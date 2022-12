J’ai gagné 3,3 millions de livres sterling sur mon tout premier billet de loterie – j’ai décidé de jouer après avoir reçu un conseil fou de mon patron

Un HOMME qui a remporté le jackpot avec son tout premier billet de loterie a révélé qu’il n’avait décidé de jouer qu’après avoir reçu un conseil fou de son patron.

Ajay Ogula, 31 ans, a remporté 3,3 millions de livres sterling après qu’une “conversation aléatoire” avec son supérieur l’ait encouragé à tenter sa chance.

Ajay Ogula a remporté le jackpot avec son tout premier billet de loterie Crédit : Flash d’information

Le chauffeur basé à Dubaï n’a pris un pari qu’après une conversation folle avec son patron Crédit : Flash d’information

Le gagnant du loto, originaire d’un petit village du sud de l’Inde, doit remercier son patron de ne plus jamais avoir à travailler un seul jour de sa vie.

Il a déménagé à Dubaï il y a quatre ans dans l’espoir de trouver un emploi lorsqu’il a décroché un rôle de chauffeur pour une entreprise de bijoux.

Malgré le faste et le glamour de l’entreprise, Ajay ne gagnait qu’un maigre 724 £ par mois pour son travail.

Après avoir payé ses factures, le chauffeur avait encore une petite somme d’argent pour jouer – qu’il ne voulait pas gaspiller au jeu.

Mais son patron lui a offert une autre perspective de la loterie lors d’une rencontre fortuite où ils ont discuté d’un autre grand gagnant.

Ajay a expliqué: “Au cours d’une conversation aléatoire avec mon patron, j’ai mentionné avoir lu que quelqu’un avait gagné une belle somme au tirage Emirates.

“Mon patron m’a conseillé de continuer à gaspiller de l’argent ici et là, alors pourquoi ne pas l’utiliser à la place pour une opportunité comme celle-ci ?”

Il a décidé de garder à l’esprit la suggestion de son supérieur – et a ensuite installé l’application mobile de loto sur son téléphone.

Ajay a acheté deux billets pour EASY6 d’Emirate Draw, mais ne s’attendait pas à trouver des atouts lors de son premier essai.

Il a poursuivi: “J’étais sorti avec mon ami quand j’ai reçu l’e-mail de félicitations.

“Je pensais que c’était peut-être un gain plus petit, mais quand j’ai commencé à lire, les zéros n’arrêtaient pas de s’additionner, et j’ai pratiquement perdu la tête quand j’ai appris le chiffre final.

“Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai décroché le jackpot.”

Le chauffeur est devenu millionnaire après que ses numéros soient sortis lors du tirage de décembre et qu’il ait remporté le jackpot.

Ajay aurait l’intention d’utiliser ses gains pour construire une maison pour les membres de sa famille à Dubaï et leur donner un nouveau départ.

Mohammad Behroozian Alawadhi, associé directeur d’Emirates Draw, a déclaré : « Félicitations à notre gagnant du grand prix, Ajay Ogula, pour sa victoire épique.

“Emirates Draw n’est pas seulement une question de chiffres et de gagnants ; il s’agit de faire une différence dans la vie des gens et a été l’objectif depuis le premier jour et restera au cœur de tout ce que nous faisons.

“Toute notre équipe est ravie pour Ajay Ogula, et nous sommes convaincus que cette victoire changera positivement sa vie et toutes les personnes qui l’entourent.”