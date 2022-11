J’ai gagné à la loterie 26 millions de livres sterling – avec un jackpot record de 1,4 milliard de livres sterling à gagner, voici les principales façons dont le premier prix vous changera

Un gagnant du LOTTO qui a décroché 26 millions de livres sterling a révélé comment le jackpot record de 1,4 milliard de livres sterling à gagner cette semaine changera votre vie pour toujours.

La victoire de Timothy Schultz en 1999 a bouleversé son monde d’une manière qu’il n’aurait pas pu imaginer.

Timothy Schultz a révélé comment sa méga victoire à la loterie a changé sa vie pour toujours – maintenant il espère que les autres ne feront pas les mêmes erreurs Crédit : YOUTUBE/Timothy Schultz

Le jackpot américain Powerball de samedi de 1,4 milliard de livres sterling est le plus gros prix de loterie de l’histoire Crédit : Alamy

Maintenant, il espère que le gagnant de ce samedi du jackpot historique du Powerball américain de 1,4 milliard de livres sterling ne commettra pas les mêmes erreurs.

Schultz a déclaré que lorsque vous gagnez à la loterie “l’exaltation est à travers le toit – c’est l’une des choses les plus susceptibles de changer la vie qui puisse arriver”.

Il a déclaré à Fox News : “Une minute, vous avez une vie, [and the next] votre monde est bouleversé.

“L’euphorie est réelle, mais elle finit par s’estomper.”

Le gagnant de l’Iowa Powerball a déclaré que gagner un méga jackpot rend “beaucoup plus difficile de faire confiance aux gens”.

“La plupart des gens me soutenaient et étaient heureux pour moi, mais j’ai reçu des piles de lettres de personnes demandant de l’argent”, a-t-il déclaré.

“C’était difficile de faire confiance à de nouvelles personnes – qu’elles ne voulaient pas de moi pour de mauvaises raisons. J’avais l’impression que certaines personnes me considéraient comme un guichet automatique qui marche et qui parle.”

Bien qu’il ait fait “beaucoup” pour aider les autres, Schultz a déclaré que c’était un défi encore plus grand de vivre avec les moyens.

Il a déclaré: “Il y avait une courbe d’apprentissage dans la façon de gérer ce genre de choses.”

Mais il était plus optimiste quant à ce que l’argent ne peut pas changer.

“[It] ne change pas qui sont en tant que personne. Si vous étiez malheureux avant, vous pourriez être malheureux après”, a-t-il déclaré.

“Il y a des gens très riches dans le monde qui sont extrêmement malheureux. L’argent peut être positif, mais il ne résout pas nécessairement tous les problèmes.”

Il a ajouté: “Les gens considèrent souvent les chances de gagner à la loterie, mais qu’en est-il des chances d’être même en vie en premier lieu?

“C’est étonnant. Vous avez plus de chances de gagner un million de fois à la loterie que d’être né.”

Aujourd’hui, Schultz interviewe d’autres gagnants de loterie sur sa populaire chaîne YouTube.

“Chaque gagnant de la loterie est différent, mais j’ai remarqué certains thèmes communs”, a-t-il déclaré à Fox News.

“Gagner à la loterie peut magnifier des personnalités. Par exemple, si vous êtes dans l’église, vous pouvez décider d’en construire une.

“Si vous aimez les films, vous pouvez décider de produire un film. Si vous aimez la pêche, cela peut devenir un passe-temps à plein temps.

“Les gens deviennent souvent des versions plus grandes d’eux-mêmes.”

Mais ce n’est pas que du ciel bleu et du soleil pour chaque gagnant de la loterie.

Certains ont brûlé leur argent si vite qu’ils se sont tournés vers le braquage de banques pour éviter de mourir fauchés – certains ont même pris une mauvaise habitude d’héroïne.

Quand Alex Toth a gagné 13 millions de dollars à la loterie de Floride en 1990, il a pris ses gains en plusieurs versements, obtenant facilement 666 666 $ par an.

Mais avec sa femme Rhoda, il n’a pas perdu de temps à dépenser leur argent sur les gros billets et à faire le tour du monde, rencontrant des célébrités d’Oprah Winfrey à Donald Trump.

Alex – qui avait six enfants issus de relations passées – a gaspillé une grande partie de ses gains dans une mauvaise dépendance au jeu et a vécu une fois dans une chambre d’hôtel à 1 000 $ la nuit à Vegas pendant trois mois.

Il n’a également jamais embauché de comptable pour s’occuper de ses impôts et le couple a ensuite été accusé de fraude fiscale, devant à l’État 2,5 millions de dollars en frais de retard.

Le duo a fini par déposer le bilan non pas une, mais deux fois, selon Lotto Exposed.

Jim Hayes sortait d’un poste de nuit en tant qu’agent de sécurité de Los Angeles en 1998 lorsqu’il a découvert qu’il avait gagné 19 millions de dollars en jouant au jeu SuperLotto de Californie.

Promettant de “changer pour le mieux”, Jim a acheté six Lamborghini différentes et une gamme de Bentleys, Porches et Corvettes et s’est éclaboussé sur un pad en bord de mer d’un million de dollars et a acheté d’autres propriétés dans l’Utah.

À un moment donné, il a dépensé de l’argent dans des courses Lamborghini avec le champion du monde de Formule 1 Mario Andretti, selon le Daily Mail.

Mais l’ex-femme de Jim a continué, l’a poursuivi en justice et en a pris la moitié et l’ex-agent de sécurité a rapidement développé une forte habitude d’héroïne qui lui a coûté 1 000 $ par semaine.

“Il dépensait comme un fou”, a déclaré l’ancienne petite amie Candace Walker.

“Il recevrait une avance sur l’année suivante [lottery] paiement et emprunter en contrepartie. Mais il en utilisait plus qu’il n’en avait.”

Jim a fini par emménager dans le garage d’un ami et s’est tourné vers le vol de banques.

Il était si prolifique que le FBI l’a surnommé le “PR Cruiser Bandit” et le “Seasoned Bandit” à cause de sa voiture et de ses cheveux gris.

Selon Jim, il a commis 11 vols avant d’être arrêté et a volé près de 40 000 $.