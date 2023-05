J’ai gagné 39 millions de livres sterling à la loterie et j’ai fait un premier achat bizarre – voici mon avertissement aux autres qui gagnent gros

Un acteur en difficulté qui a remporté un énorme jackpot de 39 millions de livres sterling a averti les autres gagnants de la loterie de prendre soin de leurs prix.

En 1999, un Portoricain de 43 ans appelé John Falcon a remporté le plus gros prix de la loterie de New York à l’époque, et maintenant il a beaucoup de conseils sur la façon de garder ces millions.

À 67 ans, John Falcon n’a « aucun regret » sur la façon dont il a choisi de vivre sa vie Crédit : John Falcon

Le moment où il a remporté le jackpot de la loterie de New York en 1999 – tous les 39 millions de livres sterling Crédit : TikTok/winnerineverysense

Le gagnant de la loterie 23 ans après sa propre victoire a des conseils clairs pour les ramasseurs de jackpot potentiels Crédit : Youtube/PIX11 News

L’expérience de Falcon n’est pas un récit édifiant, mais plutôt une histoire inhabituelle de quelqu’un qui n’a pas tout perdu – moins quelques millions sur des projets de théâtre, des placages et un film sur lui-même.

Vingt-trois ans plus tard, et Falcon insiste « Je suis si heureux ».

Il a déclaré à The Sun Online qu’il n’avait « pas un seul regret ».

Il y a probablement quelque chose à embaucher des conseillers financiers pour garder un œil sur l’argent et vous empêcher de le gaspiller – un phénomène trop fréquent chez les millionnaires du jour au lendemain.

C’était son plus grand conseil pour tous les futurs gagnants de la loterie dans une interview en octobre 2022, tout en exhortant les gagnants à ne pas obtenir tout l’argent en même temps.

Avant son moment qui a changé sa vie, le fier New-Yorkais essayait désespérément et sans succès de devenir acteur.

« Il n’y avait pas de soleil, je vous le dis. Il y avait juste de l’obscurité, des nuages, de la pluie, de la neige constante. Je travaillais. C’était très à la Dickens, j’étais comme Oliver Twist », a-t-il déclaré à ABC News en 2005.

Tout cela a changé lorsque ses numéros porte-bonheur – tirés de ses anciennes adresses – sont apparus en octobre 1999.

Le premier achat de Falcon était un nouvel ensemble de grincements coûtant 140 000 £, suivi peu de temps après par un appartement de luxe dans la Trump Tower.

« Ce n’était rien de vraiment extravagant », a-t-il déclaré à The Sun Online. « Je voulais acheter une maison – je voulais une maison. Je vis dans le même appartement depuis 2002. »

Parlant du propriétaire de son immeuble, Falcon a déclaré: « Il a construit une bonne chose et il se trouve que j’y habite. »

À l’époque, c’était la plus grande victoire jamais remportée à New York et il ne savait pas quoi faire de tout l’argent.

Il a déclaré à ABC: « Il n’y a rien sur le billet qui vous indique quelle est votre prochaine étape. Alors, voyez-vous ce que je veux dire? Je ne savais pas quoi faire.

« Dois-je retourner à la bodega où je l’ai acheté et demander mes 45 millions de dollars ? Je veux dire, qu’est-ce que je fais ?

Soudain, le petit artiste de scène avait tout l’argent du monde pour poursuivre ses rêves de parcourir le monde et de financer son propre théâtre et ses films.

Ensuite, il y avait une collection d’art et bien sûr un film sur lui-même – autofinancé grâce à ses gains.

Le long métrage farfelu, intitulé « One Man Show: A Musical Documentary », a révélé des aperçus de la vie tumultueuse de Falcon avant de devenir multimillionnaire du jour au lendemain.

Cela a montré comment une décennie avant de gagner le jackpot, il a été sévèrement battu lors d’une attaque homophobe qui l’a laissé grièvement blessé pendant des mois.

L’extravagance musicale plonge profondément dans sa vie et son histoire de chiffons à la richesse mettant en vedette tous ses vrais amis et sa famille qui n’ont épargné aucune dure vérité.

Cependant, l’heureux gagnant a insisté sur le fait qu’il était très prudent quant à la dépense de son nouvel argent.

Très peu de temps après sa manne, il est allé voir une comédie musicale anglaise à Broadway intitulée « Spend Spend Spend » qui suivait la queue épique d’une ouvrière d’une fabrique de gâteaux devenue une femme gagnante à la loterie qui a soufflé tout le champagne, l’alcool et les voitures.

Falcon ne devait pas suivre sa route vers la faillite remplie de fêtes, et c’était aussi simple que « d’apprendre le mot non », a-t-il déclaré au Sun.

« Tout le monde suppose que c’est une somme d’argent sans fin, mais il faut un certain temps pour s’y tenir. »

« J’avais 44 ans quand j’ai gagné à la loterie, si j’avais eu 24 ans, je serais fauché maintenant et je travaillerais dans un barbecue », a-t-il dit en riant.

Si vous me demandez si l’argent fait le bonheur… la réponse serait oui, c’est le cas. Jean Faucon

Des décennies après sa manne en argent, Falcon a averti tous les éventuels gagnants de la loterie de s’occuper soigneusement de leurs finances.

« La première chose dont vous avez besoin est un avocat fiscaliste, un bon comptable et un comptable, car vous devrez suivre cela », a-t-il déclaré à PIX11 en octobre dernier.

« C’est pourquoi je suis si heureux », a-t-il dit en regardant droit dans la caméra et rayonnant.

Le millionnaire soucieux de son argent a pris des mesures supplémentaires pour s’assurer qu’il ne ferait pas sauter son jackpot.

Falcon a demandé qu’il obtienne ses gains de loterie en plusieurs versements sur 26 ans et a déclaré qu’il avait soigneusement évité toutes les opportunités d’investissement «une fois dans une vie» qui lui étaient constamment présentées.

Mais échanger la vie d’un artiste en difficulté contre les hauteurs imposantes de méga-millions a émoussé ses pulsions créatives, a-t-il admis.

« Voyons voir, est-ce que je veux faire de l’exercice et m’entraîner avec mon coach vocal ou est-ce que je veux aller à Rome et acheter des chaussures.

« Vous seriez surpris du nombre de fois où les chaussures ont gagné. »

Les fermetures de l’ère pandémique ont contribué à réveiller certaines de ses anciennes passions « que j’avais perdues ».

Falcon prévoit un album basé sur une vie de ses propres enregistrements – appelé « la musique d’une vie » – et éventuellement un court métrage pour faire bonne mesure.

Et est-il content ? La réponse en 2005 était : « Si vous me demandez si l’argent fait le bonheur… la réponse serait oui, c’est le cas. Tout le reste est un non-sens émotionnel et philosophique. »

Depuis lors, les gros chèques n’ont cessé d’arriver et il ne semble pas excusé de vivre sa vie en grand, mais toujours dans certaines limites.

« L’argent améliore toujours les choses », dit-il maintenant.

« Je n’ai pas un seul regret. Dois-je? »

Il a marqué une pause avant d’ajouter : « sauf probablement l’achat d’un superbe appartement dans la tour Trump ».

« L’argent rend tout meilleur », admet fièrement Falcon