« Je voulais essayer de le réparer, mais Laura n’était pas intéressée. C’était comme si l’argent lui avait donné confiance pour tout jeter. Elle est devenue snob et supérieure.

Après leur victoire, le couple avait déposé un acompte sur une maison neuve de 500 000 £ près de chez Kirk, à Linby.

Mais lorsque la maison que Laura avait achetée pour « eux » était prête cet été, elle a emménagé seule, laissant Kirk seul.

Il dit : « Elle a aussi emporté beaucoup de « nos » affaires avec elle, alors j’ai dû remplacer des choses. Elle a même été exigeante envers nos deux chiens.

« Au début, je ne savais pas s’il s’agissait d’une scission permanente, alors je n’ai pas mentionné l’argent. Mais quand il est devenu clair que nous n’allions pas arranger les choses, je lui ai demandé : ‘Et notre gain à la loterie ?’ Elle m’a dit : ‘Ce n’est pas à nous, c’est à moi.’

« Elle m’a dit très clairement qu’elle n’allait pas partager l’argent avec moi. Jusqu’à notre séparation, Laura me payait 1 000 £ par mois, mais cela s’est arrêté lorsqu’elle a déménagé.

“Elle a affirmé que c’était un” loyer “et qu’elle ne le paierait pas maintenant qu’elle était partie.”

Kirk insiste sur le fait qu’il doit quelque chose de la manne qu’ils ont gagnée alors qu’elle vivait sans loyer avec lui.

Mais c’est une zone grise car ils n’étaient pas mariés et, bien que les deux noms figuraient sur le chèque publicitaire, le billet a été acheté au nom de Laura.

Hier soir, Camelot a confirmé que, malgré les noms sur le faux chèque utilisé à des fins publicitaires, tous les gains de loterie sont payés à un individu, même dans un syndicat, et le compte gagnant utilisé était celui de Laura.

Laure n’a fait aucun commentaire. Mais Kirk dit : « Je veux juste dix pour cent. Si elle continue à me payer 1 000 £ par mois, je partirai avec plaisir. Elle ne le remarquera pas.

