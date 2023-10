Le directeur de l’académie d’Arsenal depuis près de deux décennies, Liam Brady, a déclaré QuatreQuatreDeux qu’il a aidé son ancien club à gagner environ 400 millions de livres sterling en 20 ans de travail dans le nord de Londres.

Brady s’est distancé du poste de manager d’Arsenal en 1996 après le limogeage de Bruce Rioch, devenant plutôt responsable du développement de la jeunesse et directeur de l’académie sous Arsène Wenger à Highbury. Il est resté au sein du club dans diverses fonctions jusqu’en 2014, supervisant l’intégration d’innombrables jeunes stars au cours de cette période.

Les Gunners s’appuient fortement sur les produits destinés aux jeunes dans la première équipe depuis l’époque où Brady jouait. Quand FFT Lorsqu’on a demandé à l’Irlandais de citer quelques-uns des plus grands succès et échecs qu’il avait vus au fil des ans, Brady a confirmé qu’il était responsable de certaines des meilleures stars du club – et de leurs ventes.

Liam Brady était une légende d’Arsenal sur le terrain avant de devenir directeur de l’académie (Crédit image : Getty Images)

« Je ne rabaisserai jamais les gars en disant qui aurait dû réussir, mais je suis heureux de parler de ceux qui ont joué dans l’équipe première », a-t-il déclaré. « Bukayo Saka, Eddie Nketiah et Emile Smith Rowe ont été recrutés lorsque j’étais directeur de l’académie.

« Ensuite, vous avez Ashley Cole, Jack Wilshere, Wojciech Szczesny… Le montant d’argent que j’ai apporté au club est quelque chose dont je suis fier.

Brady considère Bukayo Saka comme l’un des meilleurs joueurs à travers la porte de son académie (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

« Je compte encore quand nous transférons quelqu’un. Cela doit représenter près de 400 millions de livres sterling, remontant à 1996, lorsque j’ai commencé. Une partie de cette somme a été gaspillée pour des gens comme Nicolas Pepe ! »

Aie. Pepe était autrefois la signature record d’Arsenal, rejoignant le club en 2019 pour 72 millions de livres sterling et partant lorsque son contrat a été résilié plus tôt cette saison.

