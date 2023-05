J’ai gagné 50 000 £ après que l’arpenteur n’a pas réussi à repérer un danger caché dans le jardin – voici ce qu’il faut rechercher

UN PROPRIÉTAIRE a gagné 50 000 £ après qu’un géomètre n’a pas réussi à repérer un danger caché dans le jardin – c’est ce que vous devez rechercher.

Paul Ryb a récemment acheté une propriété de deux étages à Highgate, au nord de Londres, qui dispose d’un grand jardin d’angle.

L’ancien banquier d’investissement a dû payer 10 000 £ pour faire enlever la renouée Crédit : Getty

L’ancien banquier d’investissement a dépensé 1,3 million de livres sterling sur la maison avant d’engager un géomètre pour s’assurer qu’il était sûr d’y vivre.

Paul, qui a une déficience visuelle, s’est fait dire par le professionnel que son jardin était en « excellent état ».

Cependant, il n’a pas réussi à repérer une touffe de renouée du Japon – qui peut être nocive pour d’autres plantes et les tuer.

C’est aussi la loi de déclarer toute présence de la plante lors de l’emménagement ou de la vente d’un logement.

Et si on laissait pousser la renouée, elle aurait pu envahir tout le jardin.

Paul a ensuite été contraint de dépenser 10 000 £ pour nettoyer la zone de la plante « envahissante ».

Il a déclaré au Guardian : « Je ne savais pas ce que c’était.

« Ma mère était descendue pour faire un peu de jardinage, et elle a regardé par la cuisine et a dit : ‘Qu’as-tu fait ? Tu as de la renouée. Tu es un idiot.' »

Paul a ensuite poursuivi l’arpenteur en justice au sujet de l’usine qui se trouve en Grande-Bretagne depuis le 19e siècle.

Il a obtenu avec succès 50 000 £ de dommages et intérêts.

Le tribunal a reconnu l’énorme travail de Paul pour tenter de résoudre le problème ainsi que l’ingérence dans sa propriété.

Le tribunal a déclaré que cela affectait sa « capacité à utiliser et à profiter de la terre ».

Rodger Burnett, l’avocat qui s’est occupé du dossier de Paul, avait découvert la renouée chez lui à Londres avant de se spécialiser dans le droit.

Les professionnels chargés d’éliminer la renouée du Japon doivent souvent porter des EPI pour se protéger.

Les signes les plus courants de renouée sont de petites pousses violettes qui apparaissent du sol à un rythme rapide.

S’ils poussent trop près des bâtiments, des dommages peuvent également être causés.