J’ai gagné 700 000 £ à la loterie à 83 ans – cela ne m’a pas changé et j’attends Mme Right mais je me suis offert un achat de luxe

La plupart des gens achèteraient la voiture la plus flashy et partiraient en vacances s’ils avaient un terrain de 700 000 £ sur leur compte bancaire.

Mais l’humble Alexander Hardingham n’a pas laissé l’argent changer son style de vie, même s’il admet avoir fait des folies pour un achat de luxe.

Alexander Hardingham a gagné plus de 700 000 £ l’année dernière et a plaisanté en disant que la première chose qu’il ferait serait de trouver une petite amie. Crédit : Loterie des codes postaux / Kath Flannery et Denny Andonova/DC Thomson

Même s’il n’a pas encore eu de chance en amour, Alexander est ravi de ses gains et peut être vu en photo avec son frère John. Crédit : Loterie des codes postaux / Kath Flannery et Denny Andonova/DC Thomson

L’homme de 84 ans a remporté le jackpot l’année dernière grâce à la loterie du code postal qui a permis à sa rue d’Aberdeen, en Écosse, de remporter un total de 3,2 millions de livres sterling.

L’heureux retraité a empoché une énorme partie de l’argent, 733 648 £ pour être exact – et un an plus tard, l’homme en fauteuil roulant est toujours incrédule.

Il se retrouve souvent à attendre cet appel en lui disant « c’était une grosse erreur ».

Bien qu’Alexander ait admis qu’il se sentait comme le « roi Charles » après avoir remporté le jackpot, il a déclaré que l’argent ne l’avait pas changé, ni son mode de vie.

« Je peux être assis ici tout habillé, avec une voiture de luxe garée à l’extérieur », a-t-il déclaré au Press and Journal.

« Mais ce n’est pas pour moi – je suis trop figé dans mes habitudes et je ne change pas. »

Né à Aberdeen, Alexander n’avait pas envie de déménager dans un grand manoir avec ses gains ou de s’envoler vers un endroit exotique.

Au lieu de cela, il était plus qu’heureux de rester dans sa maison de 42 ans et de vivre confortablement.

Cependant, il admet que s’il avait 40 ans de moins, il aurait dépensé la somme considérable de 20 000 £ pour naviguer sur un bateau de croisière, s’il avait eu quelqu’un de spécial pour l’accompagner.

Lorsqu’Alexander a remporté le prix massif l’année dernière, son sens de l’humour a fait la une des journaux.

Le courageux retraité a plaisanté en disant que la première chose sur sa liste de choses à faire serait de « trouver une petite amie », mais il semble qu’il l’attend toujours.

Les voisins plaisantent en disant que les femmes feraient la queue pour lui demander de sortir avec lui après son aubaine.

Même s’il n’a pas eu de chance en amour jusqu’à présent, Alexander aimait pouvoir acheter des choses sans vérifier le prix.

Travaillant aux Royal Aberdeen Workshops for the Blind and Disabled depuis 26 ans, Alexander se décrit comme un « simple ouvrier » qui ne pouvait pas dépenser de l’argent à un moment donné.

« C’est un sentiment rare », a déclaré Alexander.

« Je peux obtenir ce que je veux sans même penser au prix. Si je décide simplement que j’ai besoin d’un nouveau foyer, je peux l’obtenir immédiatement, comme ça.

« Le problème, c’est que je n’ai vraiment besoin de rien, et j’étais aussi heureux qu’avant lorsque je touchais juste ma pension d’invalidité.

« Je n’ai jamais eu ce genre d’argent, et maintenant que c’est le cas, je ne sais pas quoi en faire. »

Il a décidé de se faire plaisir en achetant un nouveau canapé, une paire de lunettes et de nouveaux vêtements.

Son achat le plus cher était une luxueuse horloge à coucou suisse sculptée dans du bois dont il avait toujours rêvé.

Bien qu’elle ne soit pas aussi voyante qu’une voiture de sport, elle a coûté quelques centaines de livres à Alexander et a une valeur sentimentale puisque ses grands-parents en possédaient une similaire.

Avec tout cet argent qui traîne, Alexander et son frère John ont décidé d’investir dans les services d’un conseiller financier pour s’assurer que ses gains seront utilisés à bon escient.

Et le retraité continue de jouer au cas où il aurait à nouveau de la chance : « Je souris toujours à chaque fois que j’y pense », a-t-il déclaré.

Alexander sourit toujours en repensant au jour où on lui a annoncé qu’il avait gagné. Crédit : Loterie des codes postaux / Kath Flannery et Denny Andonova/DC Thomson