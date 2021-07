J’ai gagné 55 millions de dollars à la loterie il y a dix ans… mais je n’en ai rien dit à ma famille et je n’ai pas donné un centime à une œuvre caritative

Un parieur de LOTTO qui prétend avoir gagné 55 millions de dollars il y a dix ans a avoué qu’il n’avait rien dit à sa famille ni donné un seul centime à une œuvre caritative.

Le gagnant de Californie a admis qu’ils avaient amassé l’argent dans une lettre anonyme à un oncle à l’agonie financière.

La personne anonyme affirme avoir gagné plus de 55 millions de livres sterling il y a dix ans Crédit : Alamy

Ils disent qu’ils n’ont jamais parlé à personne de leurs gains

La somme colossale les rendrait plus riches que Kim Kardashian (49,5 millions de dollars) et Billie Eilish (53 millions de dollars) selon la liste des riches de Forbes.

Ils pensent qu’ils « seraient fauchés » s’ils avaient partagé l’argent avec leurs amis et leur famille, et ont avoué avec méchanceté qu’ils n’avaient pas aidé leur sœur parce qu’ils « ne l’aimaient pas, elle ou son mari ».

Dans sa lettre, écrite à The Moneyist, ils ont affirmé : « Il y a environ 10 ans, j’ai gagné plus de 55 millions de dollars à la loterie californienne.

«Je n’en ai jamais parlé à mes parents ou à ma sœur, ni à personne d’ailleurs. J’ai fait profil bas.

« J’ai acheté un nouveau camion et une maison, mais je leur ai dit que je louais la maison. Ai-je eu tort de ne le dire à personne ? »

Parmi les autres célébrités qu’ils prétendent être plus riches que celles de Drake (49 millions de dollars), James Harden (47,8 millions de dollars) et Jennifer Lopez (47,5 millions de dollars).

La lettre poursuit : « Je sais que mes parents n’auraient rien demandé, mais ma sœur m’aurait dit de donner la moitié à son église.

L’auteur de la lettre a déclaré qu’ils n’avaient pas aidé leur sœur parce qu’ils n’aimaient pas «elle ou son mari» Crédit : Getty

« Je n’ai fait de don à personne ni à aucune organisation. Je ne crois pas non plus au prêt d’argent à des amis et à des parents, quoi qu’il arrive. Si je le faisais, je serais fauché.

« J’ai maintenant 67 ans et je suis très à l’aise dans ma vie. Je ne dépense pas beaucoup. Je n’ai pas d’enfants et mes deux parents sont décédés.

«Je n’ai pas subvenu aux besoins de ma sœur parce que je ne l’aime pas, ni son mari, et je ne lui ai pas parlé depuis plus de 10 ans.

« Elle n’a, espérons-le, aucune idée de l’endroit où j’habite; d’ailleurs, mes parents l’ont retirée du domaine avant de mourir.

«Elle a essayé de faire des choses horribles à nos parents, que j’ai réussi à arrêter. Ai-je eu tort de ne parler à personne de mes gains ? »

Ils ont signé en tant que « gagnant de la loterie discrète ».

Selon les lois californiennes sur la divulgation publique, tous les noms des gagnants sont de notoriété publique, et on ne sait pas comment l’homme a réussi à rester anonyme.

Mais l’oncle de l’agonie financière Quentin Fottrell a accepté leur décision de cacher ses gains à ses proches.

Il a déclaré: « Je ne vois rien de mal à vivre votre vie comme vous le souhaitez et à résister à l’envie de partager la nouvelle avec qui que ce soit, même et surtout votre famille. »

Cependant, il a ajouté qu’ils devraient envisager de laisser de l’argent à des œuvres caritatives dans son état.

Il a ajouté : Le scénario idéal, bien sûr, est d’entrer et de sortir du monde sans rien casser, et aussi de lui laisser un meilleur endroit en consacrant notre temps ou notre énergie à quelque chose en dehors de nous-mêmes.

« Profitez de votre bonne fortune et de votre intimité aussi longtemps que cela dure. Une fois ce dernier parti, aucune somme d’argent ne le récupérera. »