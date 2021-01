L’ancienne star du Real Madrid et de l’Italie, Antonio Cassano, a révélé qu’il avait pris 14 kilos en sept mois au Bernabeu parce qu’il avait mangé du Nutella « directement dans le pot ».

La marque italienne Nutella, une pâte à tartiner aux noisettes et au cacao sucré, a parrainé les géants espagnols au moment où Cassano, alors âgé de 23 ans, a déménagé de Rome à Madrid en janvier 2006.

« Quand je suis arrivé au Real Madrid, j’ai perdu 12 kilos immédiatement », a déclaré Cassano lors d’une conversation avec d’anciens coéquipiers italiens, dont Christian Vieri et Fabio Cannavaro.

« Ensuite, je les ai récupérés. Nutella était l’un des sponsors du club et chaque mois, ils nous donnaient cinq kilos de produit. »

Considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de son temps, Cassano n’a pas réussi à briller à Madrid sous la direction de son ancien entraîneur de la Roma Fabio Capello et est parti après 19 mois pour rejoindre la Sampdoria.

« Quand Capello est arrivé [summer of 2006], J’ai marqué deux buts en deux matchs et j’avais l’impression d’être le roi du monde », a ajouté Cassano.

« Il m’a remplacé en première mi-temps contre Lyon, j’ai eu une dispute avec lui à Jerez et il m’a retiré de l’équipe. En sept mois, j’ai gagné 14 kilos, j’ai mangé du Nutella directement dans le pot et je m’en fichais. quoi que ce soit. J’étais dégoûtant. «

Cassano, 38 ans, a eu des problèmes de poids tout au long de sa carrière et a admis que son style de vie somptueux à Madrid avait nui à ses perspectives de jeu.

« Ma plus grosse erreur a été l’année et demie au Real Madrid, parce que j’ai tout fait et plus encore pour le gâcher », a-t-il déclaré. « C’est un énorme regret. »

Cassano a rejoint la Sampdoria de manière permanente après sa période de prêt et continuerait à jouer pour l’Inter Milan, Parme et Vérone avant de prendre sa retraite en 2018.