J’ai gagné 2 millions de dollars à la loterie, mon petit ami et mes parents m’ont poursuivi pour tout le jackpot – la décision complète du juge

UNE FEMME qui avait acheté un billet de loterie à gratter a gagné des millions mais a rapidement fait face à des poursuites judiciaires de la part de ses proches.

Orly Elinor Assa-Eliahu a été poursuivie par ses parents, Malca et Nisan Assa-Eliahu, et son ex-petit ami, Lionel Nathaniel Cohen, après avoir acheté par hasard un billet de loterie gagnant de 2 millions de dollars.

Une Ontarienne a été poursuivie par son ex-petit ami et ses parents après avoir acheté un billet gagnant un gros lot de 2 millions de dollars Crédit : Getty

La résidente de l’Ontario, au Canada, a saisi le billet « Grattez et gagnez » le soir du 23 juin 2013 et a rapidement découvert qu’elle avait gagné gros, par CanLII Connects.

L’achat du billet a été spontané, car Assa-Eliahu s’était rendue au dépanneur ce soir-là pour acheter des cigarettes pour ses parents avec leur carte de débit.

Elle était également avec Cohen, mais il n’a pas versé de paiement pour les cigarettes ou le billet.

Après avoir gratté le billet dans la voiture avec son petit ami, Assa-Eliahu est retournée à l’intérieur et a signé le dos du bordereau en tant que seule récipiendaire du prix.

Alors que des responsables de la Loterie et des jeux de l’Ontario (OLG) ont été téléphonés pour les informer que quelqu’un avait attrapé le billet gagnant, Cohen a également appelé les parents d’Assa-Eliahu pour leur dire que leur fille avait gagné.

« Elle a le gagnant », a déclaré Cohen, selon les archives officielles du tribunal.

Cohen avait rencontré Assa-Eliahu grâce à des rencontres sur Internet et vivait avec ses parents depuis un certain temps pendant qu’ils poursuivaient leur relation.

Au tribunal, les avocats représentant Assa-Eliahu ont expliqué qu’avant les gains, elle aurait montré un plus grand désir de se marier que Cohen.

Après avoir encouru des avantages financiers considérables, Cohen a alors « démontré un intérêt beaucoup plus vif pour le mariage avec Orly à ce moment-là qu’il ne l’avait montré avant la victoire à la loterie », ont-ils soutenu.

Le couple a fait un voyage à Las Vegas après avoir gagné, et Cohen a proposé, Assa-Eliahu acceptant.

Cependant, le gagnant du loto a rapidement soupçonné que Cohen l’avait trompée et avait flirté avec d’autres femmes pendant leur voyage.

À leur retour en Ontario, Assa-Eliahu a décidé qu’elle voulait un accord prénuptial avec Cohen, et il a refusé.

Ils ont ensuite rompu et Cohen a intenté une action en justice pour obtenir une part des gains de la loterie.

Les parents d’Assa-Eliahu ont fait de même, affirmant que la totalité du pot de 2 millions de dollars leur appartenait parce que leur fille avait acheté le billet avec leur carte de débit.

Le tribunal a finalement déterminé que ni les demandes de Cohen ni celles des parents n’étaient valides.

Cohen n’avait ni contribué à l’achat du billet, rien dans l’écrit formel ne précisait son nom, et il n’avait eu aucun accord préalable avec Assa-Eliahu avant d’acheter le billet.

Il n’était pas non plus présent sur la photo prise dans les bureaux d’OLG pour célébrer la victoire d’Assa-Eliahu, a noté le tribunal.

L’ex-petit ami aurait « exagéré sa dévotion à Orly » et manquait de crédibilité autour de ses détails sur les événements.

Les parents se sont également vu refuser les fonds même si le billet avait été acheté avec leur carte.

Dans sa décision, le tribunal a expliqué que le billet était un ajout « modeste » à l’achat de cigarettes par Assa-Eliahu et n’avait pas été discuté au préalable.

De plus, après avoir encaissé le billet et placé les fonds sur son compte bancaire personnel, Assa-Eliahu a accordé à ses parents 350 000 $ pour rembourser leur hypothèque.

Malca et Nisan Assa-Eliahu ont ensuite regardé leur fille dépenser ses gains comme elle le souhaitait pendant près d’un an avant de conclure que la totalité du montant pouvait leur appartenir, a noté le tribunal.

« Leur réclamation a été concoctée, à mon avis, en grande partie dans le but d’aider à protéger les gains de loterie de toute réclamation de Lionel », a déterminé le juge.

Après délibération, Assa-Eliahu a pu conserver l’intégralité de ses gains dans l’affaire, mais les relations entre ses parents et son ex-petit ami ont probablement souffert.

