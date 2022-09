J’ai gagné 2,9 millions de livres sterling à la loterie, mais on me demande toujours la même chose irritante – j’aurais aimé ne jamais l’avoir gagnée

Un gagnant de la LOTERIE a admis qu’il regrettait d’avoir remporté le jackpot – en disant : “Le troisième prix aurait peut-être été meilleur.”

Anoop, du Kerala, en Inde, a acheté son billet le 17 septembre après avoir retiré de l’argent de la tirelire de son fils – mais il regrette maintenant cette décision.

Le gagnant de la loterie qui a remporté 2,9 millions de livres sterling dit qu’il regrette maintenant d’avoir gagné un prix en argent 1 crédit

Il prévoyait de se rendre en Malaisie le lendemain de sa nomination pour un nouvel emploi, mais s’est plutôt retrouvé dans les nouvelles.

La victoire à la loterie était le prix le plus élevé de l’État, et Anoop a depuis affirmé qu’il se sentait obligé de déménager pour pouvoir échapper à l’attention.

Anoop a déclaré dans une vidéo en ligne : “J’étais fou de joie quand j’ai gagné. Il y avait des gens et des caméras à la maison et nous étions heureux.”

Cependant, le gagnant a déclaré que l’attention des médias commençait à avoir un impact négatif sur sa famille et sur lui-même.

Il a dit : « Je ne peux pas quitter la maison, je ne peux aller nulle part. Mon enfant est malade et je ne peux pas l’emmener chez le médecin.

Le conducteur insiste sur le fait que le résultat le plus ennuyeux a été que des personnes arrivent chez lui tous les jours et lui demandent de l’argent.

Il leur dit : « Je n’ai pas encore reçu d’argent.

Mais il a ajouté: “Personne ne semble comprendre mon problème, peu importe combien de fois je le dis.”

Sa famille a même dû rester avec d’autres proches pour éviter les feux de la rampe.

Les 250 millions de roupies passeront à 150 millions après impôts et le gouvernement de l’État a annoncé qu’il organiserait une journée de formation financière pour Anoop afin de s’assurer qu’il dépense son argent à bon escient.

Un autre gagnant de la loterie, Joshua Winslet, qui a gagné 13 millions de livres sterling au loto alors qu’il n’avait que 22 ans, a peut-être bénéficié des mêmes conseils financiers.

L’ancien plombier a quitté son emploi de jour et a gaspillé son argent en boissons et en drogues dans son manoir de New Port.

Une maman de deux enfants de Birmingham a remporté 3,6 millions de livres sterling en juillet de cette année après avoir acheté un billet de dernière minute.

Cependant, Celeste Coles, 69 ans, a affirmé qu’il était peu probable qu’elle prenne des décisions irréfléchies avec sa victoire.

Elle a déclaré: “La chose la plus importante pour moi est de savoir que j’ai maintenant une sécurité financière et que mes filles auront une vie plus confortable.”